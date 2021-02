Duran Duran estrenó el videoclip de “Five Years” en homenaje a David Bowie

[embedded content]

Duran Duran – “Five Years” (David Bowie Cover)

Después de la conmovedora versión en homenaje del clásico de David Bowie “Five Years”, Duran Duran lanzó este martes el videoclip oficial en celebración continua del legendario artista británico.

El emotivo tributo de Duran Duran se vio y escuchó por primera vez como parte del concierto virtual “A Bowie Celebration: Just For One Day!” que se realizó el 9 de enero pasado.

El miembro fundador y tecladista del conjunto, Nick Rhodes, sostuvo en una nota de prensa que “la visión apocalíptica de Bowie en ‘Five Years’ fue escrita hace casi medio siglo, pero hoy parece cada vez más conmovedora”.

Acerca de la elección de dicha canción para aquella celebración, el músico aseguró que “todos la abrazamos y canalizamos la emoción y la alegría que traía para nosotros cuando la escuchamos de niños abriendo espectacularmente el álbum de Ziggy Stardust”.

La gratitud y conexión entre Duran Duran –que este año celebra 40 años de su homónimo álbum debut- y el clásico de Bowie se plasma ahora en el videoclip dirigido por Gavin Elder.