San Pablo, con récord de muertes por coronavirus y dos semanas de fuertes restricciones

Até a última semana do mês de março, quase 5 milhões de brasileiros que vivem em São Paulo terão acesso à vacina. Apenas com a imunização teremos a volta ao normal. Reafirmo nosso compromisso de vacinar toda a população no Estado até dezembro deste ano. #VacinaJá #VacinaParaTodos pic.twitter.com/Nl5gLGBweR

— João Doria (@jdoriajr) March 15, 2021