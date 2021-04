UTE y Ctera ratificó la continuidad del paro docente “en defensa de la salud y la vida”

El secretario adjunto del sindicato docente porteño UTE, Eduardo López, evaluó que el paro realizado este lunes por los trabajadores de la educación de la ciudad fue “masivo”, y anunció que el martes continuará la medida de fuerza, a la que definió como “un paro en defensa de la salud y la vida, contra la politización de los cuidados”.

López, que integra la junta nacional de Ctera como secretario gremial, aseguró a Télam que el “90 por ciento de los docentes de la Ciudad adhirieron al paro o enseñaron a distancia”, a pesar del llamado del gobierno porteño a presentarse en las aulas.

“Desde el mediodía quedó claro que no hubo clases presenciales, la comunidad educativa es tan prudente como los tres jueces que ayer (por Nieves Macchiavelli, Marcelo López Alfonsín y Laura Perugini) resolvieron la presencialidad”, destacó el gremialista, quien aludió con ironía a la firma electrónica del fallo, ya que los miembros de la sala IV de la Cámara porteña emitieron la resolución de modo remoto.

López señaló también que la medida de fuerza no se debe a “un conflicto sindical ni educativo” sino “sanitario”.

“Nuestro enfrentamiento -recalcó- es contra el coronavirus, contra la enfermedad y contra la muerte que produce”.

Además, el gremialista valoró “el apoyo de la comunidad que hoy no envió a los chicos a las escuelas, excepto un 10 por ciento”.

“Agradecemos también a los nucleamientos de padres que están haciendo presentaciones administrativas para no enviar a los chicos a las escuelas y que les guarden las vacantes”, afirmó en diálogo con esta agencia.

Consultado por la decisión de la Corte de aceptar su competencia para definir la controversia por la suspensión de la presencialidad, López la consideró “un paso” para “encuadrarse dentro de las leyes y la Constitución”.

“Yo confío en que la Corte va a fallar acorde a lo que dice el texto constitucional: que el Presidente está facultado a dictar un DNU en caso de pandemia y riesgo de vida para la salud de la población”, subrayó.

El gremialista cuestionó asimismo a Horacio Rodríguez Larreta por “manejar datos pero no mencionar las fuentes” al referirse a los últimas apariciones del jefe de gobierno en las que argumentó a favor de mantener la presencialidad escolar.

“No indicó las fuentes de los datos que mencionó. Es como hacía Macri cuando decía ‘vamos a construir 3.000 jardines’ y ‘vamos a terminar con la pobreza’, o ‘vamos a terminar con el Impuesto a las Ganancias’. Quiere mostrarse como dando información objetiva, pero sus datos no tienen fuentes ni respaldo con la realidad”, criticó López.

Y luego dijo que él sí aportaría datos con fuentes verificables, para lo cual citó a “la CDC de Estados Unidos (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país), que tiene un semáforo epidemiológico que dice que si hay más de 200 contagiados cada 100 mil habitantes promedio en la última semana hay que suspender las clases presenciales”.

López mencionó también un artículo sobre la presencialidad educativa y los contagios de Covid que publicó en marzo la revista científica The Lancet: “Está hecho a partir de un estudio que cerró el 31 de marzo, o sea anterior a la detección de las cepa de Manaos y la cepa británica, y dice si no hay control epidemiológico -como no lo hay en la Ciudad- no hay que abrir las escuelas porque eso produce contagios”, advirtió.

En el mismo sentido, el gremialista señaló que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, firmó un documento que establecía un semáforo de riesgo sanitario en el que se acordaba que “si la ocupación de las camas (de UTI) llegaba a superar un promedio de entre 60% y 80% entonces habría que suspender las clases presenciales”.

“Y ahora, en la Ciudad, las camas están ocupadas en más de un 80%, fundamentalmente en el sistema privado, de obras sociales y PAMI”, alertó.

Por último, López relacionó los números de la pandemia en CABA con lo que ocurre en Chile y Uruguay ya que en ambos países, puntualizó, “no hay clases presenciales”.

Señaló que la población de Uruguay “es casi la misma que la Ciudad de Buenos Aires, 3 millones de habitantes y están teniendo 3.000 contagios diarios, como la CABA”.