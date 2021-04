Mariano Recalde: “Quieren hacer fracasar la política de combate al Covid”

El senador Mariano Recalde (Frente de Todos-CABA) acusó este lunes a Juntos por el Cambio de querer “hacer fracasar” la política nacional de combate de la pandemia de coronavirus para, de esa forma, “tratar de sacar rédito político tan cerca de las elecciones”.

“No hay otra explicación para la posición tan agresiva, tan confrontativa, del Gobierno de la Ciudad, que la (intención) de (Patricia) Bullrich y (Mauricio) Macri de confrontar, de hacer fracasar esta política de combate al Covid y tratar de sacar rédito político tan cerca de las elecciones”, dijo el legislador.

El también titular del PJ porteño enmarcó en este contexto las últimas posturas asumidas por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ante la suspensión de las clases presenciales en el AMBA por quince días, dispuesta en el DNU 241/2021.

“No hay otra explicación del cambio rotundo que llevó a Larreta a ponerse de la vereda de enfrente, con medidas tan similares a las que el año pasado acompañaba. Sobre todo teniendo en cuenta que Diego Santilli hace apenas dos meses dijo que si había una segunda ola iban a tener que suspender la presencialidad”, subrayó Recalde en declaraciones a Télam Radio.

Recalde recordó que Santilli hace apenas dos meses dijo que si había una segunda ola iban a tener que suspender la presencialidad

Por otro lado, el senador del FdT remarcó que “nadie discute la importancia de la presencialidad” en las aulas, pero advirtió que la llegada de la segunda ola de la pandemia “obliga a tomar decisiones provisorias con un plazo concreto que no son las más simpáticas pero que se toman en función de los datos epidemiológicos, que son gravísimos: alarmantes en el AMBA y particularmente en la ciudad de Buenos Aires”.

Además, Recalde señaló que las decisiones tomadas por el Gobierno nacional están en línea “con las que se tomaron en el resto del mundo, los países de Europa, en América Latina también, en Uruguay, Chile, en Francia, en Italia, en Alemania”.

“La verdad, no se entiende la posición del Gobierno de la Ciudad de oponerse tan fervientemente a una restricción tan acotada, de sólo dos semanas que implican 10 días de clases que, en general, son la mitad presenciales y la mitad virtuales, porque todavía hoy no se recuperó la presencialidad total”, concluyó.

Sileoni: “Larreta eligió el camino de la violación de las normas”

Sileoni recordó que el presidente Alberto Fernández, el viernes 16 de abril, pronunció la frase “a mí la rebelión no”

El exministro de Educación Alberto Sileoni afirmó este lunes que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “eligió el camino de la violación de las normas” y lo acusó de “mentir” al “anunciar su estrategia judicial”, ya que “nunca le interesó el fallo de la Corte, que sabía imposible de concretarse”, respecto a la demanda para mantener vigente la presencialidad en las escuelas del distrito.

Según Sileoni, Rodríguez Larreta “preparó paralelamente un fallo favorable de un tribunal absolutamente inferior de la ciudad (por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA) que al filo del domingo le ordenó garantizar las clases (presenciales) en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires”.

“No le importó nada sumir a las familias en el más absoluto desconcierto, porque su objetivo es otro, no es la educación: su objetivo está en un posicionamiento electoral””

“No le importó nada sumir a las familias en el más absoluto desconcierto, porque su objetivo es otro, no es la educación: su objetivo está en un posicionamiento electoral y, por supuesto, Clarín lo acompaña en la edición de hoy en la que publica una encuesta que nos asegura lo mucho que lo quiere la sociedad”, evaluó el extitular de la cartera educativa a Télam Radio.

Además, Sileoni recordó que el presidente Alberto Fernández, el viernes 16 de abril, pronunció la frase “a mí la rebelión no”, frase que según el exfuncionario reflejó que el jefe de Estado ya estaba evaluando la posibilidad de que el llamado a la desobediencia civil realizado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich fuera asumido por las autoridades del Gobierno porteño.

“A mí la rebelión no, decía el presidente Alberto Fernández el viernes 16, quizás anticipando (lo que finalmente sucedió con el fallo de la Justicia local), porque había una convocatoria a la desobediencia civil que sostuvo el expresidente Macri y la inefable Laura Alonso, pero lucían como excesos de una ultraderecha que teóricamente no representaba la decisión de los que gobernaban la ciudad. Lamentablemente no fue así”, analizó Sileoni.

“La administración de Rodríguez Larreta no puede exhibir su preocupación por la educación, ya que en la última década, el presupuesto educativo de la ciudad descendió 10 puntos””

Por último, el exfuncionario educativo del kirchnerismo aseguró que la administración de Rodríguez Larreta “no puede exhibir su preocupación por la educación”, ya que en la última década, remarcó, “el presupuesto educativo de la ciudad descendió 10 puntos”, tras lo cual puntualizó que “el presupuesto 2021 (de la ciudad de Buenos Aires) tiene 2000 millones de pesos menos que el del año anterior”.

“La ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que menos docentes ha vacunado, reiteradamente deja miles de alumnos sin vacantes en la ciudad, o sea que no es el aprecio por la educación lo que mueve a este gobierno, sino otros objetivos absolutamente inconfesables”, completó Sileoni.