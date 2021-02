Dos mujeres y un aviso fúnebre en la despedida de un ex presidente de Huracán

El estadio Tomás A. Ducó el lugar donde Spota fue velado este jueves por la mañana

“Dos mujeres, un camino”, reza la letra de una canción que bien podría ser de engaños y enredos si la historia lo demostraría con datos fehacientes.

Sin embargo en esta historia de dolor por la pérdida de Mario Spota, ex presidente de Huracán, luego de casi de un año de lucha con su salud murió a los 76 años y parece que la verdad saldría a la luz.

Marta Repetto, María Eugenia y Alejandra, conforman el núcleo de la familia, la cual lo despidió con un sencillo pero sentido mensaje fúnebre, el cual se virilizó entre celulares y redes sociales.

“Despedimos con un profundo dolor y amor eterno. Fuiste el mejor esposo, padre y abuelo”, así reza la despedida y anunció su lugar de velatorio, el club Atlético Huracán.

“Te espero en el sueño de siempre, no llegues tarde….mi osito querido”, indica parte del mensaje que transcribe La Nación.

Sin embargo, este no fue el único obituario para el ex dirigente del “Globo” Raquel Contreras que hubiera pasado desapercibido, sino fuera porque confirmó “30 años de amor”.

El aviso fúnebre publicado en La Nación, con los mensajes a Spota de su esposa y Raquel Contreras

“Los últimos 15 solo fueron de dicha, de largas charlas, de debatir comentarios políticos…”, indica una parte del mensaje fúnebre del diario la nación de este miércoles.

Pero además el aviso dedica: “Un abrazo a tu hija Alejandra, a tu nieta querida Carmela y a tu hermano Dr. Guillermo Spota y familia. Te abrazo fuerte. Raquel Contreras”.

En el diario donde fue impreso este aviso, como en la versión digital de los avisos el mensaje de Repetto se encuentra por encima del de su esposa e hijas.

Según la publicación, allegados a la familia de Spota y Repetto indicaron que “Marta es divorciada y Alberto también. Cada uno tiene hijos de relaciones anteriores, no tuvieron hijos juntos. Marta crío a las dos hijas de Alberto. él siempre vivió con Marta”.

“Marta Repetto sabe muy bien nuestra historia de amor”

Así fue lo indicó la mujer que indicó que compartió 30 años al lado de Spota y admitió que la esposa del ex presidente de Huracán “no es necesario de mi parte aclarar nada”.

“Priorizo la ausencia de él y me parece que no corresponde. En ese culebrón no me voy a enganchar. priorizo que él este en pazo y descansando”, eligió manifestar Contreras sobre el caso.

“Esa mujer, porque no es una señora, sabe toda nuestra historia”, cerró la mujer que según allegados a la familia no acudió al velatorio de este jueves por la mañana.

Tras el velatorio “restringido” por el contexto de pandemia del COVID-19, los restos de Spota fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita.

La despedida de Huracán a Spota

Mientras tanto, el círculo familiar y amigos de Spota se preguntan cómo fue posible esta situación de los avisos fúnebres, otros creen que “una vida paralela así es imposible”, aunque solo Repetto, Contreras y Spota saben qué sucedió.