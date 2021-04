Cappa, duro con la Superliga: “Es una medida que imponen los ricos en perjuicio del resto”

Cappa, que está radicado en España, acusa a los grandes de clubes de culpar a la pandemia cuando en realidad este proyecto está planeándose desde hace cinco años.

El entrenador Ángel Cappa criticó este lunes con dureza la creación de la Superliga europea, a la que calificó como un “capricho” de los “ricos” en “perjuicio” del resto del fútbol.

En diálogo con Télam desde Madrid, Cappa consideró que los futbolistas más importantes del mundo deben unirse para oponerse al nuevo proyecto que lanzaron doce de los clubes más importantes de Europa y pusieron contra las cuerdas a la UEFA y la FIFA.

“Más que un Mundial sin (Lionel) Messi, yo prefiero imaginarme a los jugadores uniéndose para oponerse a este capricho de los millonarios”, aseguró Cappa, exentrenador de Huracán, Racing y River, entre otros, que tiene un amplio conocimiento del fútbol europeo por su paso como ayudante de Jorge Valdano en Real Madrid y Tenerife, y colaborador de César Luis Menotti en Barcelona.

-Cappa, ¿qué piensa de la nueva Superliga que lanzaron los doce clubes más importantes de Europa?

-Es una medida que imponen los ricos que va en perjuicio del resto del fútbol. Algunos jugadores como Ander Herrera o exentrenadores como Alex Ferguson ya se manifestaron en contra. Claramente es una medida a favor de los ricos y en contra del resto.

-¿Qué consecuencias podría tener si avanza el proyecto?

-Los campeonatos nacionales perderán interés y dinero. Es una medida que perjudica a los clubes pequeños y va en consonancia con la actitud de los ricos en todos los índoles de la vida. Por ejemplo, en esta pandemia que perjudica a todo el mundo, se han beneficiado los millonarios que aumentaron su riqueza.

-¿Por qué cree que los clubes llegaron a esta decisión?

-Esto es interesante ligarlo a lo que está sucediendo con Qatar, donde murieron miles de obreros (en la construcción de los estadios y la infraestructura) y nadie dice absolutamente nada. Solamente (Toni) Kroos se manifestó en contra. El negocio se apoderó del fútbol para destruirlo, para convertirlo en otra cosa. Y cuando hablamos de negocio, hablamos de dinero, de corrupción y de que se beneficia una élite en perjuicio de todo el resto.

-¿Qué importancia podría tener la opinión de los jugadores?

-Los jugadores se tienen que pronunciar. Siempre son muy pocos los que hablan ¿por qué que nunca intervienen? ¿El dinero les arruina la consciencia? Los jugadores deberían reunirse y decir que no quieren jugar. Lo mismo con el Mundial de Qatar, que todos sabemos que llegó a ser sede sobornando para lograr los votos. Hay una corrupción descomunal.

-¿El rol de los hinchas también será clave para frenar este proyecto?

-La gente también se tiene que oponer, como hicieron los hinchas de Chelsea y Liverpool en estas horas. Por más que los millonarios actúen como los dueños, los clubes son producto del sentimiento de la gente. Si ellos reaccionan, estos multimillonarios no pueden hacer los que les da la gana. ¿Por qué nunca consultan a nadie? Porque para ellos no existe la democracia, solo existe el poder del dinero.

-Los clubes fundadores aducen haber sufrido pérdidas por la pandemia

-Eso es una mentira más de los ricos, hace cinco años están planeando este proyecto. Si la pandemia los perjudicó, seguro la sufrieron mucho más los clubes modestos.

-¿La vía de solución son los futbolistas?

-Ellos son los protagonistas. El fútbol existe por los jugadores, no por los dirigentes. Ellos son los dueños de esta historia. No se pueden mantener al margen, por eso me encantó lo que dijo Ander Herrera. Los jugadores y los hinchas se tienen que poner de acuerdo para terminar con este capricho.

-¿Qué opina de la participación de la banca JP Morgan en el proyecto?

-La JP Morgan fue una de las bancas que provocaron la crisis mundial de 2008. Claro que ellos fueron beneficiados y perdió el resto de la humanidad. La banca Morgan roza lo delictivo, no les interesa nada, al único dios que respetan es al dinero.

-¿Se imagina el próximo Mundial sin Lionel Messi por este motivo?

-Más que un Mundial sin (Lionel) Messi, yo prefiero imaginarme a los jugadores uniéndose para oponerse a este capricho de los millonarios.

-Hace unos años escribió el libro “También nos roban el fútbol” ¿se imaginó que podría suceder algo así?

-Cuando escribí ese libro con mi hija (fue presentado en 2017) pensé que se había terminado todo pero nos siguen robando la ilusión y quitando el significado del futbol. Con el capitalismo parece que siempre es la penúltima porque siempre les queda una.