焕新环游传 Ending

1. 《焕新环游传》开播！温太医沈眉庄大婚温情催泪，7大彩蛋让人梦回 ...
10 jul 2024 · 这部剧开播后一路逆袭，评分从2.7分飙升至9.4分，播出13年后内容依旧历久弥新，始终保有热搜体质，可以说是后宫剧的巅峰之作。 《甄嬛传》不仅捧红了一众演员， ...
在电视剧《甄嬛传》开播13年后，剧中的一众主演终于再次同框，一档为他们量身打造的团综《焕新环游传》来了！两人体验了射煞、凤凰三点头、跨马鞍等满族大婚习俗，接受所有嘉宾们的祝福，这一次是HE的结局，平行时空的…
2. 《甄嬛传》团综《焕新环游传》来了！谁红谁不红一目了然！ - 豆瓣
17 jul 2024 · 7月10日，只字不提“甄嬛传”的，《甄嬛传》主创团队真人秀《焕新环游传》在腾讯视频开播。时隔10多年的《甄嬛传》售后，这泼天的富贵终于轮到甄嬛党了。 2011 ...
好剧总是常看常新，就像娘娘们阔别10多年后再相聚，依旧容光焕发。 7月10日，只字...
3. 《焕新环游传》：质朴的欢快中，人们仍在追寻意义 - 网易
17 jul 2024 · 人们总说，《甄嬛传》的结局是BE。在经年的尔虞我诈之中，没有真正的胜者。看似笑到最后的甄嬛到故事的最后也只留下了一身疲惫。那些她想要的，终究没有得到 ...
《焕新环游传》：质朴的欢快中，人们仍在追寻意义,甄嬛,流朱,浣碧,安陵容,陶昕然,焕新环游传
4. 《焕新环游传》：《甄嬛传》重聚竟然都没燃爆Q3 - 百度百科
25 jul 2024 · ... 《焕新环游传》冲上了热度榜第三？因为在节目里温太医和眉姐姐终于“有情人终成眷属”，借着给观众展示满族婚礼的机会，温实初和沈眉庄的故事有了个完满的结局。
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5. 重生开局，集体“穿越”？14年后结局重写！国产综艺《焕新环游传》 - Bilibili
反派集体复活改写个人命运；BE了十多年的CP终于结婚；剧组演员齐聚一堂，回顾拍摄经历，重新杀青。《焕新环游转》，弥补了所有意难平！, 视频播放量1041323、弹幕量861、点赞 ...
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6. 《甄嬛传》“庶出团综”，为什么拉胯了？ - 腾讯新闻
22 jul 2024 · 《焕新环游传》上线两期后，已经诞生了“温太医和沈眉庄大婚”、“流珠、浣碧泪目相拥”、“安陵容依然觉得宝娟不是皇后的人”等暖心番外。就连皇上没出席《焕新 ...
作者 | 雨过炊烟 编辑 | 先声编辑部“秤挑盖头，称心如意。”广大甄学家们可能做梦都没想到，有生之年竟然能看到意难平CP温实初和沈眉庄举办婚礼的名场面。作为《甄嬛传》的“非官方”团综售后，腾讯视频最近上线的《焕新环游传》着实精准拿捏了粉丝情绪。《甄嬛传》播出十二年，剧情早已被各路网友...
7. 笑麻了，甄嬛传综艺《焕新环游传》定档！我却笑死在陈建斌评论区 - 搜狐
14 jul 2024 · 在已经曝光的节目内容中，有一个情节格外引人注目，那就是温太医和眉姐姐在节目中实现了happy ending，并体验了一场盛大的满族大婚。对于《甄嬛传》的 ...
观众对于《甄嬛传》演员们重聚的期待以及对民族文化传播的渴望，使得《焕新环游传》从筹备之初就承载了诸多关注与期望； 如果制作团队能够坚守初心，以严谨、专业的态度对待民族文化，深入挖掘每一个文化发源地的内涵和价值…
8. 甄嬛传剧组重聚，唯独少了孙俪，如今的她证明张艺谋说的没错！ - 360娱乐
15 mei 2024 · ... 还要根据自己的理解完成艺术采风。 不得不说节目组是懂搞事情的，让一群混迹娱乐圈多年的艺人们重拾基本素养，陶冶情操。 《焕新环游传》也就是甄嬛传 ...
时隔13年，《甄嬛传》仍然是全国观众不可替代的下饭神剧，只是对比于电视剧的火爆和超高关注度、话题度来看，主角孙俪的光芒似乎暗淡了不少。近日，《甄嬛传》剧组重聚，缺席的孙俪被网友暗指“耍大牌”，更有网友
9. 《焕新环游传》开播！蓝盈莹蔡少芬重游大观园，回忆杀满满 - 爱乐趣生活
10 jul 2024 · 媒体们在看片后纷纷表示，《焕新环游传》仿佛看到了不宫斗的娘娘们的平行时空，曾经剧中的那些意难平，将在这趟旅程中得到焕新的圆满结局。而这趟旅程 ...See AlsoHow To Play Archvale Online
同程旅行独家冠名的腾讯视频民族文化探访类真人秀《焕新环游传》于近日正式官宣定档，将于7月10日12点在腾讯视频首期上线，7月17日起，每周三周四中午12点更新上下集，蔡少芬、陶昕然、斓曦、张晓龙、蓝盈莹、陈思斯、杨九郎担任节目常驻嘉宾。早在今日释放的内容中，就暗藏众多惊喜。历经十四年首次合体的娘娘团相聚在承载着无数回忆的大观园，相声演员杨九郎惊喜加盟，和娘娘们一起故地重游，畅聊曾经拍摄的有趣瞬间。
10. 《焕新环游传》开播，蔡少芬、陶昕然、蓝盈莹重聚 - 网易
10 jul 2024 · 中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者沈杰群）7月10日，民族文化探访类真人秀《焕新环游传》在腾讯视频首播，蔡少芬、陶昕然、斓曦、张晓龙、蓝盈莹、陈 ...
《焕新环游传》开播，蔡少芬、陶昕然、蓝盈莹重聚,模特,蔡少芬,陶昕然,蓝盈莹,张晓龙,香港小姐,焕新环游传
11. 焕新环游传定档，张晓龙快成综艺咖了 - 360娱乐
11 jul 2024 · 下周二中午12点，腾讯就要推出新节目《焕新环游传》！有些人喜欢叫它《甄嬛传》的真人秀版，其实这只是版权问题。这次还请了相声大咖杨九郎，他在《甄嬛 ...
下周二中午12点，腾讯就要推出新节目《焕新环游传》！有些人喜欢叫它《甄嬛传》的真人秀版，其实这只是版权问题。这次还请了相声大咖杨九郎，他在《甄嬛传》里可不是主角，那为啥会请他？是因为他火吗？还是另有原
12. 《甄嬛传》剧粉圆梦！腾讯真人秀《焕新环游传》开播：温太医沈眉庄大婚
10 jul 2024 · 据了解，在《甄嬛传中，温太医和沈眉庄的结局并不圆满，沈眉庄产女后血崩而亡，温实初从此自甘堕落，成了很多人的意难平。 《焕新环游传》为腾讯视频 ...
《甄嬛传》剧粉圆梦！腾讯真人秀《焕新环游传》开播：温太医沈眉庄大婚
13. 《甄嬛傳》劇粉圓夢！騰訊真人秀《煥新環遊傳》開播：溫太醫沈眉莊大婚
10 jul 2024 · 据了解，在《甄嬛传中，温太医和沈眉庄的结局并不圆满，沈眉庄产女后血崩而亡，温实初从此自甘堕落，成了很多人的意难平。 《焕新环游传》为腾讯视频 ...
快科技7月10日消息，今日，《煥新環遊傳》在騰訊視頻開播，這是《甄嬛傳》的衍生綜藝節目。據新浪綜藝，本期《煥新環遊傳》煥新團在遼寧撫順的赫圖阿拉城體驗了一天的滿族文化，沒想到最後一項就是滿族大婚。
14. 《焕新环游传》来袭‖甄嬛传团综豪华阵容曝光！ - Bilibili
... 一团污秽，前期大家有多风光后期结局就有多凄惨...”，2025年会爆火朗诵《我爱上班》甄嬛传版PPT模板，【掌心】刘诗诗‖窦骁‖新剧现场曝光‖欢乐互动，默契十足！
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15. #甄嬛传团综焕新环游传路透，#蔡少芬#陶昕然最萌体型差_网易视频
7 mei 2024 · 甄嬛传团综焕新环游传路透，#蔡少芬#陶昕然最萌体型差. 娱乐圈小达人. 河南. 0. 打开网易新闻体验效果更佳. 吴宇森好莱坞成名之作，两大影帝飙戏.
#甄嬛传 团综焕新环游传路透，#蔡少芬#陶昕然 最萌体型差
16. 中国剧 - 联合早报
《后宫甄环传》演员在《焕新环游传》综艺 · 《后宫甄嬛传》搞综艺成“爆梗”蔡少芬 ... 最近迎来结局篇的《春花焰》（左上角起，顺 · 娱乐吃瓜：中国剧魔改成潮流圆满 ...
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17. 焕新环游传_百度百科
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《焕新环游传》是腾讯视频推出的民族文化旅行探访类真人秀，由蔡少芬、陶昕然、斓曦、张晓龙、蓝盈莹、陈思斯、杨九郎组成“焕新团”，节目共10期。该节目邀请蔡少芬、斓曦、张晓龙、蓝盈莹、杨九郎等7位嘉宾组成焕新团，通过游学体验各地民俗文化和风土人情，打造具有当地民族特色的旅行指南。节目于2024年7月10日起每周三、周四12:00在腾讯视频播出；于2024年9月12日收官。