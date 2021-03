Nada por aquí, nada por allá

“La Ciudad está desde hace años llena de M., 7.251 para ser más exactos”

Las, los, les M. siempre estuvieron ahí, miles de ojos mirando a miles de ojos que no lxs ven, miles y miles por toda la Ciudad siempre a la vista de todes les que no quieren mirar, les desaparecides sociales, me decía el amigo y compañero Carlos Duragnona del comedor “El Gomero”, de Barrancas de Belgrano, que desde hace 20 años, todos los jueves les hace aparecer una olla llena de guisos y amor.

Están ahí hace años, muchos años, están ahí y les desaparecemos todo el tiempo, a veces durante toda una vida, muchas veces antes de nacer porque a su mamá ya la habíamos desaparecido también cuando ella nació, sin DNI, sin identidad, sin ser, sin derechos. Cada vez que les desaparecemos, nosotros también desaparecemos todos los días un poco.

La Ciudad está desde hace años llena de M., 7.251 para ser más exactos. M. niñez, M. adolescentes, M. trans, M. no binaries, M. travestis, M. lesbianas, M. gays, M. abueles, M. adultes, M., M. y más M., mostrándose todo el tiempo para que nadie los vea y todes les hagamos desaparecer, cada vez que despiertan, cada vez que respiran, cada vez que duermen delante de nuestros ojos los hacemos desaparecer.

De repente un día llega una bicicleta que me hace aparecer y estoy en todas las redes y esta mi foto y todes saben mi nombre, todos los medios hablan de mi. ¡Aparecí! ¡Me ven! ¡Y la ven a mi mamá! Se preocupan, les intereso y siguen a la bicicleta que me hizo aparecer.

Los medios repiten una y otra vez “si alguien la ve a…”, “si alguien la vio a.” Siete años a la vista de todo el mundo desaparecida. “¿Y su mamá donde estaba?”, preguntan aquelles que nunca entendieron ni van a entender nada. ¡Sobreviviendo, estaba! Buscando los cartones que puedan poner ese paquete de fideos en la olla, viendo donde conseguir un poco de agua para higienizarse. ¡Sobreviviendo estaba! Haciendo lo que podía por ella y por su hija a la vista de todo el mundo. Vos que preguntás, pero le negás un pan de ayer o una factura cuando M. te va a pedir.

Un funcionario dice en conferencia de prensa: “No hay que esconder la mugre bajo la alfombra” ¿Cuál sería la mugre? Otro dice: “Nuestro principal objetivo es encontrar a M.” ¡Pero estaba ahí amigo! Siete años estuvo ahí frente a tus ojos, varias veces interveniste con su mamá y ¿que te pasó? Vos también las desapareciste.

Miles y miles de M. por toda la Ciudad a la vista de todes les que no quieren mirar. ¿Y los organismos? ¿Y los funcionarios? ¿Y el Estado? ¡Desaparecidos!. Tal vez necesitkan más bicicletas, de esas que hacen aparecer.

Llegaron 300.000 dosis nuevas de vacunas, Central Córdoba empató 1 a 1 con Estudiantes, hoy se esperan lluvias durante todo el día con una máxima de 22°, una foto de una bicicleta tirada en la calle.

¿Y M.? ¿La desaparecimos otra vez ahora que la habíamos encontrado? ¿Está con su mamá? ¡Ah no, el problema es su mamá!

Si desaparecemos otra vez a M., todes desaparecemos con ella y volvemos a tener un Estado desaparecido.

* Cofundador Proyecto 7, organización que ayuda a las personas en situación de calle (https://proyecto7.org).