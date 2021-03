El grupo teatral Basamenta celebra 10 años con el estreno de Captura de aves silvestres

La agrupación festeja su décimo aniversario

El grupo teatral Basamenta cumple sus 10 años de historia y lo festeja con el estreno de su cuarta obra “Captura de aves silvestres” que, dirigida por Ignacio Torres, indaga en “la poética de la grupalidad” y se podrá ver a partir de este sábado a las 22.30 en el porteño Moscú Teatro.

“No es una obra donde el relato sea lineal sino que orgullosamente compartimos el desafío de generar un punto de vista particular, confiando que de allí emergerá algo que no sabemos qué es pero que nos conmueve profundamente”, dijo a Télam Ignacio Torres, actor, dramaturgo y músico.

“Captura de aves silvestre” está protagonizada por Pilar Boyle, Natali Cabovianco, Matías Corradino, Fernando Morales, Florencia González y Torres (esta vez como director) integrantes del grupo de experimentación que se convirtió en uno de los referentes de la escena teatral independiente actual.

En esta oportunidad, Basamenta presenta una puesta que revela por un lado, una posible historia de seres humanos al cuidado de aves y por otro, la magia y belleza de animales que vuelan, cortejan y a la vez luchan por su conservación.

“En este caso el mundo de las aves nos resulta potente y estimulante (así como el mundo de la actuación lo fue en ‘Les Intèrpretes’ o el de los recuerdos en ‘Ahora que no me pueden ver’), desde cómo buscan su alimento, cómo arman un nido donde proteger a sus crías o cómo caen del nido si este no tiene los cimientos necesarios”, expresó el director.

“Una bandada de actores al servicio de una investigación que está en proceso y que cambiará con el correr de las funciones”, agregó para definir la obra, que se presentará en la sala ubicada en Juan Ramírez de Velasco 535, respetando el protocolo correspondiente y cuyas entradas pueden adquirirse en Alternativa Teatral.

Télam:¿Cómo vivís estos 10 años de Basamenta en tiempos tan difíciles para el arte y la cultura en general?

Ignacio Torres: Es una mezcla de sensaciones: por un lado la alegría de festejar 10 años encontrándonos en tiempo y espacio, compartiendo preguntas e inquietudes, y por otro lado la consternación ante la dificultad de nuestro sector de poder trabajar hace más de un año, de ver espacios que se cierran y saber que somos unos privilegiados, posiblemente siendo de las pocas obras que estrenen este año. Es un placer muy grande y a la vez una responsabilidad. Apostamos a lo grupal, a lo colectivo. Supimos desde los comienzos que esto era una decisión poética. Investigamos la poética de la grupalidad. Trabajar así, sabiendo que cada vez más todo tiende a ser a corto plazo y resultadista.

T:¿Qué representa esta pieza para el grupo?

IT: Representa un crecimiento y la confirmación de un estar en relación a nuestra profesión. Un nuevo inicio en el grupo, con gente nueva. Nos renueva la necesidad de tomar la grupalidad también como una posición política frente al trabajo.

En tiempos donde los contratos son cada vez más breves nosotros somos felices con la incertidumbre en el futuro, compartiendo la red y la contención que implica el trayecto compartido.