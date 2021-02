Engañó a su novia y ella se vengó

La protagonista de ésta historia es Holly quién se enteró de que su novio la engañaba, entonces decidió darle su merecido y se vengó esparciendo purpurina en todo su apartamento. Para quienes nunca usaron purpurina es una sustancia que se adhiere a cualquier superficie y es casi imposible de sacarla. Pero a Holly no le bastó con llenar el departamento de brillos, sino que también lo publicó en las redes sociales.

https://www.tiktok.com/@hollynicoleeee_/video/6916501527406349573

Holly compartió un video dónde se la ve realizando el cometido. Arrojó purpurina de diferentes colores por todo el apartamento, en la habitación y el baño se puede ver claramente y a todo esto le sumo de fondo la canción de Carrie Underwood – “Before He Cheats” y en los últimos segundos se filma frente al espejo del baño.

También existe otro video de conversaciones que tuvieron. El ex le dice “Debería habértelo dicho hace un tiempo, y lamento no haberlo hecho… pero ¿purpurina? Hiciste un TikTok y mi familia lo vio. Mi hermano está furioso, técnicamente es su apartamento”.

A lo que Holly por supuesto no se quedó callada y respondió que él la estaba ignorando, y que no le estaba devolviendo sus cosas. Y por último le dio un consejo para limpiar la purpurina, le dijo que intentara pasar la aspiradora. «Es brillo, no fuego, puedes limpiarlo».

El video de Holly ha sido visto por más de 24,4 millones de usuarios y claramente también llegaron los comentarios a favor y los que no estaban de acuerdo con su accionar.

Ustedes que piensan? están de acuerdo con lo que hizo Holly? o fue demasiado?

Espero que cuando no quieran estar más con sus parejas tengan el mismo valor para decirlo en la cara, que cuando las engañan.