Wainraich, Pink y cómo continuar con el éxito desde su “zona de confort” en una nueva radio

Sebastián Wainraich asegura que a él le gusta estar en su “zona de confort”, su compañera Julieta Pink ríe y acompaña la afirmación en una entrevista con Télam para la presentación de “Vuelta y Media”, programa que desde el próximo miércoles irá de lunes a viernes de 17 a 20 en Urbana Play, en el 104.3 del dial FM, en el que mantendrán el espíritu del programa que supieron hacer durante años en radio Metro mientras ensayan algunos cambios.

“A mí me gustan las zonas de confort, me remite a algo que está bueno. Entiendo al concepto que apunta, pero a mí me gusta desde lo físico hasta lo mental, y acá en Urbana Play encontramos esa zona de confort para trabajar mejor”, sostuvo el experimentado conductor.

“Es la apuesta a una radio nueva -comentó su compañera-, en la cual podemos aportar y ver qué conservar y hacer crecer. El tema de que es una radio multimedia, para hacer crecer, que no haya limitaciones para la creación no es un detalle menor”.

“Vuelta y Media” es el sucesor de “Metro y Medio”, el exitoso programa que, junto a Pablo Fábregas llevaron adelante en FM Metro desde 2007 y que vio su final el año pasado, cuando, para sorpresa de muchos, las principales figuras de esa emisora se mudaron hacia la flamante Urbana Play.

“En un momento hablamos de cambiar y surgió esta posibilidad. Lo estudiamos para ver qué convenía y nos convencimos de que era lo mejor. Hoy que estamos acá, en los estudios de la radio, puedo decir que es un lugar hermoso. Viendo todo el trabajo y el concepto que hay detrás, nos dimos cuenta de que no nos equivocamos”, señaló Wainraich.

Para Pink, el cambio de emisora se dio de la mano de “las ganas de continuar juntos y hacer crecer al programa, con una renovación y puesta distinta”.

El desafío en esos cambios que encararán estará en mantener la identidad de un programa que, para Wainraich, “continuaba con su luna de miel con los radioescuchas”.

“Todo lo que está bien no lo vamos a cambiar. Hay nuevos contenidos que no tienen tanto que ver con personas, sino con secciones que estamos preparando, con sketchs y mucho radioteatro. Necesitamos rodaje, necesitamos estar al aire”, afirmó el también actor.

Pink, en tanto, comentó: “Mas o menos lo que nos va definiendo es levantar la bandera del entretenimiento. Volviendo a la pandemia, el entretenimiento fue de gran ayuda. Cuando hay empatía, a la audiencia le gusta quedarse. Y ahí sucede la magia”.

Esa magia de la que habla la dupla es la que mantiene viva a la radio a pesar de la llegada de las nuevas tecnologías, que inundan las plataformas tanto con podcast, como con música y encuentros virtuales por medio de YouTube o Twitch.

“Desde que nació la televisión -aclaró Wainraich- que a la radio le pronostican la muerte, pero es el medio más inteligente para adaptarse. Nosotros, al ser una radio multimedia, vamos a estar por todos lados. La radio sigue siendo una gran compañera y de vincularse con otros medios. Es una característica que otros no tienen”.

“La cercanía y la intimidad la tienen la radio -acotó Pink-. En pandemia nos dimos cuenta. La radio nos daba un norte para saber si era semana o fin de semana. Es el medio por excelencia. Lejos de desaparecer, es inteligente a la hora de adaptarse”.

La FM siempre se caracterizó por la música, al contrario de la AM, donde proliferaron las voces, los editoriales y el deporte.

El miércoles también iniciarán sus nuevos ciclos los envíos de María O’Donnell (“De acá en más”, de 6 a 9), Andy Kusnetzoff (“Perros de la calle”, de 9 a 13) y Matías Martin (“Todo pasa”, de 13 a 17).

En esta adaptación de la que hacen gala Wainraich y Pink, la FM supo tomar de la AM algunas cosas para poder adecuarse a los tiempos, a la vez que mantuvo la impronta moderna que traía desde sus albores.

“Antes la radio era un valor. En el primer corte de una banda, el conductor inflaba el pecho por tenerlo en exclusiva. Y hoy eso no pasa. Igual, mas allá de eso, a nosotros nos gustó siempre la radio hablada, la que te acompaña. Siempre hicimos el ancla ahí. Somos un magazine, lo que cambia es el discurso”, explicó Wainraich.

A ambos le gusta usar la palabra “entretenimiento”, pese a que, dicen, muchos le bajan al precio a ese término.

“Pasa en el teatro y en el cine también. Es algo injusto, porque la comedia puede ser profunda y generar cambios en tu vida”, dijo el conductor.

“Héctor Larrea -ejemplificó Pink- siempre fue un faro para nosotros y es un rey del entretenimiento. Desde un lugar genuino y de buen gusto. Tenemos un montón de ejemplos de quienes hicieron radio entreteniendo. En el caso de ‘Vuelta y Media’, el humor nos ayuda con las situaciones más difíciles”.