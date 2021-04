Kreplak: “Necesitamos reducir los casos para que el sistema de salud logre atender a todos”

señaló que “hay una ocupación en la ciudad de Bueno Aires y conurbano cercana al 95%”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, marcó este lunes la necesidad de “reducir la cantidad de casos para que el sistema de salud logre atender a todos”, al tiempo que admitió que es un objetivo que hasta ahora es “muy difícil de conseguir”.

En dialogo con C5N, Kreplak explicó que hay “una gran cantidad de casos de coronavirus en todo el país” pero, “especialmente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, lo que consideró “una situación muy difícil de sostener para el sistema de salud”.

El funcionario bonaerense se refirió en este marco al informe presentado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en el que se evaluó el nivel de ocupación de camas en las clínicas y sanatorios más grandes, que reveló una “ocupación en la ciudad de Bueno Aires y conurbano cercano al 95%”.

“No se trata de la totalidad de camas, sino de las camas más requeridas”, afirmó Kreplak al evaluar esa situación.

Kreplak dijo que en Ciudad de Buenos Aires “las obras sociales y las prepagas que habitualmente usan esas clínicas hace ya unas cuantas semanas se quedaron sin camas”.

Por ese motivo, dijo, “empezaron a usar las clínicas del conurbano que habitualmente utilizan los obras sociales sindicales o provinciales, por lo que el 50% de las personas que están en terapia intensiva de los hospitales públicos son pacientes de las obras sociales que no consiguieron lugar en esas clínicas”.

“Es algo que sucede porque no tienen lugares donde derivar”, dijo Kreplak, al considerar que las clínicas no tienen cómo aceptarlos y se trata de una situación muy critica” porque “atenta contra la calidad de atención”.

Por eso, insistió en que “se hace necesario un margen de seguridad” y afirmó que, con el nivel de casos actual, es muy difícil sostener en el tiempo, por lo que remarcó la urgencia de “reducir los casos lo mas rápido posible”.

En cuanto a la situación de provisión de oxígeno, explicó que “se está consumiendo más del triple de lo habitual”, una situación que se presenta difícil en cuanto a la producción, provisión y logística para distribuirlo.

Asimismo, indicó que el Gobierno provincial compró “muchas máquinas que lo producen (oxígeno)” para “poder tener hospitales con producción propia”.

“No nos puede pasar en ningún momento que le falte oxigeno a una persona; no se puede esperar. Por eso estamos intentando prepararnos para eso”, dijo al tiempo que afirmó que, hasta el momento, no hay faltante de oxígeno pero “hay mucho más riesgo de que, en algún momento, algún lugar no tenga la provisión adecuada”.

En cuanto a las medidas restrictivas adoptadas hasta el momento y que rigen hasta este viernes, el funcionario afirmó que “han tenido un impacto relativamente positivo en el sentido que han dejado de ascender respecto a la proyección”,

Sin embargo, aclaró aún no se pudo evaluar su efectividad respecto a la disminución de casos, algo que se hará en los próximos días.

Respecto a posibles medidas que ayuden a reducir el nivel de casos en la provincia de Buenos Aires, indicó que “son muchas las opciones” aunque sostuvo que desde el punto de vista sanitario “no hay mucha diferencia con que se tome una medida u otra, siempre y cuando sean aquellas que tienen menos oportunidad de control”.

“Tiene que bajar más la cantidad de circulación y más la cantidad de casos“, dijo Kreplak.

El funcionario se refirió a la ocupación de camas de terapia intensiva e indicó que, “en promedio, en el conurbano es del 75%”, aunque admitió que “no es homogéneo”, al considerar que los hospitales más grandes y las clínicas más importantes “tienen una ocupación mucho mayor”.