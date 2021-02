Cadenas cree que en Tokio “Los Gladiadores” pueden estar entre los ocho mejores

Cadenas llegó al equipo argentino en 2017 cuando sucedió a Eduardo “Dady” Gallardo.

El entrenador del seleccionado argentino masculino de handball, el español Manuel Cadenas, aseguró este lunes que “Los Gladiadores” compitieron “en un gran nivel pero no llegaron a su techo” en el Mundial de Egipto, en el que fueron eliminados en segunda ronda, y mostró su confianza con el rendimiento que puede desarrollar su equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En diálogo con Télam desde España, donde dirige al club Ademar León, Cadenas reconoció que la derrota frente a Qatar por 26-25 del lunes pasado en El Cairo “fue una decepción” por no haber clasificado a cuartos de final por primera vez en la historia, y expresó “estar encantado” por conducir al equipo albiceleste.

“Una buena inyección de moral para el futuro y para los Juegos de Tokio es saber que competimos a gran nivel en el Mundial de Egipto. Solo Dinamarca nos ganó con facilidad y Qatar, por un gol, todo lo demás fueron victorias. Por lo tanto, tenemos confianza y esperanza para el futuro”, expresó Cadenas una semana después de la eliminación del combinado argentino en segunda ronda.

“En Tokio, el objetivo siempre es ser un equipo competitivo, que pueda aspirar a ganar cualquier partido. No es fácil y hay equipos mucho más favoritos que nosotros pero queremos competir con cualquier selección. En Egipto estuvimos a punto de meternos entre los ocho primeros. ¿Por qué no en Tokio podemos estar ahí otra vez?”, afirmó.

Argentina se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio -sus terceros JJ.OO. consecutivos y se consagró campeón panamericano- al derrotar a Chile por 31 a 27, en agosto de 2019.

La cita olímpica, aplazada en 2020 por la pandemia de coronavirus, se celebrará finalmente del 23 de julio al 8 de agosto de este año, luego de un acuerdo alcanzado entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador Local (COL) que integran autoridades japonesas.

En el Mundial de Egipto del mes pasado, el equipo albiceleste superó a República Democrática del Congo -por 28 a 22- en su debut en el Grupo D; luego derrotó a Bahréin por 24-21; y perdió con Dinamarca, campeón mundial y olímpico, por 31 a 20.

Después le ganó a Japón por 28 a 24, en el inicio de la segunda ronda del torneo; luego a Croacia por 23 a 19 y el lunes 25 perdió con Qatar 26-25.

“El sentimiento es doble: por un lado fue importante haber tenido la oportunidad de estar a un gol de pasar a cuartos de final, y por otro, la decepción de no haberlo conseguido. De no habernos metido entre los ocho primeros y romper una barrera histórica.

Para todos ese partido fue una decepción”, explicó el DT de “Los Gladiadores”.

“Tuvimos algunas dificultades con jugadores que tuvieron un virus estomacal y si jugábamos el día anterior no hubieran podido estar. Eso mermó el rendimiento del equipo y no nos permitió jugar al máximo contra Qatar. Hay que felicitar a los jugadores por jugar en cualquier circunstancia. Si todos estamos sanos y sin virus podemos dar un rendimiento más alto”, señaló.

“Las sensaciones que me quedaron del partido con Qatar son que no aprovechamos nuestras ventajas. Logramos hacerlas y, sin embargo, se esfumaron muy pronto. Nos quedó la sensación de que no supimos, como equipo, manejar las ventajas. Además, en el final tuvimos demasiados errores de pérdidas de balón sin tirar al arco. No hicimos un buen partido”, analizó.

Argentina finalizó en el undécimo puesto y mejoró así sus actuaciones más destacadas en un campeonato del mundo de mayores: en Suecia 2011 y Qatar 2015 concluyó en el duodécimo puesto sobre 13 participaciones.

“Puede que en Egipto no hayamos llegado al techo del equipo. Creo que lo podemos hacer mejor. El equipo está muy coordinado y cuando tenemos a todos los jugadores sanos el rendimiento es alto. Intentaremos en el futuro que no haya ningún equipo que nos pueda ganar fácilmente, como Dinamarca en Egipto o Suecia en el Mundial pasado”, manifestó.

Cadenas, quien llegó al equipo argentino en 2017 y sucedió a Eduardo “Dady” Gallardo, DT del equipo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016; y en los torneos ecuménicos de Qatar 2015 y Francia 2017, tiene contrato hasta los Juegos de Tokio.

“Hasta ahora estoy encantado. Veremos cómo van las cosas. El futuro queda muy lejos y más en la situación actual por el tema del coronavirus”, sostuvo.

Por último, Cadenas, de 65 años y exentrenador del seleccionado español entre 2013 a 2016 y del club Barcelona, se refirió, en otro tramo del diálogo con Télam, a las declaraciones del presidente de la Confederación Argentina de Handball (CAH), Mario Moccia, a la misma agencia, sobre su futuro al frente del equipo.

“Tenemos un excelente entrenador y va a seguir trabajando con Argentina como hasta ahora, siguiendo este camino de crecimiento y desarrollo del equipo”, expresó Moccia.

“Leí lo que dijo. Siempre es un halago que tengan confianza en mi trabajo, en el cuerpo técnico y en los jugadores que forman la selección. Si él está contento aumenta nuestra confianza en el trabajo que estamos haciendo y motiva para el futuro”, finalizó Cadenas.