Losardo: “La política del Gobierno es ayudar y mirar al otro”

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró este martes que “la política del Gobierno es ayudar y mirar al otro, porque mirando al otro se reconoce a sí mismo”, al lanzar la nueva línea gratuita 168 del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) para la atención telefónica de casos de discriminación, racismo y xenofobia.

Destacó en ese sentido las tareas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y recordó que desde sus llegadas al Gobierno nacional el Inadi “de a poco se fue arreglando, al igual que la Secretaría de Derechos Humanos”, dos organismos dependientes del ministerio a su cargo.

La línea 168 es para atender a “las personas que no tienen voz”, indicó Losardo, y amplió: “Es una herramienta más para atender al otro, que somos todos, porque cualquiera puede ser discriminado y somos todos iguales”.

En tanto la presidenta del Inadi, Víctoria Donda, señaló que “el primer desafío como Gobierno es que el Inadi no sea visto como un lugar para minorías, sino como grupos sociales que son mayoría”, y mencionó a las “mujeres, diversidades, cuerpos no hegemónicos, pobres y no blancos”, que son “excluidos por modelos políticos y económicos”.

Donda resaltó que “este es un gobierno que pone atención y recursos” para estos grupos y manifestó que el objetivo es “reconstruir las instituciones, con la articulación de los ministerios y secretarías, para dar respuestas a la sociedad”.

Para Donda, “mejorar la línea servirá para que alguien pueda llamar” y ser atendida su necesidad y planteó que “el objetivo es que el Inadi entre a los barrios”.

“El macrismo abandonó el Estado”, indicó Donda respecto al gobierno anterior; y en el caso del Inadi, agregó, “destruyó las delegaciones provinciales y el área de asistencia a la víctima”.

“El organismo estaba absolutamente olvidado, desvalorizado”, completó al recordar cómo lo recibió al hacerse cargo de su conducción, como parte del actual Gobierno nacional.

Por su parte, el director nacional de asistencia a la víctima del Inadi, Demián Zeyat, explicó que se trata de “una línea de asesoramiento y de denuncia a las víctimas de discriminación”.

Precisó que el Inadi “recibirá y tramitará” esas denuncias o las necesidades que se planteen, para “derivar luego al lugar donde se produjo el hecho o donde vive la víctima”.

Zeyat valoró, además, que los datos que se obtengan a partir de las demandas recibidas en la línea telefónica, permitirá “tener un termómetro de la conflictividad”.

La nueva línea tendrá su central telefónica en la planta baja del instituto, pero además “podrá atender en forma remota y tendrá más líneas” que estarán disponibles diariamente de 9 a 19 para comunicarse “desde cualquier punto del país”, indicó el funcionario, y remarcó que el personal que responderá está “altamente calificado” y lo hará “con una muy clara manera de atender y asesorar”.

También “se atenderá en forma digital, a través de whatsapp, Facebook, Instagram o correo electrónico”, apuntó Zeyat, que añadió que “se está buscando la manera de incorporar la video llamada al 168”.

El funcionario reseñó que la anterior central telefónica “era deficiente, sin teléfonos ni auriculares suficientes” porque “había una deuda con el proveedor anterior”.

Asistieron también al acto los ministros de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Victoria Gómez Alcorta; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; el subsecretario General de Presidencia, Miguel Cuberos; y la Defensora del Público, Miriam Lewin; entre otros.