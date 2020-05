El día del Jardín de Infantes y de la Maestra Jardinera se celebra cada 28 de mayo, en Abra Pampa la fecha no pasa desapercibido para nada, aunque la celebración de este año no fue la esperada, cuando intentaban realizar un pequeño acto en glorieta de Plaza Central, la policía no les permitió cuando días atrás se desarrolló el acto del 25 de mayo.

Entonces no se pudo ni desarrollar lo que cada uno de los docentes había preparado para ese momento, solo una rápida sesión de fotografías y el nexo con los medios presentes. Por supuesto que fue un momento no oportuno para los docentes que se encontraban allí, del JIN 12 y 8 de Abra Pampa, que portaban trabajos que habían preparados sus alumnos. Lejos quedó el anhelo del tradicional desfile.

Mediante coloridos afiches, las docentes expusieron de forma rápida el mensaje de los jardineritos de Abra Pampa. “Esa joven que había una vez que cuentan cuentos sin fin y que trae siempre una sonrisa, llegó hasta este jardín para con todos nosotros”, decía uno de los afiches.

“Es un día muy especial para nosotros, somos las pioneras para dejar huellas en los niños”, dijo una de las docente presente. Finalmente a viva voz dijeron, “feliz día chicos, nuestro corazón está con cada uno de ustedes día a día”. También agregaron, “felicidades a los docentes en el día de la maestra jardinera, un abrazo enorme. Esta actitud quedará grabado por siempre en la historia del nivel inicial de Abra Pampa”.

De la fecha

El 28 de mayo es declarado, en memoria de Rosario Vera Peñaloza, como “Día Nacional de los Jardines de Infantes” y “Día de la Maestra Jardinera” en Argentina.

Rosario Vera Peñaloza

Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles, La Rioja. Dedicó su vida a la enseñanza y fundó el primer jardín de infantes argentino. El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del Primer Museo Argentino para la Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto Félix Bernasconi. Luego de una admirable trayectoria, llegó a Inspectora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial. Falleció el 28 de mayo de 1950. Esa es la fecha que se toma, precisamente, para conmemorar en su honor, el “Día de la Maestra Jardinera” y el “Día de los Jardines de Infantes”.

Lo que nos envió nuestra gente

Participan alumnos de la sala de 5 años Esc. de Frontera Nº 7 Abra Pampa



Hola quiero saludar a la seño Inés ciares de la sala de 4 años de la escuela 245 decirle que la quiero mucho y que es una gran maestra es única saludos de Fabricio

Para la seño Sonia. Sala de 4 años de escuela 245.

De parte de Santino

Nivel inicial de la escuela N ° 267 de Casa Colorada