Julio Lamas: “Prefería no enfrentar a Argentina”

Julio Lamas, entrenador de Japón, analizó el grupo de los próximos Juegos Olímpicos donde jugarán ante Argentina

Julio Lamas admitió este martes que prefería “no enfrentar” a la Argentina en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el que también estará España, actual campeón del mundo, y el ganador del repechaje que se jugará en Lituania entre cinco equipos.

“Tengo la sensación de que no me gusta tener que jugar contra la Argentina, prefería no enfrentarla y hacerlo con otro rival. Cuando me tocó estar en la Selección Argentina y nos tocaba jugar contra Brasil, pensaba en Rubén (Magnano), o en Néstor (García) con Venezuela, creo que les hubiera gustado otra cosa”, reconoció el exseleccionador nacional.

“Creo que hace como 30 años que Japón y Argentina no juegan un partido oficial, y hubiera preferido evitarlo”, continuó Lamas, aunque el sorteo decretó que los argentinos compartirán grupo con los locales.

El cuarto integrante del grupo C saldrá del ganador de un repechaje entre Lituania, Eslovenia, Polonia, Corea del Sur, Venezuela y Angola, que se enfrentarán en la capital lituana Kaunas.

Lamas, campeón de todo con San Lorenzo en el último tiempo, desembarcó en Japón en el 2017 con el objetivo de mejorar al equipo nacional de cara a los Juegos Olímpicos, que se pospusieron en 2020 por un año por el coronavirus y comenzarán el 23 de julio en la capital nipona.

“Si tengo que decir lo que se maneja como versión oficial es que los Juegos se van a realizar, así lo dijo el primer ministro de Japón”, apostó Lamas en una nota con Uno Contra Uno Web.

Asimismo, el DT reconoció que el tema de la vacunación en Japón está complicado. La expectativa de llegar vacunados al 23 de julio, fecha de inicio de la ceremonia deportiva, está “casi descartada” y que la opción “más real” que baraja la organización es jugar con público japonés en las tribunas para “evitar una mayor pérdida económica” para el país.

“Se está jugando al beisbol, fútbol y básquet, con una capacidad en los estadios del 50%. Yo mañana voy a ir a ver un partido. Un poco eso es lo que está pasando. Hoy hubo más de 1.700 infectados. Japón lleva 5800 muertos y está con 1700 infectados diarios y se prevé que inicien a vacunar en los primeros días de marzo”, explicó.

Sin embargo, Lamas remarcó que en Japón se cumple “fuertemente” con medidas como el uso del barbijo, la distancia social y la ausencia de grandes reuniones, con un cierre de locales a las 20.

Finalmente, Lamas opinó sobre los rivales de la zona C en la cita olímpica y describió: “Argentina y España tienen el talento colectivo, jugando juntos llegan a su mejor versión”.