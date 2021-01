Realizan un estudio psicológico a la mujer que se llevó a un niño de una colonia

“Club Oeste”, ubicado en José María Moreno al 400 de barrio porteño de Caballito.

La mujer de 25 años que haciéndose pasar por familiar de un niño de seis años lo retiró de un club del barrio porteño de Caballito, es sometida “a un estudio psicológico” para elevar un informe a la Justicia, luego del allanamiento realizado en las últimas horas en el domicilio de la acusada, informaron fuentes policiales.

El comisario inspector Carlos Bobillo, jefe de la Comisaría Comunal 6, informó a la prensa que la mujer “no tiene antecedentes” y agregó que el cuerpo médico “le está haciendo el estudio psicológico” para elevar “un informe completo a la Justicia”.

Bobillo precisó, además, que “la mujer tuvo una actitud pasiva” en el momento de la detención y que no tuvo “ningún tipo de reacción, tampoco si tomaba algún tipo de responsabilidad”.

Este viernes a la mañana la madre, identificada como Fernanda, y Marcela, tía del niño de 6 años que fue retirado por la mujer, se presentaron en las puertas del club Oeste, y reclamaron explicaciones sobre lo ocurrido.

El hecho

Este jueves al mediodía en una colonia de vacaciones del “Club Oeste”, ubicada en José María Moreno al 400, una mujer de 25 años simulando ser familiar del niño lo retiró del lugar sin que los responsables advirtieran la situación.

Los responsables de cuidar al niño se percataron de lo ocurrido cuando la tía del nene, fue a retirarlo y se dieron cuenta de que ya no estaba en el lugar.

La madre del niño dijo que su hijo “está bien” y afirmó que hará “todo lo que la Justicia nos ampara para que el club dé las explicaciones que tenga que dar para que a ningún papá le vuelva a pasar esto porque es un segundo en que entrás en una situación de locura que podés hacer cualquier cosa”.

En declaraciones a C5N la mujer dijo que “es el tercer año que el nene va a esa colonia y nunca había tenido un problema” y agregó que “no hubo pedido de disculpas conmigo, nadie se comunicó”,aunque destacó que “la policía actuó rápido“.

“Hablé con mi nene, él me dice que estaban adentro en una sala donde se juntan los nenes esperando que los papás vengamos, que había una chica que lo agarra fuerte de la mano y le pregunta cómo se llama y le dice vamos que la puerta está abierta”, relató la mujer.

La madre dijo además que su hijo “gritó”, pero que “el profesor no lo escuchó” y explicó que el niño está en la colonia en “una burbuja de 9 nenes y un profesor” y que “el club no está lleno de nenes”.

La mujer sostuvo que “hace una semana” avisó que iba a ir su hermana todos los días a buscarlo, al precisar que “no estaba autorizada , ninguna niñera”.

En tanto, la tía del niño explicó que llegó “15 minutos antes” a buscarlo y le informaron que “se lo llevó la niñera”.

“Yo no me podía calmar, agarre el teléfono y fui yo quien llamó al 911, no llamó el club, no llamó nadie”, se quejó la mujer y agregó que “la reja está abierta todo el día hasta el fondo”.

“Esto le pasó a mi sobrino como le podría haber pasado a cualquiera. Pasaron exactamente 30 minutos desde que llame al 911 hasta que apareció el nene”, agregó la mujer.

A partir de la descripción que se hizo de la mujer, un oficial ciclista de la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad logró detener a pocas cuadras de la sede del jardín, en el Parque Rivadavia, a la mujer con el niño, informaron fuentes policiales.

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad allanó el club Oeste y la casa de la mujer detenida, y el comisario Bobillo precisó que se buscaron” “elementos de prueba para redondear la investigación realizada por el personal policial en cuanto a si tenían algún tipo de conocimiento con los docentes y empleados y en el domicilio”.

El hecho es investigado por el Juzgado Nacional Correccional y Criminal Número 14, a cargo de María Provitola, quien dispuso la inmediata detención de la mujer de 35 años y la intervención de la División Delitos contra Grupos Vulnerables y la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Superintendencia de Protección Familiar y Violencia de Género.