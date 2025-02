10 must-have huidverzorgingsproducten voor mannen | Vogue NL (2025)

De laatste jaren werd het hebben van een juiste skincareroutine steeds belangrijker. En dat is ook niet gek; op de lange termijn kan het – bewezen – effect hebben op je uitstraling. En op je gezondheid, want het gebruiken van een gezichtscrème met spf is de eerste stap in het voorkomen van huidkanker. Voor mannen lijkt een skincareroutine met de juiste huidverzorging wat achter te blijven, en dat is een gemiste kans.

Een skincareroutine voor mannen

Huidverzorging voor mannen is anders dan huidverzorging voor vrouwen. De gezichtshuid van mannen is gemiddeld bijvoorbeeld dikker dan die van vrouwen. Daardoor produceert de mannelijke huid over het algemeen meer talg. Dit is een van de oorzaken van het feit dat mannen vaak langer last hebben van onzuiverheden en acne. Voor mannen is het dan ook nóg belangrijker om de huid te reinigen. Ook door scheren is de kans op huidbeschadigingen groter. Het is dan ook van belang dat je de huid goede voeding geeft om te herstellen, met behulp een moisturizer.

Elke week onze beste artikelen in je inbox? Schrijf je hier in voor de Vogue-nieuwsbrief.

10 huidverzorgingsproducten voor mannen

Voor een goede routine zijn ook de juiste producten nodig. Mocht je geen idee hebben waar te beginnen, dan heeft Vogue de juiste huidverzorging voor mannen om een goede start mee te maken.

Cleanser van The Ordinary

Eigenlijk is de gehele productielijn van The Ordinary aan te raden. Deze producten zijn niet alleen betaalbaar, maar ook toegankelijk. Alles is namelijk goed uitgelegd, van effect op de huid tot het gebruik van het product – en ook zijn alle producten vrij van toegevoegde parfum.

Deze cleanser van The Ordinary warm je op met je handen, en vervolgens masseer je het in op je huid. Spoel het daarna af met lauw water en je huid voelt meteen al een stuk lichter aan.Deze formule maakt gebruik van een plantaardig glycolipide reinigingsmiddel dat de huid reinigt met respect voor de huidbarrière om de hydratatie te behouden.

The Ordinary Squalane gezichtsreiniger, € 11,95