Estafador en serie hace de las suyas en Abra Pampa

Estafador en serie: Su nombre es Josué Elías Puca, tiene 25 años de edad y desde años viene estafando a distinta gente de Abra Pampa y de toda la región con el cuento del tío, su astucia es tanto que siempre hay alguien que cae en sus engaños, el último de ellos una familia abrapampeña que entregó su auto por un pagaré en blanco.

El último martes, Puca le hizo el cuento del tío a una joven familia de Abra Pampa convenciendo de que le entreguen su auto evaluado en casi medio millón de pesos, que hacia un viaje de suma importancia y que al regresar le entregaría el dinero pautado y que para eso le dejaba firmando un pagaré en blanco. Tras haberse cumplido el tiempo acordado, Josué Puca no apareció más. Finalmente habría dejado abandonado el auto en San Salvador de Jujuy el jueves 25 del corriente y fue encontrado por sus dueños.

Pagaré en blanco que firma Josué Puca

En otro de los casos recientes, Puca les hice el cuento del tío mediante llamada telefónica a dos hermanos, solicitándoles dinero en efectivo a modo de colaboración porque en una escena de llanto aducía que su esposa había muerto por coronavirus y precisaba de dinero para gastos de inhumación. Decía ser minero de la zona de Pirquitas- Chinchillas. “Profe necesito que me colabore con la suma de $5.000 pesos para retirar el cuerpo de mi esposa de San Salvador de Jujuy”, cuando el llamó estaba en llanto, cuenta Bustamante, uno de los hermanos víctima.

El hecho es que uno le colaboró con el monto de $2.000 pesos y el otro de $1.000 pesos. Si bien el monto perdido no es muy significativo. Pero ellos decidieron hacer público ya que mucha tras averiguaciones realizadas mucha gente en Abra Pampa ya fue víctima de esta persona en diferentes escenas, como venta falsa de muebles, celulares y solicitando dinero a modo de préstamo en muchas oportunidades, hacia diferentes familias con el cuento de que su hijo está internado y que le tienen que operar o el fallecimiento de algún familiar.

En el caso de la venta de muebles o celulares, publica en grupos de whatsapp para luego pedir la mitad del dinero a modo de anticipo mencionando que el producto le llegará al cabo de días, pero eso nunca sucede y la gente no puede recuperar su dinero.

En la mayoría de las situaciones, la gente estafada no puede canalizar una denuncia, porque no tiene pruebas de la estafa resignándose en la pérdida definitiva de su dinero.

El mayor operandi de Josué Elías Puca tiene que ver con automóviles, aduciendo comprarles, pero siempre pidiendo primero el móvil, firmando a cambio un pagaré en blanco.

La situación no queda solo en la zona de Abra Pampa, sino que también sus estafas llegan hasta Humahuaca, La Quiaca, Villazón- Bolivia, hasta el propio San Salvador de Jujuy. Cuando por mediante de denuncias se lo hace detener a Josué Puca, a los pocos días queda libre como si nada hubiera sucedido.

Esta situación de que la policía no puede detener por las vías competentes y legales a Puca, indigna a la propia madre y demás familiares ya que se ven inoperantes ante la situación, una cuestión que se les escapa de las manos, inclusive ella habría realizado una denuncia a su propio hijo, pero hasta la fecha nunca se hizo algo concreto.

“Estoy preocupada como madre, no sé qué decirles. Mi hijo hace 3 años que ya anda mal, para mi es una tristeza que el ande de esa manera”, dijo su mamá en un medio local. “ya van a ser cuatro años que estoy sufriendo con mi hijo y la policía no me escucha, yo quiero que le detengan para que el respete a la gente”.

"Le digo a la población que se cuiden, que él es un estafador totalmente", dijo la madre de Josué Puca. "Porque no se hace justicia, tanta gente que hace denuncias".

Estafador Josué Elias Puca

Estafador en serie: Los detalles