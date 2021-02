Las nuevas variantes mantienen en alerta a Europa y América Latina avanza con planes de vacunación

La misión de la OMS que investiga el origen del coronavirus en China “va muy bien”.

Europa adoptó este martes nuevas medidas en busca de evitar que suba la transmisión local de las nuevas variantes más contagiosas del coronavirus registradas en Brasil y Sudáfrica, mientras que Japón, con la mira en Juegos Olímpicos, extendió el estado de emergencia que rige desde hace un mes en varias regiones del país y América Latina celebra la inminente llegada de dosis de Sputnik, la vacuna que este martes certificó un alto grado de eficacia.

La revista científica The Lancet publicó los resultados de los estudios intermedios de los ensayos de fase 3 de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia, y buena parte de la región suspiró aliviada, porque a ello le siguió el anuncio de que llegarán dosis a 12 países del continente, incluyendo Bolivia y Venezuela.

En Europa, Polonia tomó distancia del resto de la Unión Europea (UE) y se negó a aplicar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años, una medida a la que Francia podría copiar.

Polonia que no administrará la vacuna AstraZeneca a las personas mayores en el país, anunció este martes Michal Dworczyk, quien está a cargo de la campaña de vacunación en el país, quien aclaró que solo se inoculará a las personas de entre 18 y 60 años por recomendación del consejo médico del país.

Japón, con la mira en Juegos Olímpicos, extendió el estado de emergencia.

La decisión se produce después de que expertos médicos alemanes y austriacos recomendaran la semana pasada que no debería usarse en personas de 65 años o más, citando la falta de datos, informó el diario británico The Guardian, aunque señalaron que no debe confundirse la ausencia de evidencia con evidencia negativa.

Aún así, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) autorizó el uso de la vacuna para todos los adultos en los 27 estados miembros, aunque reconoció que aún no había suficientes resultados para que las personas mayores de 55 años determinaran qué tan bien funcionaría la vacuna, lo que significa que Polonia estaría por romper con esa decisión.

En tanto, la máxima autoridad sanitaria de Francia autorizó este martes el uso de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19, pero recomendó limitar su administración a menores de 65 años.

“Faltan datos para pacientes mayores de 65 años, estos datos llegarán en las próximas semanas, mientras tanto, recomendamos su uso en pacientes menores de 65 años”, dijo el presidente de la Alta Autoridad de Salud de Francia, Dominique Le Guludec, durante una conferencia de prensa virtual.

Por el contrario, las autoridades del Reino Unido, que ya vacunaron a muchas personas mayores, defendieron la semana pasada la eficacia de la vacuna y dijeron que había evidencia de una fuerte respuesta inmune entre los mayores de 65 años.

En Inglaterra, igualmente, los ciudadanos de áreas en las que se detectó la transmisión de la variante del coronavirus sudafricano -incluidas partes de Londres- fueron advertidos para que no salgan de sus hogares y extremen las medidas de protección contra el virus.

América Latina celebra la inminente llegada de dosis de Sputnik.

En ese sentido, en declaraciones a la cadena de televisión británica, la ministra de Universidades, Michelle Donelan, dijo que los ciudadanos deben “pensar dos veces” antes de salir de sus domicilios hasta para ir a comprar alimentos.

España anunció, por su parte, que restringirá los vuelos desde Brasil y Sudáfrica para reducir contagios de las nuevas variantes del coronavirus, mientras que la región de Navarra canceló por segundo año los mundialmente famosos encierros de toros de San Fermín.

Mientras, la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investiga el origen del coronavirus en China “va muy bien”, aseguró este martes uno de sus integrantes, mientras el equipo visitaba un centro de control de enfermedades animales en la ciudad de Wuhan.

El equipo de expertos llegó al centro de la provincia de Hubei, donde debieron vestir trajes blancos de protección para visitar las instalaciones.

Peter Daszak, un miembro del equipo, dijo a los periodistas que la misión era “excelente” y se desarrollaba “muy bien”, mientras que el jefe del grupo, Peter Ben Embarek, asintió cuando se le preguntó si tenían suficiente acceso a Wuhan, informó la agencia de noticias AFP.

Los expertos también recibieron este martes en su hotel una visita de responsables del Centro de Sangre de Wuhan, que el año pasado recogió plasma de pacientes recuperados de la Covid-19.

En Hong Kong, en tanto, la jefa del Gobierno, Carrie Lam, defendió este martes su estrategia de “confinamiento inesperado” en algunos barrios o inmuebles, mientras se realizan test de detección del coronavirus.

Esta nueva táctica consiste en bloquear, sin dar aviso y generalmente por la noche, un perímetro en el que se hayan sido detectados uno o varios casos de Covid-19.

Japón, por su parte, extendió hasta el 7 de marzo el estado de emergencia que rige desde hace un mes en más de una decena de regiones con la mirada puesta en contener la pandemia de coronavirus y poder celebrar en 6 meses los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

El estado de emergencia se mantendrá en 10 de las 11 regiones en las que ya regía, informó el primer ministro, Yoshihide Suga, en una reunión del grupo de trabajo para el coronavirus del Gobierno.

En América Latina, el anuncio de la llegada de vacunas a través del mecanismo Covax impulsó el armado de planes de inmunización, ya en marcha en Venezuela, México, Paraguay, Colombia y Uruguay, aunque algunos países mantienen estados de alertas y números graves.

Cuba mostró hoy 1.044 casos, una cifra diaria sin precedentes desde el inicio de la pandemia, que coincide con el anuncio de nuevas regulaciones sobre el transporte aéreo, mientras en Perú el Colegio Médico (CMP) advirtió que la cuarentena decretada para Lima y otras nueve regiones no dará resultados positivos por la informalidad con la que se instrumenta.