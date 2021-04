Brasil aprueba el uso del cóctel de anticuerpos que se le dio a Trump para el coronavirus

Brasil es líder mundial en promedio diario de muertes por Covid-19 desde marzo.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el órgano regulador de Brasil, aprobó hoy el uso de emergencia de un cóctel de anticuerpos para ser inyectados en pacientes no graves de Covid-19 mayores de 12 años, que sin embargo no reemplaza a las vacunas.



El remedio de la multinacional Roche fue aprobado apenas para uso de emergencia en Estados Unidos, Canadá y Suiza y consta de un cóctel de dos anticuerpos monoclonales (casirivimabe e imdevimabe) que bloquean el ingreso del virus a las células.



La aprobación ocurre en momentos en que Brasil es líder mundial en promedio diario de muertes por Covid-19 desde marzo: el país vecino y principal socio comercial de Argentina superó los 374.000 muertos a causa del virus.



Sólo en hospitales y pacientes leves

“Son anticuerpos monoclonales, con la idea de neutralizar el virus para que no se propague en las células infectadas y así controlar la enfermedad”, dijo el gerente general de medicamentos de Anvisa, Gustavo Mendes.



El medicamento es para ser aplicado solo en hospitales y no es para pacientes graves.



El tratamiento es para adultos o pacientes pediátricos mayores de 12 años con peso mínimo de 40 kilogramos que no necesiten oxígeno suplementario y con infección de coronavirus confirmada por laboratorio pero con riesgo de tener su situación agravada.



“El remedio de Trump”

En 2020, el cóctel fue conocido como “el remedio de Donald Trump” ya que fue usado por la Casa Blanca para medicar al entonces presidente estadounidense cuando se contagió de Covid-19.



Este es el segundo remedio para hospitalizados con coronavirus luego de que en marzo se anunciara el registro de remdesivir, de la multinacional Gilead Sciences, que impide la replicación viral.



Bolsonaro, bajo la lupa

El anuncio se conoce luego de que el Senado abriera una comisión de investigación para determinar las omisiones del presidente Jair Bolsonaro y su Ministerio de Salud en el combate a la pandemia.



En la mira está, además, la publicidad que hizo el mandatario de los remedios antipalúdicos como cloroquina y antivermífugos como ivermictina, sin comprobación científica.



El Ministerio de Salud también estará bajo la lupa de los miembros de la comisión por haber lanzado una plataforma digital para el llamado tratamiento precoz de la enfermedad, algo que no existe científicamente.