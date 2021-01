Un documental revela el funcionamiento de los fondos buitre en la deuda argentina

El norteamericano Joe Goldman

El corresponsal norteamericano en Argentina Joe Goldman protagoniza el documental “Buitres, la cara salvaje del capitalismo”, que bajo dirección de Mariano Mucci asume una investigación que denuncia el accionar de los fondos buitre en el caso de la renegociación de la deuda externa argentina y que este jueves, a las 20, llegará a la pantalla de Cine.ar TV.

En 72 minutos la película se atreve a historiar la debacle económica del país, el endeudamiento externo, la decisión de entrar en default tras la crisis de diciembre de 2001 y el plan del gobierno de Néstor Kirchner para recuperar los bonos de la deuda externa y así terminar el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre esa decisión económica y política se centra la acción del filme ya que Goldman pone el foco en el accionar de los fondos buitre y más específicamente en la figura de Paul Singer y su fondo de inversión NML Securities en el contexto del juicio contra el Estado nacional en los tribunales de Nueva York.

Para desentrañar ese escenario, el corresponsal de la Cadena ABC News ofrece una panorámica del asunto sumando las voces del actual ministro de Economía Martín Guzman (entonces integrante del equipo del economista Joseph Stiglitz, quien lo definió como la persona más indicada para hablar de la situación de la deuda argentina”) y del gobernador bonaerense Axel Kicillof quien se desempeñaba al frente de la cartera económica y charló con Goldman en Nueva York tras defender la posición argentina en Naciones Unidas en septiembre de 2014.

El listado de participantes incluye al periodista especializado en economía Alfredo Zaiat, al matemático y comunicador Adrián Paenza, el economista argentino Claudio Loser que trabajó por 30 años en el FMI, el periodista e investigador norteamericano Greg Palast, y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Pero un gran disparador para la trama son unas charlas que Goldman ofrece a turistas norteamericanos que llegan a la Argentina y quieren conocer acerca de los vaivenes económicos que son habituales para los nativos pero inexplicables vistos desde afuera.

“Conozco a Joe hace años y él me venía contando sobre la investigación, pero cuando filmé una charla a viajeros norteamericanos , me pareció que ahí había una película”, confiesa a Télam Mariano Mucci, director de la cinta.

Sobre la experiencia de “Buitres, la cara salvaje del capitalismo”, el cineasta que actualmente es el coordinador audiovisual de la Biblioteca Nacional, destaca que “se trata de una mirada piola, desapegada y original que nos llevó unos cinco años de trabajo porque con la asunción presidencial de Macri todo dio un giro político”.

Por su parte Goldman comenta a Télam que esas exposiciones ante turistas “es algo que hicimos tres periodistas internacionales para una empresa durante casi 20 años tratando de explicar lo que para ellos es inexplicable”.

“Los norteamericanos -apunta el periodista- están acostumbrados a procesos económicos mucho más tranquilos y normales, pero hacerles ese repaso los ayuda a comprender por qué están visitando una región tan desigual”.

El economista Martín Guzmán

Capaz de tender un puente entre esa didáctica y su propia experiencia personal y profesional, Goldman indica que “con esta película recorrimos mucho de las que son mis dos vidas ya que tengo cosas de Estados Unidos y de esta región al haber estado tantos años cubriendo temas económicos en Ecuador, Perú, Brasil y Argentina que siempre me parecieron temas muy importantes para América Latina”.

Télam: Tanto desde el mismo título de la película como en su planteo pareciera que se recurre a un argumento moral para enfrentar un asunto propio del sistema y de la política económica mundializada…

Joe Goldman: Seguramente mi mirada se basa en lo que pasó en Estados Unidos con la desregulación de la economía que creó una oportunidad para que gente sin escrúpulos pudiera actuar libremente como años atrás no podían hacerlo. Inclusive en Gran Bretaña están prohibidos los fondos buitre y por eso me pregunto y se pregunta la película si el accionar de los fondos buitre no es inmoral.

Mariano Mucci: La visión y el punto de vista de la película es el de Joe, pero para mí fue un aprendizaje. Y siento que “Buitres…” debería ser obligatoria y verse en los colegios porque debe saberse que esos fondos no pueden seguir operando impunemente.

T: ¿En qué momento sintió que la investigación periodística podía transformarse en una película?

JG: Cuando descubro que el mejor amigo de mi juventud trabajó por 25 años en el juzgado de Thomas Griesa como secretario y él me fue dando información mientras el caso iba desarrollándose. Desde un primer momento quedó claro que Griesa no vio la diferencia entre lo que serían bonos de una empresa cualquiera o de un país soberano.

T: En la película se lo presenta a Griesa como parte de un entramado más político que judicial por su ligazón con el Partido Republicano…

JG: Sin dudas. Hay 28 jueces de ese juzgado federal que atiende asuntos relacionados con el mundo financiero y Wall Street y Argentina perdió en esa lotería, tuvo mala suerte que le tocara Griesa.

T: En el filme se hace una valoración positiva de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner…

JG: En el tema de la deuda externa, de la pelea contra los buitres y en el intento de redistribuir la riqueza estoy totalmente a favor de lo que hicieron esos gobiernos. Aunque también puedo dar una lista de temas con los que no tengo acuerdo con esas gestiones.

T: Tanto al principio como al final de la película se repite la frase “Argentina un país loco y salvaje” ¿Así se nos percibe?

JG: Con Donald Trump Estados Unidos superó cualquier salvajismo argentino posible. Pero la frase la uso con los turistas a partir de una muy característica y conocida del cómico estadounidense Steve Martin. Y yo no creo que Argentina sea salvaje pero sí muy divertida.