Las frases más recordadas de Lohana Berkins

Aguda, sagaz y poética, dejó frases para el recuerdo.

La referente trans Lohana Berkins, de cuya muerte se cumplen este viernes cinco años, tuvo a lo largo de más de 20 años una activa participación mediática, además de social y política, y de las entrevistas que brindó quedaron frases memorables. “Hay que tener coraje para ser mariposa en un mundo de gusanos capitalistas”, es una de ellas.

A continuación, algunas de las reflexiones más emblemáticas de Lohana que recopiló Télam:

Sus mejores frases

• “Ser travesti es la prueba viviente de que alguien que nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en otra identidad. La genitalidad no determina la identidad. Una mujer no es mujer porque tiene una vagina, sino porque se acepta como mujer, porque construye su historia como mujer, porque le gusta ser mujer. Y lo mismo pasa con nosotras. El género es movible”.

• “A las travestis nos pasa como con la negritud: así como se creyó que el color de la piel era sinónimo de esclavitud, se ha hecho esa perversión de pensar ‘se hacen travestis solo para la prostitución’. ¡Nada que ver!”.

• “La gente nos juzga como adultas, cuando nuestra mayor tragedia fue en la niñez. La no escolarización, ser expulsada y despreciada por tu propia familia te marca y revertir eso es muy fuerte. (…) ¿Cómo se pretende después que seamos unas señoritas inglesas?”.

Las paredes se hicieron eco de las palabras de Berkins.

• “No sé si la sociedad avanzó en el reconocimiento de la diferencia; creo que avanzamos nosotras. A medida que muchos sectores postergados, marginalizados fuimos avanzando, a la sociedad no le quedó otra que retroceder”.

• “Las mujeres reivindican el derecho a decidir, nosotras el de ser reconocidas con una identidad de género que no se corresponde, entre comillas, con el sexo biológico. Mujeres y travestis tenemos que sacar nuestros cuerpos de las garras del mercado y del patriarcado”.

• “Las feministas, por su historia de lucha, ya han permeado las instituciones. Nosotras, antes de esto, tenemos que permear al movimiento feminista porque todavía, a la hora de discutir, nos plantean el biologicismo”.

-“Cuando vos peleas por derechos, no sólo tenés que conseguir el derecho sino generar nuevos lenguajes y para mí la palabra ‘trava’ no tiene la carga peyorativa que la sociedad le quiere poner, (tales como) viciosas, negras, drogadas, ladronas, infectadas. ¿Y por qué no decir que siento orgullo de ser trava?”.

• “Dicen que mediante un proceso el gusano se vuelve una mariposa, pero yace en un mundo donde muchos que quieren ser gusanos quedan como gusanos. Entonces, para ser mariposa y desplegar las alas del arco iris y volar en este mundo de hipocresía, de vanidades, del todo vale, hay que tener un coraje tan grande como el de la visibilidad. Mirá esas mariposas que aletean en inmensos tacos de acrílico de cristal: están en todos los lugares y en las villas se las ve salir de los pasillos. Cuán coloridas. En un barrio absolutamente machista, ellas vuelan. Es realmente maravilloso”.

• “El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo”.

• “El único espacio que se nos reserva a nosotras las travestis, no a las mujeres, es la calle y la noche. Sólo se nos busca, somos deseadas, en la prostitución. No es que yo un día me senté en el mullido sillón de mi casa y dije: ‘A ver, ¿qué me vuelvo? ¿Una vecina facha, una prostituta o una travesti?’ ¡No tuve alternativa! El Estado me ha impuesto y me ha condenado a la prostitución y esto vale para todas las travestis. Si te echan de tu casa a los 10 años, ¿qué se espera que hagas para sobrevivir? Y te voy a decir más: si la trava que más clientes levanta, lleva tetas de 400 (centímetros cúbicos de silicona), la de al lado se va a poner 500. Entonces, ¿quién define el cuerpo? ¿La trava o el cliente? ¿De qué elección pueden hablar?”.

•”De volver a nacer, yo elegiría ser travesti, amo ser travesti y al travestismo con todo su ingenio; que no tiene nada que ver con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que nos ridiculizan. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución”.