焕新环游传 Ending

10 jul 2024 · 这部剧开播后一路逆袭，评分从2.7分飙升至9.4分，播出13年后内容依旧历久弥新，始终保有热搜体质，可以说是后宫剧的巅峰之作。 《甄嬛传》不仅捧红了一众演员， ...

在电视剧《甄嬛传》开播13年后，剧中的一众主演终于再次同框，一档为他们量身打造的团综《焕新环游传》来了！两人体验了射煞、凤凰三点头、跨马鞍等满族大婚习俗，接受所有嘉宾们的祝福，这一次是HE的结局，平行时空的…