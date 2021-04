Independiente sumó dos casos más y llegan a siete los contagiados de coronavirus

Ya van siete casos de coronavirus en el plantel de Avellaneda

Independiente registró dos nuevos casos de jugadores contagiados de coronavirus y ya llegan a siete en el plantel profesional, cuando luego de los testeos realizados antes del partido del miércoles ante el uruguayo Montevideo City Torque, por la segunda fecha de Copa Sudamericana, se detectaron los positivos del arquero Milton Álvarez y el juvenil volante Tomás Pozzo.

Estos dos futbolistas se suman a los otros cinco que se encuentran transitando la enfermedad: el zaguero central Juan Insaurralde y los volantes Adrián Arregui, Lucas “Saltita” González, Pablo Hernández y Jonathan Menéndez.

Álvarez ya había manifestado algunos síntomas en la mañana del domingo, luego de haber estado en el banco de suplentes el sábado por la noche en el pobre empate sin goles frente a Unión.

A partir de eso fue que el cuerpo médico del “rojo” decidió que no retornara a Buenos Aires con el resto de la delegación, sino que lo hiciera de manera particular, con el objetivo de que sus compañeros no se convirtieran en contacto estrecho del ex Deportivo Morón.

Ante ello, el director técnico Julio Falcioni, que este lunes volvió a trabajar con el plantel tras recuperarse justamente de un cuadro de coronavirus, decidió que el juvenil Renzo Bacchia sea el suplente del uruguayo Sebastián Sosa frente al conjunto de su país.

Mientras que Pozzo, de 19 años, tuvo síntomas esta mañana, justamente cuando llegó al entrenamiento en el predio de Villa Domínico, y aunque no fue de la partida ante Unión sí viajó a Bolivia entre semana para el debut de Independiente en la Copa Sudamericana, ingresando unos minutos en el segundo tiempo en la victoria por 3-1 sobre Guabirá.

El partido ante el conjunto uruguayo se disputará el próximo miércoles desde las 19.15 en el estadio Libertadores de América.