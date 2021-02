Suman brigadistas para combatir los focos en el Bolsón

Los brigadistas pertenecen al Plan Provincial de Manejo del Fuego

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a diez brigadistas más para fortalecer los recursos que combaten el incendio forestal cercano a El Bolsón, en la provincia de Río Negro, con focos que están “contenidos, no controlados”, dijeron las autoridades.

Desde la zona afectada, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la cartera ambiental nacional, Sergio Federovisky, declaró que “algunos de los focos del incendio” forestal que se inició el 24 de enero pasado en Cuesta del Ternero “están contenidos, no controlados”, al participar en una conferencia de prensa en la localidad andina de El Bolsón junto a autoridades provinciales y locales.

“Creo que seria una irresponsabilidad decir que (el fuego) está controlado, porque el control implicaría que la situación no va a volver a crecer y no sabemos, no podemos decir que eso no vaya a ocurrir”, señaló Federovisky.

El funcionario participó de una conferencia de prensa junto con el ministro de Producción y Agroindustria de la provincia, Carlos Banacloy, y el intendente local, Bruno Pogliano, en el marco de los incendios forestales que azotan la ciudad patagónica.

En tanto, el ministro del área, Juan Cabandié, agradeció esta tarde por Twitter “a los 148 brigadistas del SNMF, @ParquesOficial, de Catamarca, Córdoba, Jujuy y Neuquén; que componen la dotación que maniobra sobre los focos activos y evita la propagación de los mismos para el fin de este #ecocidio”.

En un comunicado, la cartera precisó que “los diez brigadistas que se suman pertenecen al Plan Provincial de Manejo del Fuego dependiente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza, a pedido del SNMF del organismo de Ambiente nacional”.

Los combatientes “se movilizan en dos autobombas para reforzar los esfuerzos en el combate al fuego.

En el lugar, luego del informe técnico de referentes expertos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) sobre la situación actual del incendio, Federovisky informó, tras haber sobrevolado la zona, que “Vimos claramente muchos focos activos, circunscriptos relativamente pero activos, en situaciones que podían llegar a ser amenazantes para determinados casos”.

De esta manera aludió al fuego, que podría dirigirse “hacia las áreas aledañas a El Bolsón que estuvieron afectadas los últimos días o ante la eventualidad de ir hacia el valle de El Hoyo y quizás avanzar en una zona que hoy no esta afectada”.

“Resumiendo -agregó-, la situación esta relativamente contenida, hubo un alivio con la baja de la temperatura pero de ninguna manera la batalla contra este incendio está terminada”.





El ministerio informó que son 148 las personas convocadas por la Nación,





El funcionario nacional destacó el trabajo “codo a codo” con la provincia de Río Negro y el municipio, mientras que el intendente Bruno Pogliano agradeció a los funcionarios, a la gobernadora Arabela Carreras y al presidente Alberto Fernández por “acompañarnos, apoyarnos” y por “estar desde el minuto cero combatiendo este fuego que realmente ha sido muy voraz”.

En tanto, el ultimo parte diario emitido por el Splif indicó que el sector de la Rinconada Nahuelpan seguirá requiriendo el mayor número de brigadistas los que se distribuirán en todo el perímetro”.

De esta manera alrededor de unas 250 personas siguen trabajando para contener las llamas.

En el reporte diario de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente se indicó que son 148 las personas convocadas por la Nación, “combatientes forestales de la Brigada Nacional del SNMF, de la Administración de Parques Nacionales y de las provincias de Córdoba y Neuquén, las que proveyeron recursos humanos a solicitud del SNMF para fortalecer las tareas de manejo de este incendio”.

Además, hay personal técnico del Ministerio de Ambiente, un asistente y coordinadores de la Regional Patagonia y de la Regional Centro.



El fuego no da tregua en El Bolsón



En cuanto a logística, operaron 4 helicópteros y 3 aviones hidrantes con base en Bariloche pertenecientes al SNMF, 6 autobombas, 5 camionetas pick up, 1 camión logístico de comunicaciones, 1 camión y 1 camioneta utilitaria para transporte de personal, y un camión cisterna de YPF de abastecimientos a medios aéreos.

Se sumaron al trabajo “39 brigadistas de Catamarca, PN Calilegua, PN Copos, PN Aconquija, PN El Rey y Jujuy”, apuntó el Splif.

Asimismo, el Splif informó que “como ocurre desde el martes pasado, brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, con móviles y equipamiento de combate siguen trabajando en el Sector 6 que es por donde ingresó el fuego a la provincia de Chubut”.

Se precisó que el fuego está contenido en que los sectores 1, 2 y 3, detenido en la parte baja del 5 y la parte alta circunscripta, mientras que el 4 y 6 aún se encuentran en condición de ser controlado”, señaló el parte.

Según el informe del Splif, considerando los nuevos avances del incendio “el área de afectación estimada arroja una superficie aproximada de 7.500 ha”.

Las condiciones meteorológicas, mientras tanto, siguen complicando las tareas dado que para hoy se esperaban temperaturas de hasta 34 grados, con viento del sector norte, intensos a la tarde, según el reporte del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).