苏里 Killer (2025)

1. 马来西亚一商界侨领遇害杀手连开两枪当场毙命 - 中国新闻网
31 jul 2012 · 此案发生于30日午5时45分，枪击现场位于柏迈苏里路十字路口处，死者被证实为48岁的华裔男子马一龙。马氏生前与家人居住在埔奕路，育有3名女儿；3人皆身处外地 ...
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2. 南卡罗莱纳的杀手母亲苏珊·史密斯溺死了几个儿子，专家发出警报
24 okt 2024 · 上世纪90年代，南卡罗来纳州的母亲苏珊·史密斯(Susan Smith)将两个年幼的儿子溺死在湖中。一个月后，她将参加假释听证会。 1994年10月，当时22岁的史密斯把她 ...
上世纪90年代，南卡罗来纳州的母亲苏珊·史密斯(Susan Smith)将两个年幼的儿子溺死在湖中。一个月后，她将参加假释听证会。 1994年10月，当时22岁的史密斯把她的儿子迈克尔和亚历山大·史密斯绑在她的车后座上，看着她让车滚进了联合县的约翰·d·莱克。这两个男孩，一个3岁，另一个只有14个月大，在6分钟内溺亡。 “她花了九天时间声称劫车犯带走了孩子们，并寻求帮助，所以搜索仍在继续，”前联合
3. 美国男子雇凶杀妻，结果杀手却被妻子徒手反杀，杀手遗言：你好强 - 网易
1 apr 2024 · 它们正是苏珊在混乱中，从杀手裤子口袋里拿出来的。 经过核实，警方确认了杀手的身份，他叫埃德·哈菲，现年59岁，曾是退伍军人，也是一名惯犯，不仅 ...
美国男子雇凶杀妻，结果杀手却被妻子徒手反杀，杀手遗言：你好强,迈克,杀手,美国,杀人,苏珊,杀妻,瓦尔兹
4. 暗河_百度百科
暗河是《少年歌行》中最恐怖的杀手组织，组织内拥有逍遥天境的高手就有数十位，自在地境的高手更是数不胜数。暗杀组织，以接单杀人为主要目的，为达目的无所不用其极， ...
暗河是《少年歌行》中最恐怖的杀手组织，组织内拥有逍遥天境的高手就有数十位，自在地境的高手更是数不胜数。暗杀组织，以接单杀人为主要目的，为达目的无所不用其极，练的功夫有的还要活人祭招。
5. 独家|苏珊·史密斯的监狱追求者爱上了杀手妈妈，不想和她有任何关系
4 aug 2024 · 1994年，苏珊·史密斯因谋杀两个年幼的儿子而入狱，在过去的3年里，她在狱中与至少12名男子发生了性关系和恋爱关系，但她的一位患相思病的追求者终于受够了 ...
1994年，苏珊·史密斯因谋杀两个年幼的儿子而入狱，在过去的3年里，她在狱中与至少12名男子发生了性关系和恋爱关系，但她的一位
6. “波音杀手”苏-15截击机，苏联国土防空军的“专属坐骑” - 搜狐
3 sep 2020 · 苏-15在近30年的服役时间里一直都是苏联国土防空的主力装备，极佳的高速性能和操控性非常适合高空拦截作战，而且其在安全性方面也比其他战机要强出 ...
第三起事件则更“刚猛”一些，1981年一架来自以色列的CL-44运输机在飞往德黑兰的途中误入苏联阿塞拜疆领空，苏-15奉命起飞拦截，飞行员多次要求迫降被拒，而且此时飞机即将飞离苏联领空，为了不让被导…
7. 里苏特·涅罗 - 萌娘百科
21 apr 2024 · ... 杀手、白发红瞳（TV动画）、天然呆、锻造师、素足履、巨乳. 出身地区, 意大利西西里岛. 活动范围, 意大利. 所属团体, 黑帮组织「热情」的暗杀组.
8. 文学苏军新观察|批评“杀手”何同彬：站在话语刀锋切割的文本之中
4 jan 2024 · “如同卡里古拉对既定秩序的反叛，何同彬的批评方式是把问题推向一个极端，再追溯与提问中清理。”这是华东师范大学中文系教授黄平对批评家何同彬的批评 ...
江苏作家网
9. 《园艺杀手》：两位同世代最好的演员，演了这对杀手夫妇 - 澎湃新闻
一条条证据和爱德华夫妻死咬的证词相左，证明他们并非激情杀人，而是有预谋地共同杀害了苏珊的父母，取走他们账户里的钱，并在15年中伪造成二人仍旧在世的假象领取退休金，直到 ...
终于看到一部很不一样的迷你罪案英剧。从印着奥莉维亚·科尔曼和大卫·休里斯头像的海报公布起，就对《园艺杀手》（Landscapers）非常期待。两位主演位居同世代最好的演员之列，总能挑到好剧本。若他们把各自的特质倾注进一对凶手夫妇，会唤起什么样的人性反应？
10. 黑龙江“头号女杀手”苏红，7年杀害4人藏尸菜窖，常年开灯睡觉 - 网易
5 aug 2024 · 然而令人震惊的是，在此之前，这个农家院还曾发生过两起命案，其中一起的女性受害者尸体也被藏匿在菜窖里，且已完全腐烂、只剩白骨。 更让人没有想到的是，这一 ...
黑龙江“头号女杀手”苏红，7年杀害4人藏尸菜窖，常年开灯睡觉,苏红,苏静,藏尸,女杀手,李学英,颜丙涛,黑龙江省
11. 园艺杀手_百度百科
... 杀手》是福田知盛执导，埃德·辛克莱尔编剧， ... 随着过去的回忆再次困扰着她，克里斯采访中令人不安的细节传到了苏珊的耳朵里，一个痛苦的秘密被揭露了。
《园艺杀手》是福田知盛执导，埃德·辛克莱尔编剧，奥利维娅·科尔曼搭档大卫·休里斯主演的犯罪限定剧。一共分为4集，2024年12月6日上线HBO Max；11月20日，在优酷播出。该剧改编自英国一起真实谋杀案，讲述了表面上是一对温文尔雅的普通英国夫妇苏珊和克里斯托弗，联手杀害了苏珊父母并埋在自家后院中，一直冒领父母的退休金，超过10年才被揭发的故事。
12. Michael Egan：来自苏富比的“假酒杀手” | Decanter China 醇鉴中国
2 mei 2013 · Michael Egan：来自苏富比的“假酒杀手” · “这当然是我职业生涯中最大的一桩案子。”这个礼拜，刚刚从纽约回来的Michael Egan（左图）在一家波尔多咖啡厅里接受了 ...
[Jane Anson] “我还是头一次觉得没被传唤履行陪审义务让人如此失望。” 2013年3月底，Koch-Greenberg假酒案的8名陪审团成员被选出之后，一个纽约酒商发了这样一条推特。
13. Mother Nature is a Serial Killer. - 僵尸世界大战- 豆瓣
Mother Nature is a Serial Killer. 苏 ... 作死的电梯：http://movie.douban.com/review/6139082/?start=100&post=ok#last 《钢铁之躯》里有这么一个情景：氪星的飞船悬 ...
全文只是纯剧透！写在首映第二天。 因为看的过程中觉得英文对话有些晦涩，便凭自己...
14. DNA溯源“胴体杀手”认罪半世纪前多起女性谋杀案 - 侨报
5 dec 2022 · ... 里通过视频出庭（美联社图）. 科廷汉姆被认为是美国杀人最多的连环 ... 纳苏地方检察官说，这可能是美国由DNA溯源最久远的成功起诉的案件。 在3 ...
一名被称为“胴体杀手”的连环杀手周一（12月5日）承认，他于1968年在长岛一家购物中心外杀害了一名23岁妇女，并在70年代杀害了另外四名妇女。
15. 苏也在看| 超现实主义画家里的连环杀手：马格里特 - 搜狐
7 mrt 2018 · 苏也在看| 超现实主义画家里的连环杀手：马格里特 ... 在超现实主义运动的诸位大师中，虽然我也喜欢马克思·恩斯特（Max Ernst）的奇思多变，也欣赏达利（Salvador ...
在超现实主义运动的诸位大师中，虽然我也喜欢马克思·恩斯特（Max Ernst）的奇思多变，也欣赏达利（Salvador Dali）的暧昧诡异，但看来看去，我最喜欢的还是马格里特（René Magritte）。
16. 俄罗斯将军遇刺打破莫斯科宁静：乌克兰间谍针对俄目标人物的攻击 ...
1 dag geleden · 图像来源，EPA. 图像加注文字，乌克兰杀手和破坏分子多次在俄罗斯首都发起袭击。 Article information. Author, 阿卜杜贾利勒·阿卜杜拉苏洛夫 ...
俄罗斯高级军官在莫斯科遇刺一事引起轩然大波，俄罗斯急于找出背后凶手，乌克兰对此讳莫如深，莫斯科民众三年来首次感到战争从手机里走到家门口。
17. “佩里是个问题男孩”:被指控为易西街杀手的表妹说，他喜欢惹麻烦 - 鸡鸣网
6 okt 2024 · Perry Kouroumblis拥有希腊和澳大利亚双重国籍，自2017年以来一直住在雅典。1977年1月，凶案悬案侦探要求他提交DNA样本，以调查苏珊·阿姆斯特朗(Suzanne ...
被指控的易西街双重谋杀犯Perry Kouroumblis是一个“问题男孩”，他在青少年时期闯入民宅，偷珠宝，在少管所里进进出出。在希腊的家中，库伦布利斯疏远的堂兄佩里克利斯·库伦布利斯称这位65岁的老人是一个性格不好的“混蛋”。他说，他的表弟独来独往，从小就喜欢惹麻烦。佩里克利斯告诉Nine News:“佩里是个问题男孩。“他是一个很难相处的人。困难的性格。”Perry Kouroumblis拥
18. 穿越：一流杀手开启相府嫡女赛道 - 起点
12 aug 2024 · 而我们的女主莫雪花就是这个组织里年纪最小的杀手，十四岁，一身暗杀的本领，组织其他的杀手都惊叹，简直就是天生吃这碗饭的。
不会吧不会吧，好好的世间一流杀手，好不容易放大假休息，被人一把抱住非说是自己女儿？不是，女主当了16年孤儿，你跟我说她有爹娘，而且还是丞相？这16年在江湖飘荡的日子算什么？算女主日子过的好，无数次女主想起那天的事情都会骂骂咧咧的道，不如当个杀手也比进这家强。