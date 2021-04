El abogado Jorge Rizzo aseguró este domingo que “la justicia porteña no tiene competencia para hacer control de disposiciones federales” al referirse al fallo de la Cámara porteña a favor de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires.

“La justicia porteña no tiene competencia para hacer control de disposiciones federales. No puede declarar inaplicables normas que no son de la acotada que le otorga el artículo 129 de la Constitución Nacional .Es para juicio político. Es así para todos los casos no sólo para éste”, publicó el abogado en su cuenta en la red social Twitter.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló hoy a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el DNU del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.