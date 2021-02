Desde la UIA coinciden en la recuperación del sector industrial y auguran “un muy buen 2021”

Moretti planteó su “preocupación” porque “se habla ligeramente de un acuerdo de precios y salarios”:

“El sector industrial se viene recuperando constantemente e inclusive ya hemos pasado los niveles prepandemia; hay algunos sectores, como el de marroquinería, calzado y textil, que les cuesta más, pero el resto está creciendo”, afirmó este martes a Télam Moretti al ratificar la percepción del ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas.

El industrial agregó en ese sentido que “2021 que va a ser un año de crecimiento, desde el punto de vista del sector industrial esta muy bien; aunque hay sectores que no lo están pasando bien, el hotelero, el gastronómico, sectores que la pandemia le ha pegado tremendamente; pero desde el punto de vista industrial va a ser un muy buen año”.

Esta mañana Kulfas destacó los “datos objetivos que muestran que el sector industrial está en franco proceso de recuperación y crecimiento desde hace unos meses, y ya se ubica por encima de los niveles previos a la pandemia”.

“Las políticas sectoriales implementadas han dado resultado y la industria argentina produce hoy más que en el período de (el expresidente Mauricio) Macri, sobre todo en 2019”, dijo Kulfas en declaraciones radiales.

Por otra parte, Moretti planteó su “preocupación” porque “se habla ligeramente de un acuerdo de precios y salarios”:

“Datos objetivos muestran que el sector industrial está en franco proceso de recuperación y crecimiento desde hace unos meses, y ya se ubica por encima de los niveles previos a la pandemia”.” Matías Kulfas

“Sí estamos completamente de acuerdo con un consejo económico y social donde puedan sentarse los trabajadores y los empresarios a discutir como llevar adelante la política industrial que necesita el país y dentro del mismo hablar de precios y salarios, pero hacerlo sin considerar el resto de las variables es muy difícil”, afirmó el empresario.

En ese sentido, el industrial santafesino puso como ejemplo el caso de su empresa, que produce productos químicos: “Tenemos que entrar en paritarias, pero la energía eléctrica y la energía gasífera se mueven constantemente y el tipo de cambio se devalúa 4% mensual; quiero llegar a un acuerdo pero todos mis costos están dolarizados, cómo hago para mantener los precios”.

Tras destacar el “buen diálogo” que mantienen con distintos ministerios y directores del Banco Central, “que permitieron ir corrigiendo algunos temas e ir tomado un montón de medidas que nos han beneficiado”, resaltó además “lo que se ha hecho con la baja de interés y los créditos que se han podido conseguir e inclusive el esfuerzo que vemos está haciendo el Banco de la Nación Argentina”.

No obstante, aclaró, “esto no quiere decir que no veamos que hay cosas que tendrían que ir corrigiéndose, hay que impulsar el mercado interno con aumento de salarios, pero si no se pueden aumentar los precios y al mismo tiempo se devalúa la moneda, y aumenta el combustible y la energía, no es viable”.