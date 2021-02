Camila Campodónico halla voz propia con sus canciones de “Santa rutina”

Campodónico incorpora el cuatro

Camila Campodónico, notable cantante, docente e integrante del grupo humorístico musical Ciertas Petunias, se revela, además, como compositora con la publicación de “Santa rutina”, su primer lanzamiento de canciones de música popular latinoamericana bajo producción de Víctor Carrión, trabajo que atribuye, entre otros factores, al nacimiento de sus hijos y a la irrupción del feminismo.

“Siento que el nacimiento de mis hijos fue un punto de inflexión importantísimo porque sentí que solté algo al mundo sobre lo que ya no tenía control. Y el feminismo también, empecé a preguntarme por qué en la escuela íbamos a ver a las bandas de los pibes o si participábamos de alguna formación éramos coristas”, repasa Campodónico en charla con Télam.

Entre esas dos vertientes, la vocalista añade: “Se me empezó a generar una situación de quitarle mucha exigencia a la música, que es muy importante en mi vida, y decidí animarme. Y la cuarentena me generó ese espacio físico a partir de ese parate total en las rutinas de la vida”.

En la terraza de la casa del barrio porteño de La Paternal que habita junto a su compañero (el también músico Mariano Ferreyra) y las descendencias de ambos (Caetano y Amanda), la artista repasa: “Canto desde que soy chiquita en coros que dirigía mi madre y allí tendía a lo homogéneo porque tenía que parecerme a mi cuerda y después empecé a cantar sola y recién ahora aparece algo de la madurez y de reconocerme”.

“Escucharme cantar mis canciones es para mí como un descubrimiento acerca de mi manera de hacerlo. Me escucho diferente porque no tengo ninguna referencia y nadie cantó antes estas canciones”, indica Campodónico.

La aventura de reconocerse es para la intérprete “tomar nota que los años y el estudio hacen lo suyo”: “Yo nunca dejé de estudiar y desde el año pasado puedo hacerlo con Nora Faiman, a la que perseguí un montón de años porque la formación es importante y la técnica, lejos de condicionarte, te amplía la caja de herramientas”.

El repaso por la historia personal y artística de Camila, ambas íntimamente ligadas y entrelazadas, incluye su labor como docente de canto, que ejerce en el Centro Cultural Roberto Arlt y de manera particular, y su actividad en el Cuarteto Impar y en la compañía de teatro para infancias Ligeros de equipaje, además de ser parte del cuarteto Ciertas Petunias que en 2020 cumplió 15 años de actividad.

“Los artistas independientes dependemos de los espacios culturales y con aforos limitados se hace difícil imaginar cuándo y cómo hacerlo.”” Camila Campodónico

Sin embargo, a ese tránsito le faltaba obra propia y “Santa rutina” vino a saldar esa deuda con un EP que Campodónico compuso y canta, se grabó en octubre pasado y, además del propio Carrión en flauta traversa y guitarra, reúne a instrumentistas como David Bedoya (cuatro y maracas), Mario Gusso (percusión), Irene Cadario (violín), Manu Calvo (trombón), Mariano Delgado (guitarra eléctrica) y Camilo Carrión y Mariano Ferreyra (bajos), entre más.

Télam: ¿Qué otro elemento fue determinante para dar ese paso?

Camila Campodónico: Creo que haber incorporado el cuatro, que es un instrumento que me fascina y que para mí tiene un sonido y una rítmica muy particular. Estudié con el colombiano David Bedoya, que me pasó rítmicas de la mano derecha que me resolvieron un montón y me abrieron un universo.

T: Además de “Santa rutina”, que es casi una declaración de principios sobre este paso artístico, ¿de cuándo son las canciones del ep?

CC: Ninguna es muy vieja. “Santa rutina” ya la venía tocando en vivo y “Algo que decir” la habíamos grabado con Ciertas Petunias para el cortometraje “Vía ruta”, de Vanesa Paredes, y “Pan de arena” nació en la cuarentena y me gustó como salió.

T: ¿Con qué colegas sentís que se vinculan tus canciones?

CC: Por suerte con artistas que escucho y admiro. Cuando subí el ep a las plataformas digitales te piden asociarlo para guiar al que navega por allí y puse a la brasileña María Gadú, a Jorge Fandermole, a Juan Quintero y a Marta Gómez.

T: Habiendo sido un proyecto surgido en plena pandemia, ¿estás ansiosa por mostrar “Santa rutina” en vivo?

CC: Sí, pero no quiero proyectar un show en vivo en este contexto pero sí quiero que estas canciones empiecen a ser parte de lo que haga. Los artistas independientes dependemos de los espacios culturales y con aforos limitados se hace difícil imaginar cuándo y cómo hacerlo. Pero tras la experiencia del año pasado, me tranquiliza pensar que si se detuviera todo de nuevo puedo hacer canciones en mi casa. De hecho, después de grabar me entusiasmé y aparecieron temas nuevos.

T: ¿Cómo impacta esta nueva faceta en tu ligazón con Ciertas Petunias?

CC: Ciertas Petunias es una escuela de todo, de producción, de autogestión, de teatro. En 2020 cumplíamos 15 años y nuestro nuevo espectáculo (el cuarto) será jugar con los clichés y las costumbres de esas fiestas de 15, pero no pudimos adaptarnos a lo creativo virtualmente y decidimos esperar a poder juntarnos a crear.