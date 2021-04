“Los pacientes vienen al hospital Evita de Lanús porque el sistema privado está colapsado”

El director del Hospital Evita de Lanús, Javier Maroni, aseguró este lunes que los pacientes recurren por sí mismos a atenderse a ese centro asistencial “porque el sistema privado está colapsado”.

“Vemos el sistema privado colapsado, nuestro hospital está lleno (con pacientes) de las más caras prepagas de nuestro país; están aquí las obras sociales clásicas”, manifestó Maroni quien planteó que “la única manera de disminuir la circulación de un virus potente, agresivo, híper contagioso es disminuyendo la circulación de las personas”,

“Los pacientes vienen solos al hospital porque el sistema privado está colapsado”, sostuvo el director del Hospital Evita en diálogo con Radio 10. En tanto, advirtió que “la situación es muy delicada”, y afirmó que la esperanza de que pueda cambiar depende de la “responsabilidad social”.

El médico expresó que el hospital está “con mucha tensión, mucha preocupación, una enorme cantidad de trabajo; las ambulancias no dejan de venir y la terapia intensiva con dos camas libres de las catorce que hay”. Además Maroni destacó que “hace un año que tomamos la conducción del hospital con 4 camas nada más y hoy son 14”.

El médico agregó: “La preocupación es profunda, las cartas están todas echadas, hemos triplicado las prestaciones en el hospital, tecnología, recursos humanos, más de 200 trabajadores han ingresado al hospital”.

Por otro parte, dijo que por el momento no tienen “ningún conflicto por el oxígeno” y recordó que, con la gestión bonaerense actual, encabezada por Axel Kicillof, “fueron arregladas” dos de las cuatro plantas de producción de oxígeno que no funcionaban “se colocaron 17 plantas más”.

“Todo tiene un techo, el oxígeno, el recurso humano y, si uno no toma conciencia de que si no nos cuidamos podemos hacernos daño y hacerle daño a otros, si no sentimos esa vergüenza, es muy difícil””

Javier Maroni