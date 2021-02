La actriz Evan Rachel Wood acusó de abuso sexual a su expareja, el rockero Marilyn Manson

Wood y el artista fueron pareja entre 2007 y 2010

La actriz Evan Rachel Wood, protagonista de la serie “Westworld”, denunció públicamente al rockero Marilyn Manson de quien dijo “me abusó horriblemente durante años”.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, escribió Wood en su cuenta de Instagram.

En paralelo con esta aparición de la estrella de la serie que puede verse por HBO, el portal Vanity Fair añade al menos otras cuatro denuncias contra Manson.

La publicación informó que los representantes de Manson, que no estuvieron disponibles para responder a estas denuncias, han “negado categóricamente” acusaciones similares en el pasado.

Wood, de 33 años, contó que conoció al rockero, de 52, cuando ella tenía 18 y él 36 y en 2018 testificó ante un Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes para lograr una Declaración en los 50 estados por los sobrevivientes de agresión sexual.

“Mi experiencia con la violencia doméstica fue la siguiente: abuso mental, físico y sexual tóxico que comenzó lentamente pero se intensificó con el tiempo, incluidas amenazas contra mi vida, graves lavados de cerebro y despertar con el hombre que decía amarme violando lo que creía era ​mi cuerpo inconsciente”, reveló entonces aunque en ese momento no nombró al abusador.

En 2019 la actriz volvió a dar su testimonio ante legisladores californianos con referencia a otra ley y allí describió la relación de abuso que había tenido con un hombre mayor cuando ella tenía 18 años, entonces se especuló con que se trataba de Marilyn Manson.

Wood y el artista fueron pareja entre 2007 y 2010, pero cuando durante una entrevista la revista Metal Hammer lo cuestionó sobre el tema, el músico no quiso hablar sobre ello y su agente de prensa envió un comunicado que incluía comentarios positivos de otras exparejas de Manson.