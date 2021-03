Cabandié: la agresión “no borra” la importancia que el Presidente le da a los incendios

Cabandié destacó la actitud de Alberto Fernández al ir a la zona afectada “a poner el cuerpo”.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, consideró que las agresiones sufridas por la comitiva de Alberto Fernández en la localidad chubutense de Lago Puelo “no borran la importancia que le dio el Presidente” a los incendios, que ya provocaron dos muertes y consumieron unas 7.000 hectáreas en la comarca andina.

La actitud del Presidente quedó demostrada en su decisión de “venir a poner el cuerpo y a trabajar con los intendentes para empezar buscar las soluciones”, dijo el funcionario en declaraciones a Télam.

Tras repudiar los hechos de violencia, el ministro cuestionó la falta de personal policial de la provincia de Chubut, hizo referencia a “versiones” que hablan de “infiltrados” e informó que el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, se presentará a la justicia para pedir que se investigue el hecho.

“Está claro que la gente estaba muy enojada con la provincia y el gobernador, pero, analizando a posteriori de los hechos, la verdad que no había personal policial de la provincia y eso en principio me preocupa porque son cosas que no pueden suceder”, dijo desde Lago Puelo, donde se encuentra desde el miércoles.

Además contó que en la localidad circulan “versiones” acerca de “una camioneta Duster que la gente estima que eran infiltrados”.

“Ojalá se pueda determinar si hubo alguna planificación para intentar desestabilizar un hecho que lamentablemente se opacó, pero que no borra la importancia que le dio el Presidente, que vino a pone el cuerpo y a trabajar con los intendentes para empezar buscar las soluciones y mostrar que la Nación está presente para ayudar a cada chubutense”, agregó.

En ese sentido, Cabandié destacó las “importantes medidas” anunciadas ayer por el mandatario “para ir dando un marco de solución a las 300 mil familias afectadas por el fuego”, ya sea porque “sus casas o sus unidades productivas quedaron arrasadas” o porque permanecen sin agua ni energía eléctrica por destrucción de la infraestructura necesaria para la disponibilidad de estos servicios.

“El Presidente anunció 170 millones de pesos en obras, 200 millones de pesos de ATP, presupuesto para las 365 viviendas (a reconstruir), y además beneficios en AUH y duplicación de los haberes jubilatorios para vecinos y vecinas de la comarca”, dijo.

Para que el Estado llegue con estos beneficios “estamos trabajando con los intendentes, que están haciendo la recopilación aceitada de los puntos donde hay que intervenir”, e identificando “aquellos que han perdido sus autos, sus viviendas” o sus emprendimientos productivos.

Respecto al incendio iniciado hace una semana en diferentes puntos del límite entre Río Negro y Chubut, Cabandié recordó que realizó una denuncia penal en el juzgado federal de Esquel y dijo que está en permanente comunicación con el fiscal Carlos Díaz Mayer, monitoreando los avances de las pesquisas.

“Estamos preocupados por encontrar a los culpables, en el caso que haya sido intencional, porque es sólo una hipótesis que la justicia tiene que investigar”, dijo.

“Nosotros le brindamos al fiscal todos los elementos necesarios para que continúe esta investigación y determinar si hubo culpabilidad”, agregó.