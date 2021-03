Fernández: “El acceso al agua no puede ser entendido como otra cosa que un derecho humano”

El presidente Alberto Fernández convocó a “construir un país distinto al que se venía construyendo hasta diciembre de 2019”, en referencia a la gestión del exmandantario Mauricio Macri, y se comprometió a garantizar una “sociedad más justa e igualitaria”.

“Queremos constituir un país distinto al que hubo hasta diciembre de 2019, y quiero hacerlo con todos los argentinos”, dijo Fernández y aseguró que su Gobierno “no va a cambiar y va a seguir siendo exactamente eso”.

El mandatario se expresó en estos términos al encabezar el acto de celebración del Día Mundial del Agua y el 15° aniversario de la reestatización de la empresa Aysa, en la planta potabilizadora General San Martín ubicada en Avenida de los Ombúes 209 de esta capital.

En su discurso, Fernández criticó la gestión de Macri por “destinar dinero para comprometer” al país a afrontar una “deuda virtualmente impagable mientras se postergaba a los argentinos que dejaban de recibir agua y de tener plantas de tratamiento”.

En esa línea, consideró que “el acceso al agua no puede ser entendido como otra cosa que no sea un derecho humano”, al advertir que “no tener agua es lo mismo que no tener alimentos”.

Fernández planteó también que “el desarrollo del sanitarismo no sólo tiene que ver con que el agua llegue, sino también con que las aguas servidas sean adecuadamente tratadas para evitar problemas de contaminación y una peor calidad de vida de los que habitan un barrio, un pueblo o una ciudad”.

Al respecto, recordó que ese objetivo fue el que “determinó” al expresidente Néstor Kirchner a tomar la decisión de reestatizar Aysa hace 15 años.

Por eso, el mandatario se comprometió a garantizar una “sociedad más justa e igualitaria”.

Del acto participaron también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la presidenta de Aysa, Malena Galmarini; el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, y la primera dama, Fabiola Yañez, entre otros funcionarios.