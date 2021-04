“Estas casas no las hace el mercado sino el Estado”, dijo el Presidente en Avellaneda

El Presidente entrega viviendas en el barrio Saladita de la localidad bonaerense de Avellaneda.

El presidente Alberto Fernández destacó que, “aun en pandemia”, su Gobierno nunca cedió sus “banderas y convicciones” que son la lucha contra “el hambre” y la asistencia a “los desposeídos”, y puso el acento en el carácter crucial de un Estado presente para llevar adelante políticas sanitarias, habitacionales y educativas que el mercado no lleva adelante.

Al encabezar la entrega de viviendas en el municipio bonaerense de Avellaneda, Fernández señaló la importancia del Estado como impulsor de políticas que terminen con los “desequilibrios y desigualdades” y, en ese sentido, recordó como hito preponderante al 27 de abril de 2003, fecha en que Néstor Kirchner accedía al balotaje para la presidencia de la Nación.

“Nada de esto ocurre si el Estado no está presente, porque no lo hace el mercado sino el Estado. Si el Estado no hace estas casas, estas casas no existen. Si esto se llama estatismo, populismo, peronismo, para mí es resolverle la vida a la gente”, sostuvo, luego de entregar viviendas que estaban prácticamente finalizadas a fines de 2015 y que el gobierno de Juntos por el Cambio no concluyó.

El Presidente dijo que “hacer viviendas no es solo dar un techo, es darle condiciones de vida” a las personas que las habitan y que no haberlas entregado oportunamente habla del “odio” expresado por la dirigencia de la administración macrista.

“Está claro que no por algo somos peronistas y ellos son conservadores, para decirlo de algún modo”, señaló.

En ese mismo sentido, dijo que “aún en pandemia”, nunca se cedieron “banderas y convicciones” y ponderó el trabajo realizado por su gabinete.

EN VIVO | Avellaneda – El presidente Alberto Fernández encabeza el acto de entrega de viviendas en el barrio Saladita. https://t.co/pH1Ea1CwLA — Casa Rosada (@CasaRosada) April 27, 2021

“Que los ministros no están, no están ausentes”, aclaró el jefe de Estado y agregó: “No están en los canales de Televisión y en los diarios, están todo el día haciendo lo que tienen que hacer”.

Fernández, junto a gran parte de su gabinete, autoridades de la provincia y del municipio, encabezó la entrega de viviendas en el barrio Saladita de Avellaneda.

Según se anunció en el acto, se formalizó la adjudicación de 48 casas que completan el total de 132 que integran el barrio.

Además, se realizaron obras hídricas, viales y de puesta en valor del entorno urbano en dónde se emplazan las viviendas.

Junto al Presidente estuvieron presentes, el ministro de Hábitat y ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, la titular de la cartera de Género, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros.