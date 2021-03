Una colección de recuerdos y registros de la obra de Piazzolla

Piazzolla supo fusionar el tango tradicional con otros géneros populares y con la música clásica.

Carlos Kuri es psicoanalista, ensayista y director de la Maestría en psicoanálisis de la Universidad Nacional de Rosario. Pero al mismo tiempo se confiesa un fanático de Ástor Piazzolla. Por eso en el año del centenario del nacimiento del músico está finalizando “Archivo Piazzolla”, un “libro objeto” con material inédito sobre el autor de “Libertango”.

-Télam: ¿De qué se trata el nuevo libro “Archivo Piazzolla”?

-Carlos Kuri:“Archivo Piazzolla” consiste básicamente en un recorrido de la obra y de los acontecimientos musicales principales de Piazzolla, analítico, cronológico, pero guiado por un inmenso material de archivo (recortes periodísticos, entrevistas, cartas, fotos, discos, etc), con un diseño que lo convierte en un libro objeto, altamente gráfico.

Al estar guiado por notas periodísticas de todas las épocas, en las que de distinta manera se registra el carácter polémico que produce la obra de Piazzolla, va destacándose un eje, que podría nombrarse como estética de la recepción: el estudio de cómo los oyentes completan la obra pero sobre todo cómo Piazzolla tiene que inventar su propio oyente.

También fue un trabajo en colaboración con las dos diseñadoras editoriales, Ricci y Garavelli, fundamentales en la estructura visual del libro; además al ser un libro bilingüe (los 100 años de Piazzolla y su repercusión mundial lo justificaba), fue una satisfacción el compromiso que tomaron con el proyecto el Cuerpo de traductoras de la Universidad Nacional de Rosario, donde estoy dando clases hace 37 años. Pienso que para junio estará listo para su edición.

“Archivo PIazzolla” se publica en junio.

-T.:En el texto, usted reivindica el carácter rupturista de la obra del autor de “Adiós Nonino”.

-C.K.. No son casuales las reiteradas invocaciones de Astor a los jóvenes, como apelando a un oído neutro, virgen, un oído que no esté acorazado por otras músicas, sobre todo con el tango de la primera mitad del siglo XX. Esto va dejando ver cómo la misma obra de Piazzolla ha sido en su historia un territorio de combate.

-T:¿Con qué material trabajó?

-C.K.:El material se compone en gran medida por la colección que me pasó, hace ya como veinte años Víctor Oliveros, el primer fanático y amigo de Astor, un personaje increíble, de oído absoluto. Víctor murió el año pasado en junio. Con el grupo de amigos piazzolleros no dejamos de extrañarlo diariamente; se puede ver su presencia en algunas entrevistas en Youtube, pero su potencia para transmitir ‘en vivo’ la música de Astor, como en una pedagogía musical callejera, es irreproducible. Era impactante e inolvidable. En esa colección inmensa, de la que seleccioné para el libro un 30 %, hay recortes de periódicos de las primeras actuaciones de Astor en Nueva York en una sociedad teosófica rusa ¡con 11 años! ya que son de 1932. También están sus cartas y discos dedicados.

Noticia de una presentación.

-T.: Pero también incorporó material propio…

-C.K.. Por supuesto que se completa con colección propia y con algunas fotos que me gustaron mucho cedidas por fotógrafos amigos y piazzolleros. Es un material heterogéneo e imposible de reunir si no fuera por esta ‘colección Oliveros’. Pero conceptualmente todo esto compone un archivo recién cuándo comienza a seleccionarse, interpretarse y hacer que el cruce de materiales provoque alguna transmisión de la verdad estética de Astor.

Un archivo tiene que empujar para adelante, es el sentido que le dio Derrida en su Mal de Archivo, el archivo es deseo de memoria, algo que trabaja en lo que nos falta, en lo que no hemos vivido, es memoria y porvenir, en este caso, de la música de Piazzolla.