Funcionarios y personalidades de la política y los DDHH despidieron a Alcira Argumedo

Alcira Argumedo falleció este domingo a los 80 años

Funcionarios públicos y distintas personalidades de la política, el gremialismo y los Derechos Humanos manifestaron desde las redes sociales su pesar por la muerte de la intelectual y exdiputada de izquierda Alcira Argumedo, a quien destacaron como una de las “pensadoras más lúcidas del campo popular”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, publicó en su cuenta de Twitter: “Un fuerte abrazo a la familia de Alcira Argumedo. Lamentamos la pérdida de una gran militante y muy valiosa compañera. La vamos a extraña!”.

“Cuánta tristeza me da esta noticia. Tuve la suerte de tenerla de profesora. Hoy nuestro país pierde a una gran persona, intelectual y luchadora incansable por nuestra soberanía”, expresó desde Twitter el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social y referente de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez.



Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó: “Haber compartido con Alcira Argumedo la Cámara de Diputados me permitió valorar su enorme e inclaudicable defensa de la identidad y el patrimonio nacional. Mi acompañamiento y respeto a sus seres queridos”.



Enorme tristeza. Querida Alcira, siempre admiramos tu talento, tu compromiso y tu ejemplo de vida. Fuiste una de mis primeras profesoras y creo haber aprendido mucho de vos.

En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, definió a Argumedo como una “hermosa mujer, inteligente, aguda y valiente. Buena compañera. Pero por sobre todo una maravillosa persona. Te vamos a recordar como una de las mejores”.

El senador Jorge Taiana, a su turno, publicó: “Enorme tristeza. Querida Alcira, siempre admiramos tu talento, tu compromiso y tu ejemplo de vida. Fuiste una de mis primeras profesoras y creo haber aprendido mucho de vos. Ya empezamos a extrañarte”.

A la vez, el ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, consideró que “el campo nacional y popular pierde a una de sus pensadoras más lúcidas. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”.



En tanto, la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti afirmó que Argumedo “siempre nos enseñó la fuerza y la firmeza en la defensa de los intereses nacionales”.

La vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, expresó a su vez: “A los que la conocimos por la fortaleza de su voz en la resistente universidad de los 90′ nos quedará grabada su reflexión crítica, su coherencia y ese fino sentir desde la sociología. Que descanses en paz Alcira. Nos unía, además, tu Rosario natal y parte de la familia”.

Por su parte, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, se refirió a la muerte de Argumedo como una “una gran pérdida, una admirada y querida intelectual”.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, expresó en tanto su “más sincero pesar por la partida de la compañera Alcira Argumedo. Una verdadera luchadora del campo nacional y popular, y una de las mentes más lúcidas de nuestro país. Una verdadera pérdida”.

En tanto, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel definió a la fallecida intelectual como una “compañera, profesora, diputada, amiga, gran y valiente pensadora. No te has ido, has dejado un ejemplo de lucha y amistad que quedará por siempre”.

El diputado y expresidente del PJ José Luis Gioja definió a Argumedo como “militante incansable y gran intelectual”.



Tristísima noticia.

Haber compartido con Alcira Argumedo la Cámara de Diputados me permitió valorar su enorme e inclaudicable defensa de la identidad y el patrimonio nacional.

“Acompañó en los momentos más difíciles que atravesó el Partido Justicialista en los últimos años. Mis más sinceras condolencias para sus familiares y seres queridos”, añadió.

Desde el radicalismo, el senador Martín Lousteau recordó que con Argumedo compartió la lista de UNEN, por lo que expresó su acompañamiento a “familiares, compañeros y amigos en este difícil momento”.

En tanto, el dirigente social Luis D’Elía publicó en Twitter: “Cuánto dolor. Alcira, una faro enorme del campo popular”.

“Una gran tristeza. Abrazamos a la gran compañera Alcira Argumedo y a todo su equipo. Que descanse en paz”, publicó, por su parte, la diputada del Frente de Todos Cristina Álvarez Rodríguez.

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois expresó en sus redes: “Gran tristeza por el fallecimiento de Alcira Argumedo. El mayor de los respetos a sus familiares y amigos”.

A su vez, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, consignó en Twitter: “Se nos fue la querida Alcira Argumedo. Me quedo con su frase ‘La Hidrovía es una de las venas abiertas de la Argentina’, dejando en claro su posición ante la fuga que nuestro país por allí padece. Vamos a extrañar su capacidad en el debate, su pasión y su coherencia”.

En tanto, el diputado lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez señaló que Argumedo “no abrazó la comodidad de los refugios intelectuales, aunque su pensamiento destaca en las bibliotecas. Encaró batallas dignas honrando esas ideas con blindada coherencia política, pero nunca se quedó en el tiempo. Una pérdida enorme. Queda su obra”.

“Con profunda tristeza hoy despedimos a Alcira Argumedo, una gran compañera cuya producción intelectual fue siempre coherente con la causa del movimiento nacional y popular”, expresó el diputado y secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky.



La exintendenta de Rosario Mónica Fein dijo sentir una “profunda tristeza” por la muerte de Argumedo, con quien compartió trabajo en la Cámara de Diputados y con quien coincidió en la “construcción de una alternativa progresista para la Argentina”.

“Muy triste por la partida de Alcira Argumedo, una referente indiscutible que marcó con su legado un aporte cualitativo del pensamiento latinoamericano, nacional y popular. Mis condolencias a sus familiares y amig@s”, publicó, por su parte, el jefe de la CTA Autónoma Pablo Micheli.