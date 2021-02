Los bonistas duros aceptaron la nueva propuesta e YPF se encamina a cerrar con éxito el canje

Se trata de la cuarta propuesta de reestructuración de su deuda que la firma hace a los bonistas.

El Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda de YPF, entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmore, aceptaron este lunes los términos de la nueva oferta de canje que realizó la petrolera con respecto a los bonos que vencen el 23 de marzo por US$ 412,6 millones, lo que permite encaminar el proceso hacia un alto nivel alta adhesión.

El grupo de bonistas que tuvieron la postura mas dura en las últimas semanas de negociaciones está compuesto por inversores institucionales que administran o asesoran fondos y otros tenedores y cuyas tenencias representan aproximadamente el 45% de los Bonos 2021.

A última hora del domingo, el directorio de la petrolera comunicó haber alcanzado un acuerdo con el mayoritario Grupo Ad-Hoc al sumar una cuarta modificación a su propuesta original de canje de bonos elegibles, por lo que también extendió el plazo para la propuesta hasta el próximo miércoles.

Con este entendimiento, la compañía “se acerca al cierre exitoso de la refinanciación de deuda”, explicaron fuentes al tanto de las negociaciones de las últimas semanas en referencia al proceso iniciado el 7 de enero por un canje de bonos elegibles que totalizan los US$6.600 millones.

La nueva propuesta

La cuarta oferta por los bonos cortos por US$ 412,6 millones “representa una mejora con respecto a los términos anteriores anunciados por la compañía en consonancia con la posición del Grupo y proporciona una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los Bonos de 2021”, expresaron los bonistas en una comunicación pública.

“El Grupo se ha comprometido de buena fe con la Compañía desde el lanzamiento de sus ofertas de intercambio iniciales el 7 de enero de 2021, incluida la más reciente a través de la presentación de una propuesta el 7 de febrero” expresaron al confirmar que “aceptan y presentarán sus Obligaciones Negociables 2021 en la cuarta oferta”.

Los bonistas manifestaron que la última adenda a la propuesta “dará lugar a una resolución consensuada con los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021, al tiempo que proporcionará a la Compañía una flexibilidad de flujo de efectivo adicional y ahorros de intereses con respecto a sus Obligaciones Negociables 2021”.

A partir de ahora, por cada US$ 1.000 de los Bonos Antiguos 2021 licitados, el monto de capital que recibirán quienes entreguen sus papeles en canje será de US$ 824 en Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.

Tras conocerse el apoyo del Grupo Ad-Hoc a la propuesta de Canje de YPF, su acción abrió en alza en la bolsa de Nueva York, cotizando U$S 4,49, casi un 6,6% por encima de la cotización del viernes pasado.

Al cierre del viernes, YPF había alcanzado un nivel de aceptación global cercana al 30% del total de bonos elegibles, pero ayer recibió una propuesta de parte del grupo Ad-Hoc, que posee aproximadamente un 45% de tenencias del bono 2021, solicitando una última modificación a las condiciones de intercambio de dicho bono” para comprometer su participación en la transacción, explicaron.

La propuesta fue presentada al directorio de la compañía que resolvió aprobar las modificaciones solicitadas habiendo considerado que las mismas eran razonables, que se adaptan a las necesidades de YPF de lograr el canje y se enmarcaban en la normativa del Banco Central.

En consecuencia, YPF anunció anoche mediante una comunicación pública que extenderá el plazo de la oferta de canje para posibilitar que ingresen al mismo todos aquellos inversores que consideren que la nueva y última propuesta reúne las condiciones necesarias para su participación.

Las nuevas condiciones, que presentan un rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026 y dinero en efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos 2021, resultando en un aumento de este último y una disminución en igual cuantía en la cantidad de bonos, estará disponible como opción únicamente hasta el 10 de febrero 2021 a la medianoche.

Esta modificación -se anticipa- permitirá mayores niveles de aceptación en el bono con vencimiento a fines de marzo por US$ 412 millones, lo que permite augurar el cumplimiento con las restricciones regulatorias en materia cambiaria y, de esta forma, evitar las limitaciones al cumplimiento por parte de YPF de los pagos de capital.

El cierre de la propuesta lanzada en los primeros días de enero permitirá una mayor liberación de fondos para ser destinados a las actividades de inversión que permitan retomar la senda de crecimiento en la producción de gas y petróleo.