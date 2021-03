Asumió Enrique Balderrama Al Concejo Abrapampeño

Finalmente el viernes 19 de marzo asumió al Concejo Deliberante de Abra Pampa Enrique Balderrama, completando así el cuerpo de 6 concejales del Deliberante Abrapampeño, tras la destitución de Noelia Velásquez mediante juicio político, de conocimiento público.

Enrique Ricardo Balderrama fue posicionado en el Concejo Deliberante mediante sesión especial realizado al mediodía del viernes ya citado.

“Juráis por Dios y la Patria y estos Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en conformidad como lo escribe la Constitución de la Provincia, la Carta Orgánica y reglamento Interno…”, tomo juramento el presidente del Concejo Deliberante Juan Carlos Aparicio.

Enrique Balderrama, hasta la fecha se venía desempeñando como Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Abra Pampa.

Consultado sobre las expectativas de trabajo hasta diciembre del corriente año, Balderrama respondió que seguirá trabajando con el Bloque Justicialista, “acompañando a los radicales, por el bien del pueblo”. Con la llegada de Enrique Balderrama al Deliberante, el sector político de Ariel Machaca obtiene 3 concejales.

Consultado sobre qué opina de la situación que le tocó vivir a la, ahora ex concejal Velásquez, Balderrama dijo "yo también tengo hijos", no quiero hablar de ese tema. Finalmente agradeció al Partido Justicialista por dicha oportunidad. Mencionó que en el momento no tiene pensado el trabajo sobre proyectos en particular, ya que estaba abocado hasta el último momento a la obra pública.