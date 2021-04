La Conmebol informó que las 50 mil dosis de Sinovac llegarán el 28 de abril a Uruguay

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) afirmó este jueves que las 50 mil dosis de la vacuna china Sinovac Biotech Ltd.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) afirmó este jueves que las 50 mil dosis de la vacuna china Sinovac Biotech Ltd. donadas llegarán el miércoles 28 de abril a Uruguay y luego se aplicarán a todos los planteles de la Primera División del continente.

La vacuna Sinovac cuenta con una eficacia de 50,4 por ciento tras la segunda dosis pero en el comunicado no se detalló si se inocularán 25 mil personas o se aguardará por otras 50 mil.

Esta vacuna se dio en Chile y Uruguay, y además en Brasil, donde se llevaron adelante los ensayos de la Fase III en octubre pasado.

“La vacunación comenzará con los planteles y cuerpo técnicos que disputarán la Copa América y los que se encuentran participando de los torneos internacionales de la Conmebol hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país”, explicó el comunicado emitido este jueves por la entidad.

“La vacunación comenzará con los planteles y cuerpo técnicos que disputarán la Copa América””

“El orden continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos. Es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”, continuó el texto publicado en el portal.

La vacuna Sinovac no está aprobada para su uso en Argentina por el momento, al igual que en otros países del continente, por lo que eso podría llevar adelante su inoculación en Uruguay, según explicaron fuentes de AFA a Télam.

“El lote de vacunas donado por Sinovac Biotech al fútbol sudamericano fueron especialmente fabricadas para este fin. Esto quiere decir que de ningún modo se trata de vacunas que estaban destinadas a otro objetivo”, detalló.

“La vacunación emprendida por la Conmebol representa una contribución importante a las campañas de inmunización que llevan adelante los distintos gobiernos, ya que el beneficio llegará no solo a jugadores, técnicos y árbitros, sino también en forma indirecta a sus entornos familiares”, argumentaron en el cierre.