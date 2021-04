Investigadores pronostican que Buenos Aires tendrá pico de contagios antes que la CABA

Un modelo matemático desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) estimó que en la provincia de Buenos Aires se producirá el pico de contagios de la segunda ola de coronavirus antes que en la Ciudad y que Córdoba ya alcanzó ese tope el 24 de abril pasado.

El Modelo de Contagios Generalizado (MCG), desarrollado por investigadores de la Untref, mide la velocidad de propagación de la enfermedad contadas desde el 1 de marzo pasado, aseguró esa casa de estudios.

El método desarrollado “aporta el indicador Mean Time Between Infections (MTBI, por sus iniciales en inglés) que mide el promedio del tiempo que transcurre entre dos infecciones consecutivas en toda la población, correspondan o no al mismo individuo y pueden estar separadas en distancia”.

La Untref explicó que al comienzo de la epidemia, este indicador va disminuyendo su valor ya que las infecciones se producen cada vez más rápido y al alcanzarse el pico en la tasa de contagios asume un valor casi constante. Luego del pico comienza a aumentar su valor, ya que las infecciones se producen más esporádicamente.

Según el MTBI, Córdoba alcanzó el pico de contagios el 24 de abril pasado “y se observa que el indicador ha empezado a decaer para todos los distritos, lo que indica que se aproxima al mínimo”.

En el caso de la provincia de Buenos Aires “el MTBI disminuye más lentamente que la Ciudad de Buenos Aires por lo tanto alcanzaría el pico de contagios antes que la ciudad”, destacó la Untref.

Los expertos también toman en cuenta los datos de la movilidad en la población según los registros en los dispositivos celulares.

Los investigadores, de acuerdo con el MCG, destacaron que “si las condiciones de movilidad se mantienen, no se esperan grandes variaciones en el número de infectados diario”.

Y señalaron que una mayor restricción en la movilidad “adelantaría el momento en el que se produzca el pico de contagios. Por otro lado, el indicador alcanzaría su mínimo aproximadamente en las próximas 2 semanas”.