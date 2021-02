Gallardo: “Tenemos que seguir activos, no hacer la plancha”

gallardo en su primera conferencia de prensa luego de la semifinal de la Libertadores en Brasil

Marcelo Gallardo, advirtió este martes que pretende de su equipo de trabajo que esté “alineado, activo y no hacer la plancha”, a la vez que habló sobre las posibles llegadas de Sebastián Driussi, Ignacio Fernández, Jonatan Maidana, Alex Vigo y David Martínez.

“Tenemos que ver y ser honestos si tenemos posibilidad de seguir yendo adelante, en una situación delicada de pandemia, pero seguir activos, no hacer la plancha y esa es mi manera de estar alineados, de hacer una ingeniería para tal cosa”, afirmó Gallardo en la conferencia de prensa que brindó en el River Camp y duró una hora.

“Me tomé este tiempo para ver y hablar con la gente que está conmigo. Uno no está por estar, porque está cómodo, en un espacio confortable. Estoy porque esa vara, esa exigencia de estos años, siga expresándose y cuando siento que hay algo que se rompe, en eso soy muy cuidadoso en las formas, comunicar de la mejor manera posible cómo estamos”, arrancó Gallardo a propósito de su conocido balance al final de cada temporada.

“Los años llevan desgaste, es normal, no es lo mismo estar un año que siete años en River. Pasan muchas cosas, tengo que mirar a mi alrededor y hablar con mi entorno, somos un montón y necesito de los demás, solo no puedo”, agregó el entrenador más ganador en la historia del club con 11 títulos.

El “Muñeco” busca “rearmar” y reforzar el plantel de cara a un nuevo calendario de partidos y torneos

Gallardo, quien asumió en River en junio de 2014, afirmó que el equipo necesita “inyectarse de movimiento y competencia” a propósito de un mercado de pases al que regresa después de un año y medio.

“Nos sostuvimos bien sin incorporar, pero el equipo necesita inyectarse de movimiento. Si sale Nacho (Fernández), claramente necesitamos traer un jugador, pero lo necesitábamos antes. No es fácil, no tenemos la chance de agarrar al mejor jugador, al de moda, necesitamos un jugador que se adapte a nosotros en las mejores condiciones económicas posibles”, apuntó el exvolante del seleccionado argentino.

Los posibles refuerzos y la posible salida de “Nacho” Fernández

“Palavecino está a punto de arribar, faltan detalles, he hablado, me comuniqué y estamos a punto de concretar”, afirmó Gallardo.

Sobre el regreso de Maidana, el “Muñeco” dijo: “Es un jugador que aprecio mucho y fue uno de los símbolos de este proceso. Es al único que no le puedo decir que no. No soy el dueño, pero gestiono la parte deportiva y sé lo que me da Maidana. Si viene acá, va a competir. No le aseguro la titularidad a ningún jugador”.

Y agregó: “Él tiene clara la función de cada uno. Los hinchas de River estarán contentos de tener un símbolo, pero está en él competir. Si no podía, no venía; se lo ganará en la cancha”.

Maidana, él histórico que llegaría a River

El DT de River aseguró que está encaminada la vuelta de Martínez, que sostuvo una charla con el juvenil defensor, y que hay acuerdo entre el “Millonario” y Defensa y Justicia, dueño de la mitad del pase.

Gallardo también se refirió a Driussi, el delantero de Zenit de Rusia que tiene muchas ganas de volver: “Hace un mes que tengo charlas con Driussi. Nos encantaría tenerlo en nuestra institución. Él está haciendo esfuerzos para que así sea. Esperamos que Zenit termine de definir la situación, no lo podemos confirmar, pero como ya está establecido no tengo problemas en avisarlo”.

Driussi, el delantero que podría reforzar al plantel (foto archivo)

La posible partida de Nacho Fernández fue otro tema que Gallardo respondió ante los periodistas: “Tiene una propuesta de Brasil que está siendo evaluada. Tiene deseos de salir, ya tuvo otras oportunidades y fue un jugador fundamental en la gestión. Si él quiere salir y los clubes se ponen de acuerdo se irá”.

Gallardo, finalmente, confirmó el interés por el defensor de Colón de Santa Fe Alex Vigo, quien hoy manifestó su deseo de ser transferido.

“Tomamos contacto con Colón hace tiempo para empezar una conversación. Vigo quiere venir y cuando tenes un deseo así, sería un pecado que no se pueda desarrollar un canal de conversación viable, dependerá de lo que evalúen los dos clubes”, indicó Gallardo.