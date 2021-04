D’Amico: “Newell’s dará un salto de calidad institucional y buscará logros deportivos”

Cristian D´Amico, el candidato del oficialismo, que apuesta por dirigir al club rosarino tras las elecciones del domingo 25

Cristian D’Amico, prometió hoy que el club dará “un salto de calidad institucional” y se concentrará en la búsqueda de “logros deportivos” en caso de imponerse en las elecciones del próximo domingo 25.

En una entrevista con Télam, el candidato del Movimiento Rojinegro garantizó que dejará a un lado su “vida personal y comercial para poder darle todo a Newell’s”, una tarea que sabe que le llevará “entre 8 y 12 horas diarias” para cumplir con los objetivos fijados.

“Siento en mi corazón que en estos cuatro años vamos a hacer una evolución del proyecto. Newell’s va a dar un salto de calidad institucional y buscará los logros deportivos que todos queremos”, proyectó.

D`Amico, un empresario fotográfico y de la construcción de 47 años, es el virtual presidente de Newell’s luego de un acuerdo alcanzado a finales de 2017 con el titular Eduardo Bermúdez y sus pares de una Comisión Directiva, diezmada por las renuncias que dejaron al club varias veces al borde de la acefalía.

En las elecciones, D’Amico compartirá la fórmula con el ingeniero José Luis Conde, secretario de Obras Públicas de la ciudad y hombre con pasado cercano a la familia de Lionel Messi.

Consultado sobre los motivos de la renuncia del secretario Juan José Concina, candidato por por la Agrupación UNEN, D’Amico respondió: “Era algo que sabíamos que iba a suceder, Concina siempre estuvo muy ligado a (el presidente Eduardo) Bermúdez. En este nuevo plan que se había hecho a fines de 2017 Eduardo tenía que tomar otra postura, sin tanta exposición y Concina siempre estuvo muy ligado a él”.

“El próximo proyecto estaba más que claro que lo iba a encabezar yo y cuando preguntó qué lugar iba a ocupar tal vez la respuesta que recibió no fue la que esperaba”, explicó.

Interrogado sobre los motivos de las renuncias masivas en la Comisión Directiva que ganó las elecciones el 19 de junio de 2016, el candidato del oficialismo consideró: “Es fácil decir, como dicen algunos, ‘esta CD acéfala renunció’. Lo que ninguno te dice es que esta CD asumió y a los diez días había un muerto por (la avenida) Pellegrini (Maximiliano ‘Cabezón’ Larrocca. barra asesinado a balazos)”.

“Y antes -prosiguió- hubo otro (el ex jefe de la barra Matías Franchetti) en la puerta del club, había mucha violencia, el club era un caos. No nos olvidemos que a los pocos meses, en noviembre, el secretario Claudio Martínez, recibió dos atentados con ráfagas de ametralladora en su edificio. no nos olvidemos que yo mismo recibí 11 disparos de bala en mi camioneta, junto con mi hijo de 12 años”.

Aquella noche D´Amico volvía en su vehículo con su hijo de buscarlo de Malvinas, el predio de fútbol infantil del club, en el barrio Parque, cuando fue atacado a balazos.

Requerido sobre si ese atentado y los sufridos por Martínez obedecieron a que ambos quedaron en medio de la interna de la barra brava, D’Amico contestó: “La que quedó en medio de la interna de la barra fue la institución. Muchos miembros de la CD recibieron amenazas telefónicas, amenazas presenciales, todas esas situaciones hacen que mucha gente se replantee su vida”.

“Después del intento de asesinato que sufrí junto a mi hijo menor me apoyé mucho en mi familia porque todos ellos son mis puntales y acomodé mi vida personal para poder hacer esto: dejar de lado mis empresas y prepararme para este momento. No hay locuras, es una decisión de vida muy fuerte”.

Con respecto a su evaluación de la actuación de la actual dirigencia, D’Amico matizó: “En estos casi cinco años de gestión tuvimos un inicio muy complicado, con elecciones anticipadas por malos resultados deportivos y por una situación económica complicada. Y a fines de 2017 nos dimos cuenta de que había que hacer un cambio de 180 grados y asumí un lugar de exposición, protagonismo y liderazgo”.

“Newell’s venía de una mala relación con el presidente de la AFA pero yo pude recomponerla. Hoy tengo una excelente relación con él y eso es beneficioso para el club”, concluyó.