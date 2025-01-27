苏里 Killer (2025)

上世纪90年代，南卡罗来纳州的母亲苏珊·史密斯(Susan Smith)将两个年幼的儿子溺死在湖中。一个月后，她将参加假释听证会。 1994年10月，当时22岁的史密斯把她的儿子迈克尔和亚历山大·史密斯绑在她的车后座上，看着她让车滚进了联合县的约翰·d·莱克。这两个男孩，一个3岁，另一个只有14个月大，在6分钟内溺亡。 “她花了九天时间声称劫车犯带走了孩子们，并寻求帮助，所以搜索仍在继续，”前联合