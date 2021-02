El Congreso de Brasil aprueba la ley que le otorga independencia al Banco Central

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó y convirtió en ley el proyecto que le otorga independencia al Banco Central respecto de los poderes del Estado, en una demostración de fuerza que unió a la extrema derecha del presidente Jair Bolsonaro con la derecha liberal.

La norma, que había sido aprobada en el Senado en 2020 y defendida por la Federación de Bancos (Febraban) y los principales medios de comunicación, fue aprobada en carácter de urgencia por 339 votos a favor y 114 en contra y establece mandatos fijos de cuatro años de sus ocho directores.

La propuesta marca el inicio del año legislativo conducido por el flamante jefe de Diputados, Arthur Lira, del oficialista Partido Progresista, elegido el 2 de febrero como candidato del presidente Bolsonaro, en el marco de un acercamiento a la mayoría de partidos derechistas y conservadores del Congreso.

La propuesta había sido aprobada en 2020 por el Senado y forma parte del paquete de reformas del ministro de Economía, Paulo Guedes, y el jefe del Banco Central, Roberto Campos Neto.

“La autonomía del poder político del Banco Central es fundamental para la consolidación de instrumentos y bases económicas para todo Brasil. Brasil puede subir rápidamente su calificación de crédito internacional y a partir de ahora no quedará vinculado al peligro del populismo, sino que crea un ambiente para atraer inversión”, dijo el relator del proyecto, Silvio Costa Filho, diputado del oficialista Republicanos, el partido de la Iglesia Universal.

“Es la entrega de la principal herramienta monetaria al mercado financiero. Se está dejando la soberanía nacional de la elección popular en manos del mercado financiero, de los bancos”, dijo el opositor Henrique Fontana, del Partido de los Trabajadores (PT), el principal de la oposición.

El proyecto original había sido presentado hace 27 años pero nunca había avanzado, dejando a Brasil con una normativa en la cual el presidente de la República elegía a su titular del Banco Central, el órgano que tiene como principal objetivo cuidar las reservas internacionales, decidir la tasa de interés y las metas de inflación que rigen desde 1994, cuando se implementó el Plan Real.

Así, a partir de ahora Brasil tendrá una rotación de directores y titulares del Banco Central que deberán estar en el cargo cuando sean electos los presidentes.

“El problema de credibilidad de la economía no es darle el banco a los banqueros privados, que usan la puerta giratoria entre el Estado y el privado. No hay ningún inversor en el mundo que crea que Bolsonaro tiene credibilidad. Están poniendo al zorro a cuidar el gallinero”, dijo el diputado Orlando Silva, del opositor Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

La oposición reclamó al nuevo presidente de Diputados por el carácter de urgente del proyecto que quedó delante de iniciativas como la vacunación y la ayuda de emergencia a 65 millones de personas afectadas por la pandemia.

Partidos de oposición aparecieron divididos frente a la propuesta como por ejemplo el Partido Democrático Laborista del candidato presidencial Ciro Gomes, que tuvo votos a favor de la propuesta en contra de la dirección de la fuerza.

El partido ultraliberal Novo, identificado con libertarios del mercado financiero, había reclamado sacarle la obligación de generar empleos como objetivos básicos al Banco Central, además de las metas de inflación, la tasa de interés y el manejo de las reservas frente a la tasa de cambio.