11:11 Betekenis. Zie jij ook steeds dezelfde getallen zoals 11:11 of 1111. (2025)

Heb je net 11:11 gezien? Je bent hierheen geleid om er achter te komen wat de betekenis van 11:11 is.

Sommigen geloven dat de werkelijke betekenis van 11:11 een nummer signaal is dat er spirituele verlichte wezens dicht bij je in de buurt zijn. Ze komen met liefde en bescherming en ze willen je duidelijkheid en begeleiding brengen. Dus als je 11:11 ziet, vertrouw erop dat het een boodschap van de engelen is voor jou om te ontrafelen.

11:11 Is het getal van spirituele verlichte meesters die de mensheid beïnvloeden en door de geschiedenis heen de trillingen van de aarde hebben verschoven.

De spirituele verlichte meesters, zoals Boeddha (Siddartha Gautama), Jezus Christus en Quan Yin, Saint Germain, Lao-Tzu en Yogananda brengen je het bericht dat je een goddelijke aspect van de Schepper bent, een meester in jezelf te zijn in menselijke vorm. Je wordt er aan herinnerd dat je hier kwam om de aarde een betere plek te maken voor toekomstige generaties. Weet dat je een positief verschil in de levens van velen kunt maken of de wereld wijzigen voor slechts één persoon. 11:11 zien is de trigger om je op je pad te zetten zodat je iets kan achterlaten voor de mensheid in dit bestaan. De wereld is dankbaar dat je er bent!

Nummers zijn een universele taal. Ze zijn een krachtige manier voor het Universum om met ons te communiceren in de fysieke wereld. Het universum communiceert met je via de goddelijke tekenen en deze tekens dienen als aanwijzingen voor je levensreis. Bijvoorbeeld, zie je vele malen nummer patronen zoals 11:11 in een droom of wanneer je ergens een blik op werpt, zoals de klok of een kassabonnetje, een nummerplaat, huisnummers enz, enz..? Maar echt, wanneer je 11:11 ziet, is er een persoonlijke betekenis voor je. Het specifieke bericht is afhankelijk van waar je in het huidige moment bent. Het hangt af van wat er gebeurt in je leven en hoe ver je gevorderd bent op je pad van ontwaken.

Als je 11:11 op de klok ziet nodig ik je uit om naar binnen te keren, waar je de meest actuele waarheid en relevante begeleiding kunt krijgen. Dat is waar je in staat bent om de ongelooflijke licht frequentie die gestreamd wordt op aarde te ontvangen.

Vervolgens open je hart en geest om je bewustzijn uit te breiden. Belichaam de aanwezigheid van je hogere zelf – die overal om je heen is. Stem je af op je ascensiekolom (kolom van licht), aan de torus van energie die je licht lichaam is. Open je hart, laat je energie gloed bruisen net zoals de zon en zet vervolgens verder uit.

De waarheid van 11:11 zien is dat het is onderworpen aan interpretatie, er zijn verschillende niveaus en lagen van betekenis afhankelijk van waar je bent en wat er gebeurt in je leven wanneer je 11:11 ziet. Er is geen goed of fout antwoord als het gaat om de vraag "Wat betekent het" voor mij? Dit is omdat de exacte betekenis van 11:11 zien afhankelijk is van wat er in je leven gebeurt, waar je mee bezig bent of waar je aan denkt voordat je 11:11 ziet.

Het is belangrijk te begrijpen dat er meer dan één reden is waarom je herhaaldelijk overal 11:11 ziet. Het is van cruciaal belang om aandacht te besteden aan je omgeving en zorgvuldig te voelen wat 11:11 voor je betekent.

Verhoogde Bewustwording 11:11!

11-11 is bijna altijd een teken om meer bewust en aanwezig te zijn! Dus als je 1111 ziet, besteed aandacht aan waar je net over aan het denken was, evenals wat er om je heen gebeurt. 11:11 kan soms een teken van de engelen zijn om aandacht te besteden aan je gedachten en een herinnering dat je gedachten zich manifesteren. Dus houd je gedachten positief! In dit geval is 11:11 een waarschuwing van je goddelijke engel wezens om ervoor te zorgen dat je je gedachten met meer aandacht bekijkt en ervoor zorgt dat je gedachten zijn gericht op de dingen die je wilt, en niet op de dingen die je niet wilt. Gedachten zijn energie, je ziel manipuleert energie, denken is de manipulatie van energie. Vandaar, een gedachte is een opzettelijke daad en het is krachtig genoeg voor creatie.

Dus als je 11:11 ziet, vertrouw dat het een goddelijk teken is dat er een portaal voor je opent waardoor je gedachten zich manifesteren met de snelheid van het licht, of je dat nu wilt of niet.

11:11 kan ook betekenen dat je engelen bij je zijn met liefde en begeleiding.Met bewustzijn kun je beginnen hun aanwezigheid en liefde te ervaren, af te stemmen op de boodschappen van je engelen op dat moment.

Spiritueel Ontwaken 11:11!

11:11 zien is een uitnodiging om te ontwaken voor het ervaren van het grotere geheel. Het is een wake up call om in te tunen in de sferen van de heilige geest en om je eenheid te ervaren met al het leven, met inbegrip van alles dat buiten de sluier van illusie ligt.

Visueel vertegenwoordigt 11:11 een portaal, het is een direct kanaal dat wordt geopend tussen jou en je hogere zelf. 11:11 is het punt van het samenvoegen van de fysieke en niet-fysieke realiteit van jou. Wanneer dit gebeurt, is het tijd om te stoppen met elke gewone activiteit dat je doet en kijk naar de big picture van je leven.

Je begint te beseffen dat wat je ziet als onvolmaakt, is eigenlijk de Universele Schepper zien van perfectie op goddelijke niveau. Onvolkomenheden zijn gewoon onvolkomenheden voor jou, maar niet voor de universele bron. Dus wat je ziet als een teleurstelling, de Schepper ziet het als een kans voor leren en groei van de ziel.

Je bent de schepper van je eigen leven!

Vergeet niet dat je leven het resultaat is van al je keuzes, en als je eenmaal begrijpt dat je altijd de bevoegdheid hebt gehad tot het maken van je eigen werkelijkheid, kun je vervolgens de bewuste Schepper worden van al je toekomstige ervaringen en er voor zorgen dat je leven voldoet aan jou wensen op dat moment. En bovenal zal het een prachtige reis worden met meer bewustzijn wat betreft je beslissingen omtrent wat je wilt creëren in je leven. Dus wacht niet tot het perfecte moment, creëer het nu!

Houd er rekening mee dat het universum je beslissingen niet beoordeelt, het universum zorgt er alleen maar voor dat ze gebeuren. Het is jouw beslissing om te kiezen wat je wilt manifesteren in deze levenservaring.

De boodschap achter 11:11 is dat je verantwoordelijkheid moet nemen en dat je bewust creëert, want je bent tenslotte de schepper van je eigen leven.

Jij bent een Schepper

Nummer 1111 heeft ook betrekking op nummer 4 (1 + 1 + 1 + 1 = 4) en engelennummer 4.

