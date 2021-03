Con el auge de las plataformas de streaming también llegó el furor por el mundo del arte

“Painting with John”, una serie de seis capítulos lanzada en enero de este año, sin guión, creada y dirigida por el músico de culto, actor, director y pintor John Lurie.

El furor por las plataformas de streaming -ya existen una docena en Argentina- trajo aparejado una oferta cada vez más variada donde abundan producciones dedicadas a las artes visuales, desde la recién estrenada “Made you look”, sobre uno de los fraudes más resonantes del mundillo del arte en Nueva York, hasta la serie “Painting with John”, en la que el artista John Lurie muestra su proceso creativo al pintar en acuarela.

Estrenado recientemente en la plataforma Netflix, “Made You Look: Una historia real sobre arte falsificado” (2020) se zambulle en uno de los mayores fraudes de la historia del arte en Nueva York, un engaño que duró dos décadas, involucró cerca de 60 cuadros falsificados y transacciones por 80 millones de dólares.

El documental dirigido por el cineasta canadiense Barry Avrich reúne numerosos testimonios que van hilvanando la historia de una mexicana y un español (Glafira Rosales y José Carlos Bergantiños) que encargaron a un pintor chino copias de obras de Pollock, Rothko, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Clyfford Still y las vendieron como originales.

El escándalo saltó en 2008 por una investigación policial, ya que los “marchantes” -adeptos tal vez a Al Capone- evadieron los impuestos de las millonarias ventas a galerías de Nueva York, entre ellas la prestigiosa Knoedler.

Se supo entonces que “las obras maestras” no eran tales, y habían sido pintadas en un garaje de Queens. Llovieron las demandas judiciales y la galerista Ann Freedman se vio obligada a cerrar la galería Knoedler, un clásico de Manhattan con 165 años de antigüedad.

¿Ignoraba la galería más antigua y prestigiosa de Nueva York que los cuadros que estaba vendiendo por millones eran obra de un imitador, o estaba al tanto de todo y se aprovecharon del engaño?

Tal vez lo más curioso es el modo en que nació la primera sospecha de la estafa: un financista belga decidió dejar a su mujer por un diseñador de moda y, en medio de la separación de bienes, descubrió que “el Pollock” que había comprado a la galería Knoedler por 17 millones de dólares no tenía ningún valor.

Mezcla de un estilo tutorial de meditación y a la vez una especie de charla junto a una fogata, cada capítulo muestra al artista en su mesa de trabajo, donde perfecciona sus sofisticadas técnicas de acuarela y comparte sus reflexiones sobre qué aprendió de la vida.

En efecto, el primer episodio muestra al artista analizando cómo debería arrancar su serie, cómo filmarla, los pormenores técnicos que se suceden, mientras vuelca sus irreverentes opiniones, recuerdos, influencias y despliega en su taller todos los colores que acabarán en sus lienzos, en un intento de radiografiar el proceso creativo, en una serie escrita y dirigida por el propio Lurie.

La misma plataforma de streaming presentó en febrero pasado, y a tono con el movimiento Black Lives Matter, el documental “Black Art: In the Absence of Light”, un registro de las irrefutables contribuciones de artistas norteamericanos negros al arte contemporáneo en el mundo.

El documental está inspirado en la pionera exposición “Dos siglos de arte americano negro”, realizada en 1976 en el Museo County de Los Ángeles, curada por el ya fallecido investigador afroamericano David Driskell, con 200 trabajos de 63 artistas negros de Estados Unidos.

La producción -dirigida por Sam Pollard- reúne a los principales artistas afroamericanos de hoy, como Theaster Gates, Kerry James Marshall, Faith Ringgold y Amy Sherald, quienes dan cuenta de sus procesos creativos mientras refieren a las temáticas de sus obras: la raza y la memoria colectiva, las cuestiones urbanas, la intersección de etnia, género y deseo o las tensiones raciales de la época de defensa de los derechos civiles.

Estrenada en 2019 en Netflix, la película “Carlos Almaraz. El pintor que jugaba con fuego” homenajea a uno de los pintores y activistas de arte chicano más influyentes de Los Ángeles de la década del 70, entremezclando entrevistas con imágenes de archivo para recorrer la obra de este muralista nacido en México 1941 y fallecido en Estados Unidos en 1989.

En Amazon Prime se puede ver “Robar un Rodin” (2018), documental que cuenta la historia del robo de arte más grande de Chile, sucedido en Santiago en 2005, cuando los guardias del Museo Nacional de Bellas Artes notaron que el “El torso de Adele” de Auguste Rodin no estaba.

Un día después de notar la desaparición, un joven estudiante la devuelve argumentando estar realizando un experimento: quería saber si “una obra de arte estaba más presente sin estar”, por lo que el documental reconstruye el caos que generó aquel suceso en la sociedad santiaguina.

La misma plataforma permite apreciar “Andy Warhol, Fluorescente” (2018), documental que explora al emblemático artista pop y exhibe, desde sus inicios haciendo publicidad, sus obras de arte más importantes, la opinión de sus allegados y su faceta como cineasta experimental.

El famoso actor Antonio Banderas se dio el lujo de encarnar a Pablo Picasso en la serie estadounidense “Genius Picasso”, producida por National Geographic y que a lo largo de tres temporadas se enfocó en una historia nunca antes contada sobre los innovadores más brillantes del mundo.

Destacados artistas como el danés Olafur Eliasson o la israelí Neri Oxman aparecen en la serie “Abstract: El Arte del Diseño”, que aborda el diseño contemporáneo con algunas de las figuras más prestigiosas de esa disciplina. La serie, disponible en Netflix, tiene dos temporadas y varias nominaciones a los Premios Emmy.

En la plataforma local Cine.ar Play se encuentra disponible “Artivistas. El arte a la calle”, una serie documental que alude a la unión del arte y la política y a aquellos artistas que en tiempos convulsionados del país realizaron intervenciones artísticas en el espacio público, desde Tucumán Arde hasta el 2001.

Con muchísimos tintes de ficción, “Da Vinci’s Demons” (2013) es una serie dramática, histórica y fantástica de tres temporadas -disponible en la plataforma Starz- que recupera la vida de un joven Leonardo Da Vinci, en la Florencia renacentista del siglo XV, quien busca su vocación a pesar de su evidente talento.

La serie muestra al genio italiano como un pintor, inventor, artista y mujeriego, con la participación de actores como Peter Guinness, Hugh Bonneville, Paul Rhys, Philip Arditti y Raoul Trujillo, ganadora además de múltiples premios Emmy.

Egipto, Roma, París, Atenas y Nueva York son algunas de las ciudades que dan nombre a cada uno de los capítulos de “Secretos de los museos” (2018), la serie de tres temporadas que se adentra en los museos más emblemáticos del mundo para dar a conocer sus más íntimos secretos, desmontar mitos y narrar historias desconocidas.

El Museo del Louvre, los Museos Vaticanos, el Museo de El Cairo, el MET, el Hermitage o el Museo Arqueológico Nacional de Atenas van dando forma a cada uno de los episodios, disponible en Amazon Prime.