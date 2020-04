Ariel Machaca dejó su mensaje en Abra Pampa. Quedó realizada la apertura del XXXVII Periodo de Sesiones en Abra Pampa con el mensaje del intendente Ariel Machaca en un recinto sin público, atípico para otras ocasiones. Machaca hizo énfasis en las condiciones en el que recibió el ejecutivo municipal de la gestión anterior.

“Comenzamos este nuevo desafío con muchas dificultades, encontrándonos con un Municipio que realmente no imaginábamos, sabíamos de las series de dificultades económicas que arrastraba con el déficit del pago de haberes, pero no nos imaginábamos que, haciéndonos cargo, encontraríamos muchas más problemáticas”, dijo Machaca, pasando a detallar más luego cada una de las situaciones.

Un Déficit económico en el pago de haberes por la suma de $461.285,36, concretado el 10 de diciembre de 2019, debido a la recategorización a todo el Personal Municipal e incremento de haberes del Personal jerárquico, sumado a ello el déficit mensual que se venía arrastrando, más el pago de Contratos eventuales.

Retraso en las Rendiciones trimestrales y partes diarios por el año 2019, ya que la última que se había presentado, fue la segunda trimestral o sea la que finalizaba el 30 de junio de 2019.

Deterioro total del parque automotor, que implica una inversión muy elevada para su reparación, con la camioneta oficial en desuso prácticamente, una máquina retroexcavadora declarada en el inventario de bienes pero que no se encuentra en la comuna, por lo que se hicieron las denuncias correspondientes. Los camiones en su totalidad con serias dificultades mecánicas y de neumáticos.

Equipamiento del CIC y Comedor Municipal totalmente desmantelado con la mayor parte del equipamiento inexistente.

Edificios públicos sin refacciones, como Mercado, Municipalidad, Terminal, Comedor Municipal, Guardería, CIC, lo que fue evidente durante el verano pasado.Hostería Municipal y oficina de turismo se encontraban desmontados, sin uso alguno.

La casa del futuro, proyecto que iniciara en el año 2016, cuenta con un avance del 20%, para lo cual se recibió la suma de $4.176.090,00 del cual se rindió la suma de $ 2.574.410,13, de ese monto rendido, la Coordinación Nacional, aprobó únicamente la suma de $ 175.000,00 en materia de rendición, por lo que del monto total se debe en materia de Rendición a Nación la suma de $ 4.001.090,00. Al respecto Machaca dijo “que hemos podido averiguar en Buenos Aires, dado el tiempo transcurrido y el cierre del programa, se debe devolver la totalidad de los recursos y dicha obra quedara sin concluir. En otras palabras, no solo no se contará con esta obra, sino que se tiró al piso dos obras muy importantes: Hostería Municipal y la casilla de Información Turística”.

32 vivienda por Cooperativas en el barrio Lujan, no se dio continuidad, dado que se recibió en febrero de 2016, la suma de $ 2.840.000,00 y se pagó únicamente a tres cooperativas de la ciudad, “no se insistió ante las autoridades pertinentes a los efectos de la terminalidad de las mismas y el desembolso del dinero existente o se vea la posibilidad de que otras Cooperativas finalicen la obra”.

10 viviendas en Cochinoca, “que también quedaron desde nuestra gestión con Certificado de Avance de Obra, falta terminar, habiendo recibido el tercer desembolso de $681.175,00$”.

Pileta de Natación, se trabajó en dos etapas, afectando otros recursos: en el año 2018, primera Etapa: se invirtió la suma de $835.881,53 de las cuales $ 510.000,832 fueron para la adquisición de materiales, y con fecha 20-08-18 se hace contrato con el Sr. Gustavo Valerio por mano de obra por la suma de $ 320.000,00 y curiosamente el 26-11-18, se paga a la misma persona por elaboración de proyecto técnico de la PILETA MUNICIPAL, “o sea en base a qué proyecto empezó a trabajar el contratista?”. Segunda Etapa, en el año 2019, se invirtió la suma de $ 946.741,76 de acuerdo a las rendiciones que obran en Secretaria de Hacienda.

Fuera de las dos etapas, la Municipalidad afecto la suma de $156.000,00 de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recibido el 31-05-19 del Gobierno Provincial, los cuales fueron abonados al Sr. José Miguel Solano, por 24 viajes de granza desde la ciudad de La Quiaca hasta nuestra Abra Pampa, por la suma de $120.000,00 y $ 36.000,00 por el pago de 24 viajes de arena zarandeada. En total se invirtió en esta obra la suma de $1.938,623.29$.

En referencia al Empedrado de las calles del pueblo de Casabindo, se firmó convenio con el Ministerio de Infraestructura por la suma de $425.096,80, del cual recibió la suma de $212.548,40 en abril de 2019, por lo que el 10-06-19 se pagó a José Miguel Solano la suma de $136.548,40 por provisión de piedra y mano de obra y $76.000,00 por 230 bolsas de cemento. No son los únicos fondos afectados, ya que el 05-06-19, la Municipalidad recibe un ATN de la provincia por $200.000,00, pero curiosamente de ese ATN se paga nuevamente a José Miguel Solano por la suma de $133.185,88 pero se le efectiviza recién el 21-10-19. “Por qué? y en este proyecto creo que todos los sabemos, tanto el vecino de Casabindo, el empleado Municipal, que más del 50 % de la obra lo llevo a cabo los empleados municipales con la afectación de los camiones y máquina de Municipio.

Con el subsidio de ATN de los $ 500.000,00 también se paga a José Miguel Solano el 05-06-19, la suma de $130.200,00 por Construcción de vereda y cantero de piedra laja en la Avenida Buenos Aires.

Por otro laso “falta de terminación de vereda de las avenidas céntricas de Abra Pampa que fue un proyecto iniciado en nuestra gestión por la suma de $881.941 para la ejecución de 3000 metros lineales de vereda, de las cuales se concretó la obra del primer desembolso por la suma de $232.485,25 en la Avenida Márquez Bernal y certificada oportunamente. En la gestión anterior se recibió la suma de $216.485,25 no se dio continuidad la ejecución de la obra de vereda q abarcaba las avenidas Márquez Bernal, Juan Domingo Perón, Güemes y Domingo Zerpa de acuerdo al proyecto original presentado”.

Proyecto de cloaca para los barrios 12 de octubre y Lujan, sin Convenio específico con Agua Potable. En este Proyecto la Municipalidad hizo dos inversiones: $577.499,85 afectados con recursos genuinos de rentas generales y de$2.275.340, con convenio de la Provincia, de este último se compró 492 barras de hierro del 12 a KILCHENMANM WALTER, por la suma de $299.628,00, 1.415 bolsas de cemento a él Cañadón por la suma de $515.169,53 y el resto en cañeria. De acuerdo al informe remitido el 10 de diciembre de 2019, en materia de mano de Obra en el Barrio Lujan “no se hizo absolutamente nada, en el barrio 12 de octubre tenemos 37 bocas de registro construidas de un total de 52, faltan 15 bocas de registro, se construyó 99 tapas de registro, creo que es irrisorio el gasto realizado para la obra de 37 boca de registro realizado”, dijo Ariel Machaca.

En materia de juicios

Estado: En tramite

Juicio: enfermedad accidente de trabajo

Actores: Miguel Héctor Morales

Demandados: Municipalidad de Abra Pampa

Juicio: Contencioso administrativo de plena jurisdicción

Actores: María de Lujan Tolaba,

Juicio: Daños y perjuicios

Actores: Leonor Mamaní. Demandados: Municipalidad de Abra Pampa

Estado: En tramite

Juicio por daños y perjuicios

Actores: Clelia Analía Garzón- demandados: Raúl Alberto Gutiérrez- Municipalidad de Abra Pampa.

Estado en tramite

Juicio: Indemnización por discapacidad absoluta. Actores: Timotea Ramos.

Estado en tramite

Actores: Nélida Elsa Martínez- demandados: Municipalidad de Abra Pampa.

A esto se suma los juicios millonarios que tiene la municipalidad por la contaminación de la ex fundidora de Metalhuasi. Pero el más reciente con sentencia de ejecución es el siguiente.

Expte. nro. b- c-124196/18 ejecución de sentencia y honorarios Silvia Garcia – Riad Quintar y otros con Municipalidad de Abra Pampa” –

El día 29 de julio de 2015 los actores promueven demanda ordinaria por daños y perjuicios producidos en la integridad psicofísica del menor por la inhalación de material tóxicos (residuos de plomo) de la exfundidora Metalhuasi, en contra de la municipalidad de Abra Pampa, la que fue notificada de la misma en el mes de febrero de 2016.- dicha comuna contestó la demanda con fecha 31 de marzo de 2016.

Posteriormente, y con fecha 24 de octubre de 2017, La cámara en lo civil y comercial, sala I, vocalía 2, dictó sentencia haciendo lugar a la demanda condenando a la comuna al pago de la suma de $1.586.065,69 con más intereses (tasa activa) hasta su efectivo pago, mas costos de proceso (honorarios de los letrados intervinientes, peritos, tasas de justicia, etc.).

Dicha sentencia, no obstante, encontrándose debidamente notificados los letrados de la Municipalidad de Abra Pampa no fue recurrida ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, de tal forma que la misma actualmente se encuentra firme y consentida por la comuna.

En este contexto, y con fecha 20 de febrero de 2020 se resolvió “1) proveyendo al escrito del Dr. Riad Quintar y atento al estado de la causa, dispónese trabar embargo sobre las cuenta que tuviera la municipalidad de abra pampa en el banco Macro S.A. hasta cubrir la suma de pesos dos millones ochocientos cincuenta mil novecientos cincuenta y dos con noventa y nueve centavos ($2.850.952,99) en concepto de capital, intereses y por honorarios profesionales, según sentencia, dicho instrumento fue notificada a las partes el día 28 de febrero de 2020.

“En síntesis, un juicio que no duro más de dos años, inédito a la que asumo toda la responsabilidad a la gestión anterior por no hacer las presentaciones correspondientes en tiempo y forma con el objeto de evitar el avance de la misma. no obstante, una vez que se normalice la atención en la justicia veremos qué podemos hacer al respecto”, aportó Ariel Machaca.

Preocupado por la situación, Ariel machaca especificó: “Tenemos una bomba de tiempo en nuestra comuna, no va a ser fácil poder revertir esta situación, nos va a llevar mucho tiempo poder subsanar esta serie de dificultades y en visto a ello nos seguimos preguntando, realmente. ¿Qué paso? ¿Por qué se permitió tanto desorden?, tanto descuido, tanto despilfarro económico, ¿tanta dejadez y deterioro de los bienes patrimoniales de la Comuna? ¿A dónde estaban todos? ¿Los que deberían haber controlado y buscar información al respecto?”.

Mas allá de esto “queremos llevar tranquilidad a nuestro vecinos que en algunos casos se trató de confundir y decir que se crearon nuevas secretarias y direcciones, sino que las mismas fueron reemplazadas con otras, sin significar incremento o afectación de partida presupuestaria alguna, a lo que debo manifestar dada la situación económica que presentaba nuestra Comuna nos vimos obligados a designar Personal de Planta Permanente a cargo de las Secretarias y Direcciones, con el solo propósito de minimizar los gastos”.

Mas luego el intendente Machaca se refirió a las acciones realizadas por cada una de Áreas de la Municipalidad de Abra Pampa, hasta la declaración del aislamiento obligatorio.

Finalmente “les convoco a que sigamos trabajando en beneficio de nuestra querida capital de la puna, sin duda es lo que nuestros vecinos esperan de nosotros”.