10 Beste haarrollers & Hoe ze te gebruiken om weelderige krullen te maken - Dutch Hairshop (2025)

De charme van krullend haar is onbetwist. Als je steil haar hebt, kun je het transformeren in mooie krullen door curlinggels of verwarmde krultangen te gebruiken. Het resultaat kan echter niet lang duren. In plaats daarvan heb je de beste haarrollers nodig om de gewenste resultaten te krijgen. Deze kleine buis structurele ontwerpen zijn gemakkelijk te gebruiken en geschikt voor verschillende haartypes. Ze zijn ook verkrijgbaar in verschillende maten om aan te sluiten bij uw haardikte en -lengte.

Het selecteren van de juiste haarroller kan ontmoedigend zijn wanneer de markt wordt overspoeld met tal van merken die haarrollers aanbieden. Dus in dit artikel brengen we je een gezeefde lijst met de beste haarrollers die je zullen helpen perfecte krullen te krijgen. Scroll naar beneden om wat rollers uit te kiezen – transformeer je kapsel en geniet van de prachtige complimenten.

Waarom zou je rollers gebruiken voor het krullen van het haar?

De meeste haarrollers vereisen geen verwarmingsstylingstools. Daarom zijn uw strengen veilig voor hitteschade, en dat geldt ook voor uw handen. Snelle styling: Rol je haar op met rollers en gebruik een haarspray om direct krullend haar te krijgen. Het is een wat sneller proces als je het vergelijkt met het gebruik van een krultang.

Als je ervan overtuigd bent dat haarrollers een geweldige manier zijn om je haar te krullen, lees dan verder, want we hebben een lijst samengesteld met de beste haarrollers die online beschikbaar zijn!

10 Beste haarrollers op de markt

1. Beste voor volumiseren: Conair Zelfhulp Grip Volumineuze Krullen Rollers

4.2

Conair Styling Essentials Self-Grip Rollers kunnen veerkrachtige krullen creëren zonder pinnen en clips te gebruiken. Het is verkrijgbaar in verschillende maten om je zowel kleine als grote krullen te geven. De set bevat 31 rollen. Creëer je krullen moeiteloos, want de roller kan zowel fijn als dik haar vasthouden. Het wordt geleverd met een opbergtas met ritssluiting die u tijdens het reizen kunt dragen.

Pros

Wulpse krullen

Voegt body toe aan fijn haar

Geweldig voor het snel zetten van haar

Heeft geen warmte nodig

Tegens

Niet geschikt voor dun haar

Prijs op het moment van publicatie: $8.74

2. Beste rollers met vocht: Caruso Professional Molecular Steamrollers

4.5 Beeld: Caruso

Wist je dat je haar gemakkelijk kan worden gestyled als het vochtig is? Met dat aspect als sleutelfunctie heeft Caruso de stoomwals bedacht. De zachte foam rollers zijn doordrenkt met vocht dat de haarzakjes binnendringt, waardoor je mooie krullen krijgt. Terwijl het vocht verdampt, worden perfect geplaatste krullen onthuld die enkele uren meegaan.

Pros

Geeft gelijkmatige krullen

Effectief op alle haartypes

Maakt geen statische elektriciteit

Voeg glans toe

Pack bevat 30 foam rollers in verschillende maten voor strakke en losse krullen

Tegens

Prijs op het moment van publicatie: $22.99

3. Beste vochtbestendig: Conair body en langdurige krullen magnetische rollers

4.2

Laat je haar herleven met volumineuze krullen door gebruik te maken van de Conair Magnetic Hair Rollers. Het pakket bevat 50 rollen samen met metalen clips. Deze magneetrollen zijn gemaakt van kunststof. Hierdoor klampt nat haar zich snel vast aan het oppervlak door statische elektriciteit. Zodra je je haar aan deze rollers hebt vastgemaakt, kun je ze opspelden voor een betere grip. Op deze manier kun je moeiteloos satijn-zijden krullen krijgen.

Pros

Nette, verende krullen

Vochtbestendig

Geschikt voor alle haartypes

Budgetvriendelijk

Tegens

Prijs op het moment van publicatie: $14.49

4. Beste eenvoudig te gebruiken: Bulki Hair Care Curling Drijvert Self Grip Rollers

Deze unieke haarroller wordt geleverd met nylon mouwen. Het is ideaal voor lang haar. De nylon mouwen zijn vederachtig getextureerd en kunnen worden gebruikt om het haar rond de rollers vast te zetten. Je haar blijft intact en ontrafelt niet. Dit helpt de rollers blijf de hele nacht zitten. De nylon mouwen helpen bij het snel drogen van je haar. De rollen kunnen worden gebruikt met haardrogers en stijltangen.

Pros

Eenvoudig in gebruik

Voorkom dat je haar verstrikt raakt in de rollers

Gedefinieerde krullen

Voorkom schade en kroezen

Tegens

Niet geschikt voor dik haar

5. Beste lichtgewicht: De Sleep Styler Large Hair Rollers

3.1

Zie er elegant en chique uit met weelderige krullen door Sleep Styler Hair Rollers te gebruiken. Ideaal voor drukke zoemers, je kunt nu je haar stylen in de slaap en er perfect uitzien tegen de tijd dat je wakker wordt. Met deze superabsorberende warmtevrije rollers kun je je haar krullen zonder je zorgen te maken dat je het beschadigt. Het comfortabele en zachte beddengoed van deze foamrollers helpt je ongestoord te slapen. Ze beweren snel gladde en glanzende krullen te produceren. Lees meer over dit product in deze video.

Pros

Het microvezelmateriaal helpt je haar snel te drogen

Zacht en lichtgewicht

Ideaal voor krullend, grof, dik en fijn haar.

Pack bevat acht rollen, elk 6 centimeter lang

Veroorzaakt geen kroes

Tegens

Prijs op het moment van publicatie: $45.99

6. Beste voor langdurige krullen: Jumbo Spoolies Krultangen

3.7

‘Het meisje met de schattige krullen’ is hoe je wordt genoemd naar het gebruik van Jumbo Spoolies. Spoolies zijn een soort rollers die in de jaren ’50 en ’60 beroemd werden. Ze creëren klassieke krullen die leuk zijn om te dragen en gemakkelijk te gebruiken. Spoolies hebben een comeback gemaakt om je krullen te geven met een moderne twist. Deze leuk gevormde rollers zijn gek en gemakkelijk te gebruiken. Wikkel je haar om de roller en klik de top-down dop op zijn plaats. Dit beschermt je haar tegen beschadiging en houdt ze op hun plaats terwijl je slaapt. Deze video geeft u extra inzichten over het product.

Pros

Geen warmte nodig

Krul je haar snel

Kan verschillende soorten krullen maken

Duurzame krullen

Beschadig je haar niet

Tegens

Prijs op het moment van publicatie: $35.99

7. Beste met draagbare tas: Minerva Twist-Flex Haar Roller Krulstangen

4.2

Deze flexibele, lichtgewicht en zachte krulstangen worden geleverd in een verpakking van 42 die zijn verdeeld in 7 kleuren. Elke kleur heeft een andere maat. Dit helpt je bij het creëren van krullen en golven van verschillende groottes en stijlen. Draai je haar, wikkel het om de roller, buig de staaf in de gewenste richting en maak het vast door een knoop te binden. Zo krijg je moeiteloos stuiterende en mooie krullen. Rock je krullen, zelfs terwijl je reist, want deze rollers worden geleverd met een handige draagbare tas.

Pros

Eenvoudig in gebruik

Geen pinnen of clips nodig

Geschikt voor verschillende haartypes

Duurzame krullen

Volumineuze krullen

Tegens

Prijs op het moment van publicatie: $13.99

8. Beste redelijk geprijsd: Diane Snap-On Magnetische Rollers

Deze stevige, niet-breekbare haarrollers zijn perfect voor het creëren van zachte en gladde krullen. Hun gegroefde randen houden je haar op zijn plaats zonder het kroesachtig te maken. Wikkel je haar om de roller, zet het vast met de rollerdop en laat het 30 minuten zitten. Je zult verrast zijn om prachtige en prachtige krullen te zien ontvouwen. Ze worden geleverd in een pakket van 6 rollen, elk 2 centimeter lang. Ze zijn ideaal voor dik en grof haar.

Pros

Eenvoudig en snel aan te trekken

Blijf op zijn plaats

Redelijk geprijsd

Geen pinnen of clips nodig

Tegens

Prijs op het moment van publicatie: $5.99

9. Beste voor salonachtige krullen: Diane Mesh Rollers

3.9

Knutsel je krullen met perfectie door deze Diane Mesh Rollers te gebruiken. Deze rollen houden de luchtstroom op gang en versnellen het droogproces. Ze beweren je zachte en veerkrachtige krullen te geven die tot je volgende wasbeurt duren. Ze zijn licht van gewicht en hun resultaten zijn langdurig omdat ze een laag spiraaldraden bevatten die erin zijn ingebed. Bekijk deze video om meer te weten te komen over het product.

Pros

Sterk en onbreekbaar

Eenvoudig te repareren

Snel aanbrengen

Geef salonachtige weelderige krullen

Tegens

Kan verstrikt raken in je haar

Prijs op het moment van publicatie: $9.1

10. Beste voor dagelijks gebruik: Goroanly Self Grip Haar rollers Set

4

Als u op zoek bent naar prachtige golven en krullen voor lange, korte en middellange haarlengtes, zijn deze zelfgreep haarrollersset de ideale keuze. De plastic set bevat 36 haarrollers van verschillende groottes, 12 duckbill clips en één opvouwbare plastic kam. Deze lichtgewicht rollers geven je een geweldig extra volume en gewenste krullen. Gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen, deze rollers zijn reisvriendelijk en ook ideaal voor dagelijks gebruik.

Pros

Lichtgewicht

Eenvoudig te binden en te verwijderen

Reisvriendelijke set

Tegens

Prijs op het moment van publicatie: $14.26

Met de beste producten op tafel, laten we u vertrouwd maken met de stappen die u moet volgen tijdens het gebruik ervan.

Welke haarrollers moet je gebruiken?

Als je haar geföhnd is, kun je het beste foamrollers gebruiken. Ze zullen je helpen om volumineuze krullen te bereiken en je haar er veerkrachtig en vol leven uit te laten zien.

Als je haar aan de lucht is gedroogd, kunnen klittenbandrollers de perfecte keuze zijn. Deze rollers kleven moeiteloos aan de haarlokken en voegen veel volume toe zodra ze zijn verwijderd.

Als je haar nog nat of vochtig is, kun je stokrollers gebruiken. Stickrollers werken efficiënt in het leveren van goed gedefinieerde krullen die er netjes en glanzend uitzien.

Bij het kiezen van een roller voor je haar, is het kennen van het materiaal van de roller niet genoeg. U moet ook op zoek gaan naar rollen van goede kwaliteit die uw sloten helpen de look te krijgen waar u van droomt. Overweeg de factoren die hieronder worden besproken om de beste haarrollers voor jezelf te vinden.

Wat te zoeken in haarrollers (koopgids)

Grootte: De grootte of de diameter van de roller moet zorgvuldig worden gekozen op basis van uw haarlengte en -dichtheid en het type krullen dat u wilt krijgen. Een kleine roller helpt je om spiraalkrullen te bereiken, terwijl een grote roller je helpt om strandgolven of grotere krullen te krijgen.

Extra functies: Sommige rollers worden geleverd met verwarmingsfuncties, terwijl andere vocht in je haar injecteren. Sommige rollers helpen zelfs om kroeshaar onder controle te houden. Sommige rollensets worden geleverd met accessoires zoals haarclips en spelden die de set op zichzelf gezond maken. Lees de beoordelingen en gebruikerservaringen van de rollers die u overweegt voordat u er een kiest, zodat u er een combinatie van voordelen uit kunt halen.

Hoe haarrollers te gebruiken?

Shutterstock

1. Shampoo je haar

Shutterstock

Schoon haar is gemakkelijker te stylen. Vet haar kan moeilijk zijn om mee te werken. Je wilt ook niet dat je haar er vettig uitziet na het krullen.

2. Spray wat mist

Shutterstock

Bevochtig je haar met een setting mist. Als u klittenband haarrollers, haarsprays of nevels gebruikt, beschermt u uw haar tegen kroeshaar. Ook kan nat haar snel worden gestyled en krijg je in een mum van tijd gedefinieerde krullen.

3. Verdeel je haar in vier secties

Shutterstock

Dit helpt bij het snel afronden van het krulproces. Het geeft je ook nettere krullen. Door kleine secties te maken, kun je in minder tijd met je haar werken. Geen chaos; alleen krullen!

4. Wikkel en rol

Shutterstock

Afhankelijk van het type krullen dat je wilt, kun je de grootte van de roller kiezen. Grote rollers geven je golvende krullen en kleinere geven je strakke krullen. Wikkel je haar om de roller, rol het op en zet het vast met een speld of een clip. Laat het ongeveer 45 minuten zitten. Pak uit om de magie te zien.

5. Stel de krullen in

iStock

Het is helemaal aan jou om hitteloos te gaan terwijl je je haar aan de lucht droogt. Zodra je haar is ingepakt en op zijn plaats is vastgezet, spritz je wat haarlak op. Deze stap bespaart tijd en geeft snellere resultaten.

6. Verwijder voorzichtig de rollers

Shutterstock

Dit is het lastige deel. Pak één roller tegelijk uit en ontrafel ze langzaam. Het afwikkelen van de rollen in een snelle beweging kan klitten en kroezen veroorzaken.

7. Spreid de krullen uit met je vingers

Shutterstock

Maak de krullen voorzichtig los door ze met je vingers op te schudden. Vaak blijken ze te strak of ongelijk. Laat daarom je vingers van de r lopenroet naar de uiteinden en verspreid ze gelijkmatig. Dit geeft je glanzende en prachtige krullen.

8. Gebruik een haarlak om de krullen vast te houden

Shutterstock

Voor de finishing touch zet je die prachtige krullen in met wat haarlak. Dit houdt de krullen op hun plaats en helpt ze langer mee te gaan.

Voila!

Shutterstock

In het onderstaande gedeelte bespreken we het soort haarrollers dat u kunt gebruiken om de veiligheid te garanderen en de resultaten te bereiken die u nodig hebt.

Haarrollers zijn essentieel als je graag zijde, glans en flair aan je haar wilt toevoegen! Ze creëren veerkrachtige krullen op je lokken en voegen wat gewicht toe aan je rechtgetrokken strengen. Haarrollers helpen bij het bereiken van wulpse krullen en prachtige kapsels zonder het gebruik van warmte. Veel zachte foamrollers helpen ook bij het vasthouden van vocht in de follikels terwijl ze je krullen voeden. Vermijd echter haarrollers die je lokken ruw en pluizig kunnen maken.

Veelgestelde vragen

Zijn schuim- of klittenbandrollers beter?

Foam rollers zijn beter omdat ze meer comfort bieden aan het haar en de gebruiker alles kan doen terwijl hij ze draagt.

Welke rollers zijn het minst schadelijk voor het haar?

Stoomrollers zijn het veiligst om op het haar te gebruiken, omdat andere rollers die warmte gebruiken haaruitval kunnen veroorzaken.

Wat zijn de beste klittenband haarrollers?

De Diane Snap-On Magnetic Rollers en de Sleep Styler Large Hair Rollers zijn de beste klittenbandrollers uit onze aanbevolen lijst.

Hoe lang laat je hot rollers zitten?

Gebruik hot rollers slechts een korte tijd (5 tot 10 minuten) om de beste resultaten te krijgen zonder je haar te beschadigen.

Hoe gebruik je hot rollers op kort haar?

Je kunt hot rollers gebruiken op kort haar, vergelijkbaar met elke andere haarlengte. Gebruik gewoon een kleine hot roller om het krullen van het haar te voltooien.

Wat is het beste materiaal voor een haarroller?

De beste haarrollers zijn gemaakt van hoogwaardig plastic, schuim en klittenband.

Welke maat haarroller moet ik gebruiken?

Gebruik een kleine haarroller om een betere grip te bieden als je haar kinlengte is. Ga voor schouderlang haar voor een middelgrote roller. Als je lang haar hebt, gebruik dan een jumbo-formaat haarroller.

