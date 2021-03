Newell’s no pudo con Unión en el debut del “Mono” Burgos

Newell’s, con el debut del entrenador Germán Burgos, empató sin goles con Unión en un encuentro jugado hoy en el Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Unión se adueñó del mediocampo en el primer tiempo porque se paró mejor con una línea de seis volantes que tocaron bien por abajo y buscaron por los costados, aunque ese dominio territorial con posesión apenas se tradujo en dos llegadas claras.

A los 22m tocaron bien de derecha a izquierda Vera, Machuca, Márquez y Zenón para Peñailillo y el chileno metió un zurdazo alto que Aguerre salvó al córner en el primer palo.

Y al minuto siguiente Galván metió una volea de zurda cerca del poste izquierdo, luego de un córner de Zenón desde izquierda, cacheteado por Machuca y rechazado de cabeza por Lema.

Y Newell’s, que a priori salió a jugar con el envión anímico que significa la llegada del cuerpo técnico liderado por el “Mono” Burgos, mostró una versión más cautelosa que el equipo de Frank Kudelka, en la que los delanteros por afuera -Cristaldo y Giani- tienen la obligación de bajar con los marcadores volantes.

Newell’s hizo circular bien la pelota cuando pasó por los pies de “Maxi” Rodríguez -su mejor jugador-, como a los 21m ,cuando Cristaldo tiró una pared que Rodríguez le devolvió de primera y lo dejó solo por derecha, pero su centro cruzado no encontró receptores.

El local sólo generó una llegada en esa etapa inicial, a los 39m, cuando tocaron de izquierda al medio Giani y Sforza para Pablo Pérez, que ensayó un derechazo fuerte que Moyano contuvo abajo, junto a su poste derecho.

Para la polémica quedó la jugada de los 43m, cuando Márquez cayó en el área ante el cierre de Lema, en una jugada que no fue falta y el juez Loustau decidió amonestarlo, a diferencia del criterio aplicado antes con Pablo Pérez, a quien le perdonó la amarilla por tomarlo desde atrás a Mauro Pittón.

Newell’s mejoró en el complemento con el ingreso del volante derecho Manuel Llano por Sforza, al punto que a los dos minutos el ingresado tiró una pared con Rodríguez y remató cruzado de derecha, pero la pelota se fue muy cerca del segundo palo.

El local salió a jugar el segundo tiempo con otra actitud, se quedó con la mayoría de las pelotas divididas, hizo circular mejor la pelota y atacó por los costados, aunque careció de llegadas claras, al extremo que su segundo remate al arco de la etapa final fue un buen cabezazo de Capasso, que pasó cerca del segundo palo, tras un córner del ingresado Cacciabue desde la derecha, a los 26m.

Unión tocó bien la pelota en el mediocampo, pero casi no llegó con peligro y recién a los 41m lo hizo con un buen centro desde la derecha del ingresado Gerometta, que Cabral desvió y el también suplente Juan Manuel García no llegó tras recibir un empujón desde atrás de Capasso, que Loustau no cobró y, además, amonestó al delantero por una supuesta falta contra el arquero.

El arbitraje localista de Loustau tuvo episodios increíbles, como una falta de Pablo Pérez a Peñailillo, que cobró al revés, y un manotazo de Scocco en la cara a Portillo, que no sancionó, pese a estar bien ubicado, a los 16m.

Newell’s mostró algunos pasajes de lagunas, sobre todo en el primer tiempo, pero jugó de menor a mayor en el complemento, cuando generó dos llegadas claras y sumó su segundo punto en los últimos 24 en juego, un premio exiguo comparado con el debut soñado del ciclo del “Mono” Burgos.