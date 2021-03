Meritello defendió la acción de Lufrano y cuestionó a quienes buscan “instalar mentiras”

El secretario de Medios respaldó a Rosario Lufrano

El secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco “Pancho” Meritello, destacó las acciones llevadas a cabo por la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, tras detectar una irregularidad en el circuito administrativo de la TV Pública al subrayar que ella “solicitó de manera inmediata una auditoría a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y luego presentó una denuncia judicial para esclarecer lo sucedido”.

Meritello, a través de un mensaje en sus redes sociales, remarcó que Lufrano, al presentar la denuncia judicial, pretende también “identificar a los responsables y sobre todo a transparentar los hechos”.

“El pasado lunes 8 de marzo Rosario Lufrano, Presidenta de RTA, detectó una irregularidad en el circuito administrativo de la Televisión Pública”, señaló Meritello en el comunicado, en el que se refiere al descubrimiento de un bolso con 4 millones de pesos en las instalaciones de la TV Pública, una suma de dinero que había sido retirada de una cuenta bancaria del canal y que se pensaba utilizar para afrontar adelantos en los pagos de una miniserie titulada ‘Los amores prohibidos de Belgrano’.

Sobre este episodio, Meritello elogió las acciones realizadas por Lufrano al enterarse del hallazgo y luego cuestionó “a diversos protagonistas de canales de opinión” a los que acusó de “tergiversar los hechos nuevamente”.

En ese punto, el secretario de Medios criticó el tratamiento del hecho por parte de algunos medios y periodistas, quienes, reprochó, pretenden “denunciar a Rosario, cuando es ella quien se pone al frente de la investigación”.

“Otra vez se deconstruye la verdad para instalar una mentira”, acotó.

El funcionario puntualizó que el 10 de diciembre de 2019 se inició “una gestión de los medios públicos basada en la transparencia” y aseguró que “cualquier hecho que vaya en contra de esa premisa será sancionado con la mayor severidad”.

En los últimos días, Lufrano presentó una denuncia penal ante el fuero federal por “irregularidades” detectadas en la extracción de dinero de una cuenta de la TV Pública, según se informó a través de un comunicado, en el que además se consignó que el monto extraído fue recuperado.

Lufrano también anunció que ya se exigieron las “renuncias” de los responsables y que, en paralelo a la denuncia penal que presentó en el fuero federal, se está realizando una auditoria que está en curso.

Además, dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Lufrano anunció que ya se exigieron las "renuncias" de los responsables





Este domingo, en diálogo con radio Rivadavia, Lufrano se refirió al hallazgo del dinero y reafirmó que ella misma, apenas se enteró del episodio, le dio instrucciones al auditor externo de la TV Pública (designado por la Sigen, que no forma parte del organismo) para que “realizara una auditoría” detallada sobre todo lo sucedido.

“Advertida de la irregularidad administrativa, urgentemente instruí al auditor para que realizara una auditoría externa, y le pedí que tomara cartas en el asunto: pedí recuperar el dinero, buscar las facturas, si es que se había gastado el dinero, si las facturas están bien confeccionadas y el detalle de lo que se compró”, afirmó Lufrano.

La presidenta de RTA agregó que además le solicitó al auditor que “informe sobre la cadena de responsabilidades” que actuó en la decisión de retirar dinero en efectivo de una sucursal del banco Itaú que funciona dentro de las instalaciones de la TV Pública, ya que la operatoria, subrayó, “se realizó sin conocimiento de la dirección ejecutiva del canal y mucho menos con conocimiento por parte de la presidencia de la empresa”.

“La que inicia y pide la investigación soy yo, que quede claro, eso es muy importante”, subrayó Lufrano en otro tramo de la entrevista.

“Pedí un informe sumario, porque aquí hay gerentes que obviamente son los responsables de las áreas, pero también hay empleados, entonces hay una auditoría que recae sobre varias personas, por eso no puedo dar más detalles porque está en investigación y me parece esperar hasta que el auditor nos diga exactamente qué pasó”, añadió.

Lufrano cuestionó que a pesar de haber ordenado iniciar la investigación administrativa sobre el episodio ella haya sido denunciada ante la Justicia en una causa que tramita en el juzgado federal de Luis Rodríguez y que ya tiene dictamen del fiscal Germán Pollicita.

“Uno de los firmantes de la denuncia en mi contra, oh casualidad, fue coordinador de análisis y control de gestión del Sistema Federal de Medios durante la época de Hernán Lombardi”, señaló Lufrano en referencia a Ricardo Benedetti, uno de los denunciantes junto a Jimena Casiñeira.

“Lamentablemente no me asombra, pero sí me asqueó un poco, porque ahora soy yo la investigada, cuando soy la que investiga. Aunque no me molesta en absoluto explicarle a la Justicia, pero me parece absolutamente injusto que se esté investigando a quien hace la denuncia”, dijo la funcionaria.