Javier Mascherano reveló por qué se fue en malos términos del Liverpool

Javier Mascherano jugó tres temporadas en el Liverpool.

El exfutbolista argentino Javier Mascherano tardó años en romper el silencio, pero finalmente reveló este viernes que abandonó al Liverpool inglés porque no cumplieron lo prometido, que era dejarlo ir a en caso de llegar una buena oferta a causa de motivos familiares.

El exmediocampista del seleccionado argentino declaró en el medio inglés FourTwoFour que se fue de Liverpool al Barcelona español en malos términos en 2010, debido a que el club no tomaba en cuenta las ofertas de otros clubes, pese a que sabían que deseaba irse.

“Hubo un acuerdo entre nosotros y si Liverpool recibía una oferta favorable debía dejarme ir. En la pretemporada, después de que el español Rafa Benítez se fue y llegó Roy Hodgson, tuvimos una reunión con el director gerente, Christian Purslow, quien me dijo me podía ir si llegaba una buena oferta, pero cuando el Liverpool la tenía, miraba para otro lado”, dijo Mascherano al medio inglés.

La situación entre el exjugador de River y Estudiantes con el club británico se puso muy tensa y el pico máximo de la situación se produjo cuando se negó a jugar en un cotejo de la Premier League ante Manchester City.

En 2010 pasó del Liverpool al Barcelona,

“Estaba bastante enojado porque no cumplían lo prometido. Fue la forma que encontré para mostrar mi descontento. Le había dicho al club que quería irme por motivos familiares, así que estaba muy molesto para actuar como lo hice, no tenía otra opción, de lo contrario, el Liverpool no cumpliría su promesa”, explicó Macherano.

Finalmente, luego de tres años en el club (llegó procedente del West Ham en 2007), siendo pieza fundamental dentro del esquema del entrenador Rafa Benítez, Mascherano fue transferido al Barcelona para jugar junto a Lionel Messi

Mascherano, de 36 años, jugó 139 cotejos en Liverpool, hizo dos goles, mientras que en Barcelona jugo 333 partidos e hizo un gol, ganando cinco Ligas, cinco Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Copa del Mundo de clubes.